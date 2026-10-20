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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअभिजीत दीपके का बड़ा बयान, बोले- 'सौरव दास और आशुतोश रांका मुझसे...'

अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, बोले- 'सौरव दास और आशुतोश रांका मुझसे...'

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सौरव दास और आशुतोष रांका की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि मेरे दोनों भाई मुझसे ज्यादा अच्छे लीडर और अच्छे इंसान हैं.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 20 Oct 2026 09:03 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है कि सौरव और आशुतोष मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे लीडर हैं.

उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे बेहतर है तो मुझे कोई शर्म नहीं है ये एक्सेप्ट करने में. मुझे ये कबूल करने में कोई शर्म नहीं है कि वो इंसान मेरे से बेहतर हैं और मेरे से बेहतर फैसले ले सकता है. और मुझे ये मानने में भी कोई शर्म नहीं है कि सौरव और आशुतोष मुझसे बेहतर हैं और अच्छे लीडर हैं. वो दोनों मुझसे बेहतर इंसान भी हैं.

 

 
 
 
 
 
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'मुझे सौरव-आशु पर गर्व'

अभिजीत दीपके ने ये भी कहा कि मुझे तो गर्व है कि सौरव दास और आशुतोष इतने ज्यादा समझदार और स्मार्ट हैं. उन्होंने कहा कि हम एक परिवार की तरह हैं, हम सब मिलकर चीजों पर डिस्कस करते हैं और चर्चा में जिसकी राय सबसे अच्छी होती है उसे मानते हैं.

'हमें कोई नहीं तोड़ सकता'

उन्होंने ये भी कहा कि सभी ये जान लें कि सौरव और आशुतोष मेरे भाई जैसे हैं वो जो मेरे लिए करेंगे मैं भी उनके लिए करूंगा. हमें कोई नहीं तोड़ सकता.

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Abhijeet Dipke
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