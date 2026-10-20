अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, बोले- 'सौरव दास और आशुतोश रांका मुझसे...'

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है कि सौरव और आशुतोष मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे लीडर हैं.

उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे बेहतर है तो मुझे कोई शर्म नहीं है ये एक्सेप्ट करने में. मुझे ये कबूल करने में कोई शर्म नहीं है कि वो इंसान मेरे से बेहतर हैं और मेरे से बेहतर फैसले ले सकता है. और मुझे ये मानने में भी कोई शर्म नहीं है कि सौरव और आशुतोष मुझसे बेहतर हैं और अच्छे लीडर हैं. वो दोनों मुझसे बेहतर इंसान भी हैं.

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'मुझे सौरव-आशु पर गर्व'

अभिजीत दीपके ने ये भी कहा कि मुझे तो गर्व है कि सौरव दास और आशुतोष इतने ज्यादा समझदार और स्मार्ट हैं. उन्होंने कहा कि हम एक परिवार की तरह हैं, हम सब मिलकर चीजों पर डिस्कस करते हैं और चर्चा में जिसकी राय सबसे अच्छी होती है उसे मानते हैं.

'हमें कोई नहीं तोड़ सकता'

उन्होंने ये भी कहा कि सभी ये जान लें कि सौरव और आशुतोष मेरे भाई जैसे हैं वो जो मेरे लिए करेंगे मैं भी उनके लिए करूंगा. हमें कोई नहीं तोड़ सकता.