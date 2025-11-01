हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHero Xtreme 250R से लेकर Pulsar NS400Z तक, ये हैं कम बजट में बेहतरीन बाइक्स, जानें डिटेल्स

Hero Xtreme 250R से लेकर Pulsar NS400Z तक, ये हैं कम बजट में बेहतरीन बाइक्स, जानें डिटेल्स

भारत में Hero Xtreme 250R से लेकर Bajaj Pulsar NS400Z जैसी कई बेहतरीन बाइक्स 2 लाख रुपये से कम कीमत में मौजूद हैं. आइए इनकी कीमत, इंजन, फीचर्स और माइलेज की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Nov 2025 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

भारत का टू-व्हीलर मार्केट लगातार बढ़ रहा है और अब युवाओं के पास 2 लाख रुपये से कम कीमत में कई दमदार मोटरसाइकिलों के विकल्प हैं. अगर आप स्टाइलिश, पावरफुल और बजट फ्रेंडली बाइक की तलाश में हैं, तो Hero Xtreme 250R, Triumph Speed T4 और Bajaj Pulsar NS400Z आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती हैं. इन तीनों बाइक्स में न सिर्फ दमदार इंजन है, बल्कि मॉडर्न फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन भी दिया गया है.

Hero Xtreme 250R

  • हीरो मोटोकॉर्प की नई Hero Xtreme 250R कंपनी के 250cc प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,65,938 रखी गई है, इसमें 249.03cc लिक्विड-कूल्ड DOHC सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 30 पीएस (29.5 बीएचपी) पावर और 25 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. बाइक का डिजाइन बेहद स्पोर्टी है – इसमें एग्रेसिव LED हेडलाइट, मस्कुलर फ्यूल टैंक और स्प्लिट सीट्स दी गई हैं. सुरक्षा के लिए डुअल-चैनल ABS, 320mm फ्रंट डिस्क और 230mm रियर डिस्क ब्रेक मौजूद हैं. फीचर्स में डिजिटल क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग पोर्ट और तीन कलर ऑप्शन्स शामिल हैं.

Triumph Speed T4

  • ट्रायम्फ ने भारत के बजट सेगमेंट में अपनी सबसे किफायती बाइक – Triumph Speed T4 लॉन्च की है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,92,539 है. यह 398.15cc लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आती है जो 30.58 बीएचपी पावर और 36 एनएम टॉर्क देती है.
  • डिजाइन के मामले में यह एक क्लासिक कैफे रेसर स्टाइल बाइक है. इसमें राउंड LED हेडलाइट, फ्लैट हैंडलबार और सिंगल सीट दी गई है जो इसे रेट्रो लुक देती है. ब्रेकिंग सिस्टम में डुअल-चैनल ABS, 310mm फ्रंट और 255mm रियर डिस्क शामिल हैं. फीचर्स में डिजिटल-एनालॉग स्पीडोमीटर, USB सॉकेट और 5 कलर ऑप्शन्स (जैसे फिल्ट्रो येलो और कैस्पियन ब्लू) मिलते हैं.

Bajaj Pulsar NS400Z

  • अगर आप पावर और परफॉर्मेंस को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो Bajaj Pulsar NS400Z आपके लिए परफेक्ट बाइक है. इसकी शुरुआती कीमत 1,92,794 है और यह भारत की सबसे पावरफुल 400cc बाइक्स में से एक है. इसमें 373.27cc लिक्विड-कूल्ड, 4-वाल्व DOHC इंजन दिया गया है जो 40 पीएस पावर और 35 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. यह बाइक सिर्फ 6 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ लेती है.
  • डिजाइन के मामले में NS400Z का मस्कुलर स्ट्रीटफाइटर लुक बेहद अट्रैक्टिव है. इसमें LED हेडलाइट्स, फ्लोटिंग पैनल्स और बोल्ड ग्राफिक्स मिलते हैं. फीचर्स में TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन सिस्टम और 4 कलर ऑप्शन्स शामिल हैं. नया 2025 वर्जन बिडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ आता है, जो गियर शिफ्टिंग को और तेज व आसान बनाता है. यह बाइक KTM 390 Duke और TVS Apache RTR 310 को सीधी टक्कर देती है.

Published at : 01 Nov 2025 02:04 PM (IST)
Tags :
Bajaj Pulsar NS400Z Triumph Speed T4 Hero Xtreme 250R Best Bikes Under 2 Lakh
