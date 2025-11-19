रेट्रो लुक के साथ में पेश हुई Kawasaki W230, Hunter 350 को देगी सीधी टक्कर

कावासाकी ने अपनी नई 2026 Kawasaki W230 को यूके बाजार में पेश कर दिया है. ये एक रेट्रो-रोडस्टर स्टाइल की मोटरसाइकिल है, इसकी कीमत और डिलीवरी की शुरुआत साल 2026 में होने की उम्मीद है. भारत में अभी कंपनी Kawasaki W175 बेचती है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ब्रांड इस मॉडल को हटाकर इसकी जगह नई W230 को भारतीय बाजार में उतार सकता है. ये बाइक भारत में तेजी से बढ़ रहे रेट्रो-स्टाइल सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन सकती है और Royal Enfield Hunter 350 जैसी बाइक्स को सीधे चुनौती दे सकती है.

Kawasaki W230 का डिजाइन

Kawasaki W230 का डिजाइन पूरी तरह से पुराने दौर की क्लासिक मोटरसाइकिलों से इंस्पायर्ड है. बाइक देखते ही यह एक प्योर-विंटेज मशीन जैसा एहसास कराती है. इसमें लगाए गए राउंड हेडलैंप, क्रोम-फिनिश वाला फ्यूल टैंक, और क्लासिक स्टाइल के साइड पैनल इसे एक दमदार रेट्रो लुक देते हैं. यह उन राइडर्स के लिए परफेक्ट है जो हाई-टेक और भारी-भरकम मॉडर्न डिजाइनों की जगह एक क्लीन और ऑथेंटिक रेट्रो लुक चाहते हैं. इसके अलावा, W230 का बॉडी प्रोफाइल ऐसी है कि शहर की सड़कों पर यह बहुत आसानी से मैनेज हो सकती है. ऊंची या छोटी कद-काठी वाले राइडर्स दोनों के लिए यह एक बेहतर विकल्प नजर आती है.

Kawasaki W230 का इंजन

Kawasaki W230 में वही इंजन लगाया गया है, जो कंपनी की Kawasaki KLX230 में मिलता है. यह 233cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 18PS की पावर और 18.6Nm का टॉर्क देता है. इस इंजन की खासियत इसकी रिफाइंड परफॉर्मेंस है. इसमें दिए गए पावर और टॉर्क का आउटपुट शहर में चलाने के लिए बेहतर है, और यह नए राइडर्स के लिए भी आसानी से कंट्रोल हो जाता है. हालांकि इंजन KLX230 जैसा है, लेकिन W230 का गियरिंग सेटअप अलग रखा गया है, ताकि यह एक रिलैक्स और लेड-बैक राइडिंग स्टाइल दे सके.

क्यों W230 बन सकती है गेमचेंजर?

भारत में Kawasaki W175 की कीमत उसके फीचर्स के मुकाबले ज्यादा महसूस होती है, इसलिए भारतीय ग्राहकों में यह बाइक ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई. वहीं W230 एक ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि इसका इंजन ज्यादा पावरफुल और डिजाइन ज्यादा प्रीमियम है. सबसे खास बात ये है कि KLX230 को भारत में पहले से ही काफी लोकलाइज किया गया है. नए GST 2.0 नियमों के बाद इसकी कीमत 3,30,000 रुपये से घटकर 1,84,000 रुपये एक्स-शोरूम हो गई है. इससे साफ संकेत मिलता है कि Kawasaki W230 को भी भारत में अच्छी लोकलाइजेशन के साथ कम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो यह बाइक Yamaha XSR155, Royal Enfield Hunter 350, और आने वाली कई नई रेट्रो बाइक्स को कड़ा मुकाबला दे सकती है.

