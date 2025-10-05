भारत में कितनी है ड्राइवरलेस ऑटो की कीमत? जानिए किन फीचर्स से लैस है थ्री-व्हीलर

भारतीय ऑटो मार्केट में हाल ही में एक बड़ी लॉन्चिंग की गई है. दरअसल, ओमेगा सीकी मोबिलिटी ने दुनिया का पहला ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर 'स्वयंगति' लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ 4 लाख रुपये से शुरू होती है. इस थ्री-व्हीलर को कमर्शियल इस्तेमाल में लाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि इस थ्री-व्हीलर की खासियत क्या है?

कितनी है इस ड्राइवरलेस ऑटो की कीमत ?

Omega Seiki Mobility के पैसेंजर वेरिएंट की कीमत 4 लाख रुपये और कारगो वेरिएंट की कीमत 4.15 लाख रुपये है. अभी इसके कारगो वेरिएंट को लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन इसे जल्द ही पेश किया जा सकता है.

Omega Seiki Mobility ने स्वयंगति को OSM के इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म और AI-Based Autonomy System पर तैयार किया है. इस ऑटो को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जैसे एयरपोर्ट, स्मार्ट कैंपस, इंडस्ट्रियल पार्क और भीडभाड़ वाली जगहों पर बिना ड्राइवर के आसानी से चलाया जा सकता है.

कैसे हैं थ्री-व्हीलर के फीचर्स ?

थ्री-व्हीलर में दी गई बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद 120 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देगी. इसमें कई बेहतरीन और एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. दुनिया के पहले ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर Swayamgati में Lidar और GPS दिया गया है.

Omega Seiki Mobility के इस थ्री-व्हीलर में AI-बेस्ड ऑब्स्टेकल डिटेक्शन, मल्टी-सेंसर नेविगेशन और रिमोट सेफ्टी कंट्रोल्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. खास बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को एयरपोर्ट, टेक पार्क्स, स्मार्ट सिटीज, कैंपस और इंडस्ट्रियल हब को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.

कंपनी के फाउंडर ने कही ये बात

कंपनी के फाउंडर उदय नारंग के मुताबिक, स्वंयगति की लॉन्चिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट मार्केट में आना नहीं है बल्कि ये भारत के ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य की दिशा को तय करने वाला कदम है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑटोनॉमस व्हीकल कोई सपना नहीं है बल्कि आज लोगों की जरूरत है. इससे साबित होता है कि AI और LiDAR जैसी टेक्निक भारत में देश के लिए और सस्ती कीमत पर बनाई जा सकती है.

