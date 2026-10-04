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हिंदी न्यूज़ऑटोJeep खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, 4 लाख रुपये तक की बचत का मौका

Jeep खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, 4 लाख रुपये तक की बचत का मौका

जीप इंडिया अक्टूबर 2026 में अपनी दमदार एसयूवी कारों पर भारी डिस्काउंट दे रही है. कंपस, मेरिडियन और ग्रैंड चेरोकी पर 4 लाख रुपये तक की बचत करें. जानें कैसें?

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Oct 2026 08:44 AM (IST)
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भारत में अब धीरे-धीरे फेस्टिवल सीजन शुरू होने लगे हैं. जिसके चलते अब ऑटोमोबाइल बाजार में कई तरह के ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे. इन दिनों में गाड़ियां कंपनियां खूब ऑफर देती हैं. जिसके चलते गाड़ी खरीदने के समय अच्छा खासा बचत हो जाता है. जबकि इस बीच जीप इंडिया ने अक्टूबर 2026 के लिए अपने चुनिंदा मॉडल्स पर भारी-भरकम डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है. अगर आप भी जीप की कोई दमदार एसयूवी खरीदने की सोच रहे थे तो यह मौका आपके लिए बेहद शानदार साबित हो सकता है.

क्योंकि, कंपनी अपनी प्रीमियम एसयूवी कारों पर कंज्यूमर डिस्काउंट, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स और स्पेशल इंसेंटिव के जरिए पूरे 4 लाख रुपये तक की छूट दे रही है. यह खास ऑफर्स जीप की पॉपुलर एसयूवी कंपस, मेरिडियन और फ्लैगशिप ग्रैंड चेरोकी पर दिए जा रहे हैं. अगर आप इस फेस्टिव सीजन में नई लग्जरी गाड़ी घर लाने की सोच रहें हैं तो चलिए जानते हैं किस मॉडल पर कितनी बचत करने का शानदार मौका मिल रहा है.

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1.5 लाख रुपये तक की छूट

बता दें कि, कंपनी की सबसे लोकप्रिय और एंट्री-लेवल एसयूवी जीप कंपस पर अक्टूबर महीने में कुल 1.5 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं. कंपस में 2.0-लीटर टर्बो-डीजल इंजन दिया गया है. जो 170 एचपी की पावर और 350 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है.

जबकि यह कार 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प के साथ आती है. जिसमें 4x4 सिस्टम भी मिलता है. भारत में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 17.99 लाख रुपये से लेकर 30.70 लाख रुपये तक जाती है.

Jeep खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, 4 लाख रुपये तक की बचत का मौका

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जीप मेरिडियन पर 1.65 लाख रुपये की बचत

जबकि इसके अलावा 3-रो वाली 7-सीटर एसयूवी पसंद करने वाले खरीदारों के लिए जीप मेरिडियन पर 1.65 लाख रुपये तक के डिस्काउंट बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं. मेरिडियन में भी कंपस वाला ही दमदार 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है.

जो लंबी दूरी और फैमिली ट्रिप्स के लिए बहुत आरामदायक मानी जाती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 23.33 लाख रुपये से शुरू होकर 38.26 लाख रुपये तक जाती है. इस डिस्काउंट के बाद यह प्रीमियम एसयूवी ग्राहकों के लिए काफी किफायती सौदा बन जाती है.

Jeep खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, 4 लाख रुपये तक की बचत का मौका

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इस कार पर मिल रहा है सबसे बड़ा डिस्काउंट

जानकारी दें दे कि, जीप की लाइनअप में सबसे ज्यादा बचत कंपनी की सबसे महंगी और प्रीमियम एसयूवी जीप ग्रैंड चेरोकी पर हो रही है. इस लग्जरी एसयूवी पर कंपनी पूरे 4 लाख रुपये तक की भारी-भरकम छूट दे रही है.

इस कार में आपको 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जो 272 एचपी की जबरदस्त पावर और 8-स्पीड ऑटोमैटिक 4x4 सिस्टम के साथ आता है. 63 लाख रुपये की कीमत वाली इस कार पर 4 लाख रुपये का डिस्काउंट मिलना खरीदारों की सीधी बड़ी बचत कराएगा.

रैंगलर पर नहीं मिलेगा कोई ऑफर

आपको बता दें कि, अगर आप जीप की आइकॉनिक ऑफ-रोडर कार जीप रैंगलर खरीदने का प्लान बना रहे हैं. तो बता दें कि कंपनी ने इस महीने रैंगलर पर किसी भी प्रकार का डिस्काउंट या ऑफर जारी नहीं किया है.

क्योंकि, केवल कंपस, मेरिडियन और ग्रैंड चेरोकी पर ही यह फेस्टिव ऑफर्स उपलब्ध हैं. ध्यान रहे कि ये डिस्काउंट ऑफर्स वेरिएंट, स्टॉक और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करके अंतिम ऑन-रोड कीमत जरूर चेक कर लें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Oct 2026 08:44 AM (IST)
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