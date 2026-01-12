Hybrid कार बाजार में एंट्री की तैयारी, Kia और Renault जल्द लाएंगी नए मॉडल्स, देखें लिस्ट

भारत में हाइब्रिड गाड़ियों की मांग अब तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल के बढ़ते दाम और इलेक्ट्रिक कारों की ज्यादा कीमत के कारण लोग ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं, जो माइलेज भी दें और जेब पर ज्यादा भारी भी न पड़ें. हाइब्रिड कारें इसी जरूरत को पूरा करती हैं, क्योंकि इनमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक तकनीक मिलती है. यही वजह है कि अब बड़ी कार कंपनियां भी भारत में हाइब्रिड सेगमेंट पर फोकस करने लगी हैं.

Kia की पहली हाइब्रिड SUV

Kia भारत में साल 2026 के दूसरे हिस्से में अपनी पहली हाइब्रिड SUV Kia Sorento Hybrid लॉन्च कर सकती है. यह एक 7-सीटर प्रीमियम SUV होगी, जिसे विदेशों में पहले से ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. भारत में इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम मिलने की उम्मीद है. इससे कार को बेहतर माइलेज मिलेगा और ड्राइविंग ज्यादा स्मूथ होगी. फीचर्स की बात करें तो Kia Sorento Hybrid में ड्यूल डिजिटल स्क्रीन, वेंटिलेटेड और हीटेड सीटें, वायरलेस चार्जिंग, Bose साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं.

Renault Duster Hybrid होगी ज्यादा किफायती

Renault भी साल 2026 में भारत में अपनी पहली हाइब्रिड SUV लॉन्च करने जा रही है. कंपनी अपनी पॉपुलर SUV Duster को नए अवतार में वापस लाएगी. पहले इसका पेट्रोल वर्जन 26 जनवरी 2026 को पेश किया जाएगा और करीब 6 महीने बाद Duster Hybrid को लॉन्च किया जा सकता है. ग्लोबल मार्केट में यह SUV Dacia Duster Hybrid के नाम से बिकती है. इसमें 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन, छोटी बैटरी और ड्यूल मोटर सेटअप मिलता है. यह सेटअप अच्छी पावर के साथ बेहतर माइलेज देने में मदद करता है. डिजाइन पेट्रोल मॉडल जैसा ही होगा, लेकिन फीचर्स में बड़ा टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.

हाइब्रिड SUV सेगमेंट में बढ़ेगा मुकाबला

Kia और Renault की एंट्री से भारत में हाइब्रिड SUV सेगमेंट और मजबूत होगा. आने वाले समय में यह गाड़ियां उन ग्राहकों के लिए अच्छा विकल्प बन सकती हैं, जो इलेक्ट्रिक कार नहीं लेना चाहते, लेकिन बेहतर माइलेज और कम खर्च चाहते हैं.

