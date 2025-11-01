हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Maruti 800 चलाते नजर आए ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायरेक्टर, सादगी देख फैंस हुए हैरान, जानें कार की खासियत

Maruti 800 चलाते नजर आए ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायरेक्टर, सादगी देख फैंस हुए हैरान, जानें कार की खासियत

1100 करोड़ कमाने वाली फिल्म कल्कि 2898 AD के डायरेक्टर नाग अश्विन का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह अपनी येलो कलर की मारुति 800 चलाते नजर आ रहे हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Nov 2025 04:46 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2024 भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक रहा. इसी साल रिलीज हुई फिल्म ‘कल्कि 2898 AD’ ने दुनियाभर में 1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया था. इस मेगा प्रोजेक्ट के निर्देशक नाग अश्विन अपनी क्रिएटिव सोच और विजुअल एक्सपीरियंस के लिए खूब सराहे गए. अब एक बार फिर नाग अश्विन चर्चा में हैं, लेकिन इस बार किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सादगी की वजह से. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक पुरानी मारुति 800 कार चलाते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में दिखी येलो कलर की मारुति 800

  • वायरल वीडियो में नाग अश्विन येलो कलर की मारुति 800 (नंबर DBC 1859) चलाते दिख रहे हैं. उनके साथ कार में कुछ और लोग भी बैठे हैं, और सभी बेहद रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं. ये वही कार है जो तेलुगू कॉमेडी फिल्म ‘जथी रत्नालु (Jathi Rathnalu)’ में भी दिखाई गई थी. इस फिल्म में फरिया अब्दुल्लाह, नवीन पोलिशेट्टी, प्रियदर्शी पुलिकोंडा और राहुल रामकृष्ण जैसे कलाकारों ने अभिनय किया था.

  • बता दें कि मारुति 800 को भारत में पहली बार 1983 में लॉन्च किया गया था, और उस समय इसकी कीमत करीब 47,500 थी. ये कार भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की “पहली फैमिली कार” मानी जाती है, जिसने लाखों लोगों को अपनी गाड़ी का सपना पूरा करने का मौका दिया.
  •  
  • मारुति 800 कई शानदार फीचर्स के साथ आती है, जिनमें इंजन, ट्रांसमिशन और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं. इस कार में 796cc का पेट्रोल और एलपीजी इंजन दिया गया है, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. सुरक्षा के लिए इसमें एयरबैग, एबीएस, सेंट्रल लॉकिंग और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स मौजूद हैं. इसके अलावा, आराम और सुविधा के लिए इसमें एयर कंडीशनर, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और म्यूजिक सिस्टम जैसी सुविधाएँ भी दी गई हैं.

नाग अश्विन की सादगी ने जीता लोगों का दिल

  • वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग नाग अश्विन की सादगी की तारीफ करते नहीं थक रहे. एक यूजर ने लिखा, “इतनी बड़ी फिल्म बनाने वाला इंसान आज भी मारुति 800 में घूमता है, येी असली स्टारडम है.” नाग अश्विन पहले भी कई मौकों पर हैदराबाद की सड़कों पर अपनी मारुति 800 चलाते हुए देखे गए हैं. एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था,“इस कार में कुछ भी असामान्य नहीं है. ये पूरी तरह से काम करती है, और मेरे लिए ये बस एक आम दिन का हिस्सा है. किसी ने मुझे ड्राइव करते हुए रिकॉर्ड कर लिया, और अब ये वायरल हो गया.”

Published at : 01 Nov 2025 04:46 PM (IST)
