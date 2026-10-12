New Hyundai Bayon से उठा पर्दा, 26 अक्टूबर को होगी लॉन्च

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए मशहूर कार निर्माता कंपनी Hyundai ने अपनी एक नई गाड़ी से पूरी तरह पर्दा उठा दिया है. कई दिनों तक जारी टीजर्स के बाद Hyundai ने आधिकारिक तौर पर अपनी नई एसयूवी Hyundai Bayon का खुलासा कर दिया है. कंपनी इस नई एसयूवी को आगामी 26 अक्टूबर को भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने जा रही है.

Hyundai की कारों की लाइनअप में इस नई एसयूवी को वेन्यू और क्रेटा के बीच के खाली स्पेस को भरने के लिए उतारा जाएगा. यह लॉन्च कार निर्माता कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लॉन्चिंग की तारीख नजदीक आने के साथ ही इसकी अन्य जानकारियां भी सामने आने की उम्मीद है.

बेहद अनोखा और फ्यूचरिस्टिक है गाड़ी का लुक

Hyundai Bayon के बाहरी डिजाइन और लुक की बात करें तो इसे बेहद आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक तरीके से तैयार किया गया है जो अन्य पारंपरिक गाड़ियों से काफी अलग नजर आता है. कार के फ्रंट में बेहद स्लीक और पतली एलईडी DRLs दी गई हैं, जबकि हेडलाइट्स को बंपर में नीचे की तरफ जगह मिली है. गाड़ी के चारों तरफ दी गई मजबूत ब्लैक क्लैडिंग इसे एक दमदार और रफ-एंड-टफ एसयूवी का लुक देती है.

इस एसयूवी की पूरी बॉडी पर तीखी और चौकोर लाइन्स देखी जा सकती हैं, जो इसकी बनावट को काफी आकर्षक बनाती हैं. वहीं इसके पिछले हिस्से में एक बेहद पतली और आपस में जुड़ी हुई कनेक्टेड लाइट बार दी गई है जो रात के समय इसे एक प्रीमियम लुक देगी. आकार के मामले में यह गाड़ी 4 मीटर से ज्यादा लंबी होगी, जिसके कारण यह एक बड़ी और स्पेशियस एसयूवी साबित होने वाली है.

हाई-टेक केबिन और मॉर्स कोड में लिखा लोगो

बाहरी डिजाइन के साथ-साथ इस एसयूवी के अंदरूनी हिस्से यानी केबिन को भी पूरी तरह से नया और प्रीमियम लुक दिया गया है. गाड़ी के भीतर कदम रखते ही एक बेहद स्लीक और आधुनिक डिजाइन वाला सेंटर कंसोल नजर आता है. इसके अलावा कार में नए स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर कंपनी ने अंग्रेजी अक्षरों के बजाय एक बेहद अनोखे अंदाज में मॉर्स कोड के जरिए Hyundai का नया लोगो लिखा है, जो इस केबिन की सबसे बड़ी खासियत है. आरामदायक सफर के लिए इस एसयूवी में पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक या पावर्ड हैंडब्रेक और गर्मियों के लिए वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कई लग्जरी और एडवांस फीचर्स मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है.

एनवीडिया आर्किटेक्चर और एडवांस्ड एआई वॉयस असिस्टेंट

तकनीक के मामले में Hyundai ने इस गाड़ी में लेटेस्ट आर्किटेक्चर और Nvidia के एडवांस इलेक्ट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया है. इस सिस्टम की मदद से कार में बेहतरीन कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स की सुविधा मिलेगी. डैशबोर्ड पर दो बड़ी 12.3 इंच की स्क्रीन को एक साथ जोड़कर लगाया गया है, जिसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल हैं.

यह स्क्रीन स्प्लिट स्क्रीन फंक्शनलिटी और अलग-अलग यूजर प्रोफाइल्स को सपोर्ट करती है. सबसे मजेदार बात यह है कि इस एसयूवी में भारत का पहला ऐसा AI वॉइस असिस्टेंट दिया गया है जो न सिर्फ आपके साधारण वॉयस कमांड्स सुनेगा, बल्कि आप इससे अलग-अलग भाषाओं में सामान्य बातचीत भी कर सकेंगे.

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दमदार इंजन और गियरबॉक्स के विकल्प

Hyundai Bayon को भारतीय बाजार में केवल लुक और फीचर्स के दम पर ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ उतारा जा रहा है. लॉन्चिंग के समय इस गाड़ी में कंपनी का आजमाया हुआ 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा. यह दमदार इंजन अधिकतम 115 bhp की पावर जेनरेट करने में पूरी तरह सक्षम है.

ग्राहकों की सुविधा और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कंपनी इसमें दो तरह के गियरबॉक्स के विकल्प देने जा रही है. इसमें पहला विकल्प पारंपरिक रूप से गाड़ी चलाने के शौकीनों के लिए 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का होगा, जबकि दूसरा विकल्प ऑटोमैटिक ड्राइविंग पसंद करने वालों के लिए हुंडई की खास तकनीक वाला iVT गियरबॉक्स होगा.

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