60 लीटर का मिलेगा टैंक, मार्केट में आई ये फैक्ट्री फिटेड CNG कार

इंडियन मार्केट में 7-सीटर CNG कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. अब इस सेगमेंट में Kia ने भी अपनी मौजूदगी मजबूत करने की तैयारी कर ली है. कंपनी ने अपनी पॉपुलर MPV Kia Carens और Carens Clavis के फैक्ट्री-फिटेड CNG मॉडल से जुड़ी अहम सामने रख दी है. दोनों मॉडल में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ कंपनी की तरफ से CNG किट दी जाएगी. इन कारों में 60 लीटर का CNG टैंक दिया गया है.

खास बात यह है कि ये CNG मॉडल सीधे कंपनी की तरफ से तैयार होकर आएंगे. यानी ग्राहकों को बाहर से अलग CNG किट लगवाने की जरूरत नहीं होगी. Kia का यह कदम ऐसे समय में आया है जब CNG कारें कम रनिंग कॉस्ट के चलते ग्राहकों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही हैं.

इस गाड़ी में क्या है खास?

Kia Carens और Carens Clavis CNG में 60 लीटर का CNG टैंक दिया गया है. यह टैंक बूट फ्लोर के नीचे लगाया गया है. हालांकि, टैंक के लिए जगह बनाने का असर कार के बूट स्पेस पर पड़ा है. पेट्रोल मॉडल में जहां करीब 216 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं CNG मॉडल में यह घटकर करीब 116 लीटर रह गया है.

इसका मतलब है कि CNG मॉडल में यात्रियों के लिए 7 सीटों की सुविधा तो बनी रहेगी, लेकिन जब सभी सीटों का इस्तेमाल किया जाएगा, तब सामान रखने की जगह कम मिलेगी. बड़ी फैमिली के लिए लंबी यात्रा के दौरान यह बात ध्यान रखने वाली होगी.

CNG टैंक और उसमें भरी गैस के चलते कार का वजन पेट्रोल मॉडल की तुलना में बढ़ जाता है. इस ज्यादा वजन को ध्यान में रखते हुए Kia ने CNG मॉडल के सस्पेंशन सेटअप को री-ट्यून किया है. इसका उद्देश्य अतिरिक्त वजन के बावजूद कार की राइड और हैंडलिंग को बेहतर बनाए रखना है.

इसके अलावा कंपनी ने कार के फ्रंट डिस्क ब्रेक को भी अपग्रेड किया है. यानी Kia ने केवल पेट्रोल मॉडल में CNG किट जोड़ने की बजाय वजन बढ़ने के हिसाब से कार के कुछ मैकेनिकल हिस्सों में भी बदलाव किए हैं.

एक और खास बात यह है कि कंपनी ने अंडरबॉडी स्पेयर व्हील को बरकरार रखा है. इससे स्पेयर व्हील को बूट के अंदर रखने की जरूरत नहीं पड़ती और बूट में उपलब्ध जगह को बचाने में मदद मिलती है.

1.5-लीटर इंजन के साथ CNG

Carens और Carens Clavis CNG में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है. इसी इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG सिस्टम दिया गया है. इससे ग्राहकों को एक ही कार में पेट्रोल और CNG फ्यूल का ऑप्शन मिलता है.

CNG का सबसे बड़ा फायदा कम रनिंग कॉस्ट के तौर पर सामने आता है. जो लोग रोजाना लंबी दूरी तक कार चलाते हैं, उनके लिए CNG मॉडल पेट्रोल मॉडल की तुलना में फ्यूल खर्च कम रखने में मदद कर सकता है.

Kia Carens Clavis के CNG मॉडल को HTE और HTE (O) ट्रिम में मौजूद कराया जाएगा. वहीं, मौजूदा Carens में फैक्ट्री-फिटेड CNG का ऑप्शन Premium ट्रिम में दिया जाएगा. दोनों MPV के CNG वर्जन में 16-इंच के व्हील मिलेंगे.

यह बदलाव इसलिए भी खास है क्योंकि पुरानी Carens में CNG का ऑप्शन पहले से मौजूद था, लेकिन वह डीलर-फिटमेंट के तौर पर दिया जाता था. अब कंपनी खुद फैक्ट्री से CNG सिस्टम के साथ कार तैयार करेगी.

फैक्ट्री-फिटेड CNG क्यों खास है?

फैक्ट्री-फिटेड CNG कार का फायदा यह होता है कि CNG सिस्टम को कार के डिजाइन और मैकेनिकल सेटअप के हिसाब से कंपनी के लेवल पर तैयार किया जाता है. इससे ग्राहक को आफ्टरमार्केट किट लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती.

Carens और Carens Clavis जैसे बड़े 7-सीटर मॉडल में यह ऑप्शन खास तौर पर उन फैमिली के लिए उपयोगी हो सकता है, जो रोजाना कार का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोल पर होने वाला खर्च कम करना चाहते हैं.

CNG मॉडल में कम बूट स्पेस एक बड़ा समझौता है. इसलिए जिन ग्राहकों के लिए सामान रखने की जगह ज्यादा जरूरी है, उन्हें खरीदारी से पहले इस पहलू पर जरूर ध्यान देना चाहिए.

कीमत का ऐलान कब होगा?

Kia ने इन दोनों CNG मॉडल की कीमत अभी घोषित नहीं की है. कंपनी सितंबर 2026 के आखिर या अक्टूबर की शुरुआत में इनकी कीमतों का ऐलान कर सकती है.

कीमत सामने आने के बाद ही यह साफ होगा कि Kia इन दोनों कारों को CNG सेगमेंट में कितनी आक्रामक कीमत पर पेश करती है. खासकर इसलिए क्योंकि इस सेगमेंट में पहले से Maruti Suzuki Ertiga जैसी मजबूत कार मौजूद है.

Kia Carens और Carens Clavis CNG का सीधा मुकाबला Maruti Suzuki Ertiga CNG से होगा. Ertiga लंबे समय से 7-सीटर CNG MPV सेगमेंट में मजबूत स्थिति में है और इसकी मांग भी काफी ज्यादा है. Kia की नई फैक्ट्री-फिटेड CNG कारों के आने से ग्राहकों के पास एक और बड़ा विकल्प होगा.

यह भी पढ़ें:-

आने वाले साल में कितना बढ़ेगा Car Market? Maruti ने बताया आंकड़ा