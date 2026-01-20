टाटा मोटर्स की नई नवेली SUV टाटा सिएरा की डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है. अब देशभर में ग्राहकों को इस गाड़ी की डिलीवरी दी जा रही है, खास बात यह है कि केरल के परिवहन मंत्री केबी गणेश कुमार राज्य में टाटा सिएरा खरीदने वाले पहले ग्राहक बन गए हैं. इस डिलीवरी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर गोकुलम मोटर्स की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें केरल के परिवहन मंत्री केबी गणेश कुमार अपनी गाड़ी से उतरते हुए दिखते हैं और अपनी टाटा सिएरा की डिलीवरी लेते हैं. इसके साथ ही मंत्री ने केक काटकर खुशी मनाई और सिएरा का कवर हटाया. गाड़ी की चाबी मिलते ही मंत्री खुद SUV चलाकर पवेलियन से बाहर निकालते नजर आए.

Tata Sierra का पावरट्रेन

टाटा सिएरा को पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन ऑप्शन के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है. इस कार में पेट्रोल में भी दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं. गाड़ी में एक 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है, जिससे 160 PS की पावर और 255 Nm का टॉर्क मिलता है. इस इंजन के साथ में 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जुड़ा है.

टाटा सिएरा में एक 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का ऑप्शन भी है, जिससे 106 PS की पावर और 145 Nm का टॉर्क मिलता है. गाड़ी में लगे इस इंजन के साथ में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCA ट्रांसमिशन का ऑप्शन है. इस नई एसयूवी में 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी है, जिससे 118 PS की पावर मिलती है. इस इंजन के साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 260 Nm का टॉर्क और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 280 Nm का टॉर्क जनरेट होता है.



