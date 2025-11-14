Kawasaki ने भारत में लॉन्च की Z1100 और Z1100 SE, 1,099cc इंजन और कई हाई-टेक फीचर्स से है लैस

कावासाकी ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2026 Kawasaki Z1100 और Z1100 SE सुपरनेकेड बाइक्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने दावा किया है कि यह Z सीरीज का अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे बड़े इंजन वाला मॉडल है. नई Z1100 की शुरुआती कीमत 12.79 लाख एक्स-शोरूम रखी गई है, ये बाइक पॉपुलर Kawasaki Z1000 का अपडेटेड और ज्यादा Powerful Edition है.

कैसा है डिजाइन?

Kawasaki Z1100 का डिजाइन कंपनी की पॉपुलर "Sugomi" डिजाइन फिलॉसफी पर बेस्ड है. बाइक को पूरी तरह डार्क थीम में तैयार किया गया है, जिससे इसका लूक और भी ज्यादा दमदार दिखाई देता है. इसमें अट्रैक्टिव LED हेडलाइट, नया स्पोर्टी टेल सेक्शन और स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक दिया गया है. Z1100 को Ebony / Metallic Carbon Gray रंग में और Z1100 SE को Metallic Matte Grafensteel Gray / Metallic Matte Carbon Gray में पेश किया गया है. SE वर्जन में अलग अलॉय व्हील डिजाइन और ज्यादा प्रीमियम डिटेलिंग दी गई है, जिससे इसका लुक और भी एग्रेसिव दिखाई देता है.



इंजन और परफॉर्मेंस

नई Kawasaki Z1100 की सबसे बड़ी खासियत इसका 1,099cc इनलाइन-4, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जिसे खासतौर पर तेज एक्सेलेरेशन और स्मूद पावर डिलीवरी के लिए ट्यून किया गया है. यह इंजन 136 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ ही 6-स्पीड गियरबॉक्स और Kawasaki Quick Shifter (KQS) इसे हाई-परफॉर्मेंस राइडिंग के लिए बेहद खास बनाते हैं. क्विक शिफ्टर की वजह से राइडर बिना क्लच दबाए आसानी से गियर बदल सकता है, जिससे शहर में चलाना आसान होता है. बाइक में इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, जो लंबी दूरी की राइड को आरामदायक बनाता है.

फीचर्स