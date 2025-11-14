हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़ऑटोKawasaki ने भारत में लॉन्च की Z1100 और Z1100 SE, 1,099cc इंजन और कई हाई-टेक फीचर्स से है लैस

Kawasaki ने भारत में लॉन्च की Z1100 और Z1100 SE, 1,099cc इंजन और कई हाई-टेक फीचर्स से है लैस

Kawasaki ने भारत में 2026 Z1100 और Z1100 SE लॉन्च कर दी हैं. इनमें 1,099cc इंजन, 136 PS पावर, 5-इंच TFT, IMU आधारित ABS और कई एडवांस फीचर्स हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

कावासाकी ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2026 Kawasaki Z1100 और Z1100 SE सुपरनेकेड बाइक्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने दावा किया है कि यह Z सीरीज का अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे बड़े इंजन वाला मॉडल है. नई Z1100 की शुरुआती कीमत 12.79 लाख एक्स-शोरूम रखी गई है, ये बाइक पॉपुलर Kawasaki Z1000 का अपडेटेड और ज्यादा Powerful Edition है.

कैसा है डिजाइन?

  • Kawasaki Z1100 का डिजाइन कंपनी की पॉपुलर "Sugomi" डिजाइन फिलॉसफी पर बेस्ड है. बाइक को पूरी तरह डार्क थीम में तैयार किया गया है, जिससे इसका लूक और भी ज्यादा दमदार दिखाई देता है. इसमें अट्रैक्टिव LED हेडलाइट, नया स्पोर्टी टेल सेक्शन और स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक दिया गया है. Z1100 को Ebony / Metallic Carbon Gray रंग में और Z1100 SE को Metallic Matte Grafensteel Gray / Metallic Matte Carbon Gray में पेश किया गया है. SE वर्जन में अलग अलॉय व्हील डिजाइन और ज्यादा प्रीमियम डिटेलिंग दी गई है, जिससे इसका लुक और भी एग्रेसिव दिखाई देता है.


इंजन और परफॉर्मेंस

  • नई Kawasaki Z1100 की सबसे बड़ी खासियत इसका 1,099cc इनलाइन-4, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जिसे खासतौर पर तेज एक्सेलेरेशन और स्मूद पावर डिलीवरी के लिए ट्यून किया गया है. यह इंजन 136 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ ही 6-स्पीड गियरबॉक्स और Kawasaki Quick Shifter (KQS) इसे हाई-परफॉर्मेंस राइडिंग के लिए बेहद खास बनाते हैं. क्विक शिफ्टर की वजह से राइडर बिना क्लच दबाए आसानी से गियर बदल सकता है, जिससे शहर में चलाना आसान होता है. बाइक में इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, जो लंबी दूरी की राइड को आरामदायक बनाता है.

फीचर्स

  • फीचर्स के मामले में Kawasaki Z1100 और Z1100 SE किसी भी प्रीमियम नेकेड बाइक को सीधी चुनौती देती हैं. इसमें 5 इंच का फुल डिजिटल TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो ब्लूटूथ के जरिए आसानी से आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है. Rideology ऐप के साथ जोड़ने पर आपको नेविगेशन, कॉल-अलर्ट और नोटिफिकेशन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जिससे राइडिंग और भी आसान और स्मार्ट हो जाती है.

  • सेफ्टि के लिए Kawasaki ने इस बाइक में कई एडवांस फीचर्स दिए हैं. इसमें IMU-बेस्ड Kawasaki Cornering Management Function मिलता है, जो खासकर तेज मोड़ लेते समय बाइक को Stable रखता है. इसके साथ Kawasaki Intelligent ABS और मल्टी-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, जो फिसलन भरी सड़क हो या हाई स्पीड-हर स्थिति में बाइक को बेहतर ग्रिप और कंट्रोल देते हैं. इन टेक्नोलॉजी का मकसद है कि राइडर को हर समय सेफ और भरपूर राइडिंग एक्सपीरियंस मिले.  बता दें कि दमदार परफॉर्मेंस और बेहतर डिजाइन वाली नई Kawasaki Z1100 और Z1100 SE उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो एक पावरफुल इंजन, मॉडर्न फीचर्स और स्टाइलिश लुक वाली प्रीमियम बाइक की तलाश में हैं.

    ये भी पढ़ें

    Royal Enfield भारत में जल्द ला रही है 3 नई Motorcycles, लिस्ट में ई-बाइक भी शामिल, जानें कब होगी लॉन्च



Published at : 14 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Tags :
INDIA Kawasaki Z1100 Kawasaki Z1100 SE 1099cc Kawasaki Kawasaki Naked Bikes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA: बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
बिहार
कांग्रेस ने हार का ठीकरा किस पर फोड़ा? RJD बोली- 'बिहारी बाहर जाकर पिटते हैं...'
कांग्रेस ने हार का ठीकरा किस पर फोड़ा? RJD बोली- 'बिहारी बाहर जाकर पिटते हैं...'
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: BJP प्रवक्ता ने गिनाए वो मुद्दे जिसके चलते महागठबंधन को झेलने पड़ेगी हार
Bihar Election 2025 Result:'SIR तो कोई मुद्दा ही नहीं था'- चुनाव परिणामों पर बोले केशव प्रसाद मौर्या
Bihar Election 2025 Result: Sandeep Chaudhary ने गिनाए महागठबंधन के सामने कितने संकट?| RJD |Tejashwi
Bihar Election 2025 Result : 'Congress पनौती ...' RJD की हार की बनी असली वजह ! । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : Votechori के सवाल पर Gaurav Bhatia ने बता दिया सच ! । Tejashwi । Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA: बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
बिहार
कांग्रेस ने हार का ठीकरा किस पर फोड़ा? RJD बोली- 'बिहारी बाहर जाकर पिटते हैं...'
कांग्रेस ने हार का ठीकरा किस पर फोड़ा? RJD बोली- 'बिहारी बाहर जाकर पिटते हैं...'
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
World Diabetes Day 2025: मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
ABP NEWS
JDU ने BJP को पछाड़ा
JDU ने BJP को पछाड़ा
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
Embed widget