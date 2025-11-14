एक्सप्लोरर
Kawasaki ने भारत में लॉन्च की Z1100 और Z1100 SE, 1,099cc इंजन और कई हाई-टेक फीचर्स से है लैस
Kawasaki ने भारत में 2026 Z1100 और Z1100 SE लॉन्च कर दी हैं. इनमें 1,099cc इंजन, 136 PS पावर, 5-इंच TFT, IMU आधारित ABS और कई एडवांस फीचर्स हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.
कावासाकी ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2026 Kawasaki Z1100 और Z1100 SE सुपरनेकेड बाइक्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने दावा किया है कि यह Z सीरीज का अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे बड़े इंजन वाला मॉडल है. नई Z1100 की शुरुआती कीमत 12.79 लाख एक्स-शोरूम रखी गई है, ये बाइक पॉपुलर Kawasaki Z1000 का अपडेटेड और ज्यादा Powerful Edition है.
कैसा है डिजाइन?
- Kawasaki Z1100 का डिजाइन कंपनी की पॉपुलर "Sugomi" डिजाइन फिलॉसफी पर बेस्ड है. बाइक को पूरी तरह डार्क थीम में तैयार किया गया है, जिससे इसका लूक और भी ज्यादा दमदार दिखाई देता है. इसमें अट्रैक्टिव LED हेडलाइट, नया स्पोर्टी टेल सेक्शन और स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक दिया गया है. Z1100 को Ebony / Metallic Carbon Gray रंग में और Z1100 SE को Metallic Matte Grafensteel Gray / Metallic Matte Carbon Gray में पेश किया गया है. SE वर्जन में अलग अलॉय व्हील डिजाइन और ज्यादा प्रीमियम डिटेलिंग दी गई है, जिससे इसका लुक और भी एग्रेसिव दिखाई देता है.
इंजन और परफॉर्मेंस
- नई Kawasaki Z1100 की सबसे बड़ी खासियत इसका 1,099cc इनलाइन-4, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जिसे खासतौर पर तेज एक्सेलेरेशन और स्मूद पावर डिलीवरी के लिए ट्यून किया गया है. यह इंजन 136 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ ही 6-स्पीड गियरबॉक्स और Kawasaki Quick Shifter (KQS) इसे हाई-परफॉर्मेंस राइडिंग के लिए बेहद खास बनाते हैं. क्विक शिफ्टर की वजह से राइडर बिना क्लच दबाए आसानी से गियर बदल सकता है, जिससे शहर में चलाना आसान होता है. बाइक में इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, जो लंबी दूरी की राइड को आरामदायक बनाता है.
फीचर्स
- फीचर्स के मामले में Kawasaki Z1100 और Z1100 SE किसी भी प्रीमियम नेकेड बाइक को सीधी चुनौती देती हैं. इसमें 5 इंच का फुल डिजिटल TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो ब्लूटूथ के जरिए आसानी से आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है. Rideology ऐप के साथ जोड़ने पर आपको नेविगेशन, कॉल-अलर्ट और नोटिफिकेशन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जिससे राइडिंग और भी आसान और स्मार्ट हो जाती है.
- सेफ्टि के लिए Kawasaki ने इस बाइक में कई एडवांस फीचर्स दिए हैं. इसमें IMU-बेस्ड Kawasaki Cornering Management Function मिलता है, जो खासकर तेज मोड़ लेते समय बाइक को Stable रखता है. इसके साथ Kawasaki Intelligent ABS और मल्टी-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, जो फिसलन भरी सड़क हो या हाई स्पीड-हर स्थिति में बाइक को बेहतर ग्रिप और कंट्रोल देते हैं. इन टेक्नोलॉजी का मकसद है कि राइडर को हर समय सेफ और भरपूर राइडिंग एक्सपीरियंस मिले. बता दें कि दमदार परफॉर्मेंस और बेहतर डिजाइन वाली नई Kawasaki Z1100 और Z1100 SE उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो एक पावरफुल इंजन, मॉडर्न फीचर्स और स्टाइलिश लुक वाली प्रीमियम बाइक की तलाश में हैं.
