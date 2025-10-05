एक्सप्लोरर
एडवेंचर लवर्स के लिए Kawasaki लॉन्च करने जा रही KLE, कंपनी ने जारी किया टीजर, जानें खासियत
कावासाकी ने अपनी नई एडवेंचर बाइक KLE का टीजर जारी कर दिया है. ये बाइक 451cc पैरेलल-ट्विन इंजन और ऑफ-रोड डिजाइन के साथ जल्द लॉन्च होगी. आइए इसके फीचर्स, इंजन और संभावित कीमत पर नजर डालते हैं.
जापानी बाइक निर्माता कावासाकी (Kawasaki) ने अपनी नई एडवेंचर बाइक KLE का आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है. ये बाइक पहली बार EICMA 2024 में पेश की गई थी, जहां इसके 21-इंच फ्रंट व्हील और KLE नाम से पता चल गया था कि कंपनी एक नई ऑफ-रोड मशीन पर काम कर रही है. अब जारी हुए नए टीजर वीडियो से साफ है कि Kawasaki KLE 2025 अपनी लॉन्चिंग के बेहद करीब है. कंपनी इस मॉडल को एडवेंचर बाइक सेगमेंट में एक मिड-रेंज टूरर के रूप में पेश करेगी, जो निंजा 500 की परफॉर्मेंस बेस पर तैयार की जाएगी.
451cc इंजन से मिलेगी दमदार परफॉर्मेंस
- कावासाकी KLE में वही इंजन दिया जाएगा जो फिलहाल Ninja 500 में इस्तेमाल होता है. ये इंजन 45.4 bhp की पावर और 42.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसका मतलब है कि KLE न केवल ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतर होगी, बल्कि हाईवे पर भी शानदार स्टेबिलिटी और स्मूथ राइडिंग देगी. इंजन की परफॉर्मेंस और ट्यूनिंग को थोड़ा बदला जा सकता है ताकि ये एडवेंचर राइडिंग स्टाइल के लिए ज्यादा बेहतर बन सके. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-स्लिपर क्लच मिलने की उम्मीद है, जिससे लंबी यात्राओं में कंट्रोल और कम्फर्ट दोनों बढ़ेंगे.
कैसा होगा डिजाइन?
- डिजाइन की बात करें तो नया KLE अपने ओरिजिनल मॉडल की झलक को बरकरार रखता है लेकिन इसे मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ अपडेट किया गया है. टीजर में देखा गया है कि बाइक में 21-इंच का बड़ा फ्रंट व्हील और USD फोर्क्स दिए गए हैं, जो इसे बेहतर ऑफ-रोड कैपेबिलिटी देंगे. फ्रंट में Nissin ब्रेक सिस्टम, स्टील बॉक्स-सेक्शन स्विंगआर्म और स्पोक्ड व्हील्स मिलेंगे जिनमें ट्यूब टायर्स होंगे. इन सभी अपडेट्स से साफ है कि Kawasaki KLE को खासतौर पर एडवेंचर और ऑफ-रोडिंग शौकीनों के लिए डिजाइन किया गया है.
फीचर्स और टेक्नोलॉजी
- Kawasaki ने अभी अपनी नई एडवेंचर बाइक KLE 500 के फीचर्स की पूरी लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें डिजिटल TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइड मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी जाएगी. इसके अलावा, बाइक में LED हेडलाइट्स, हैंड गार्ड्स और रग्ड डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिल सकती है.
- बता दें कि कावासाकी KLE का ग्लोबल डेब्यू नवंबर 2025 में इटली के EICMA शो में होने की संभावना है, जबकि भारत में इसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. फिलहाल Kawasaki Ninja 500 की कीमत 5.66 लाख (एक्स-शोरूम) है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि KLE की कीमत 5.7 लाख से 6.2 लाख के बीच हो सकती है.
- अगर Kawasaki इसे लोकल प्रोडक्शन यानी “Made in India” के तहत लॉन्च करती है, तो इसकी कीमत और भी किफायती हो सकती है. इस स्थिति में, KLE भारत में Royal Enfield Himalayan 452, KTM 390 Adventure और Hero XPulse 400 जैसी एडवेंचर बाइक्स को कड़ी टक्कर देगी.
