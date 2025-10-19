हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोगुजरात में जैन कम्युनिटी ने किया कमाल! एक साथ 186 लग्जरी कारें खरीदकर बचाए करोड़ों रुपये

गुजरात में जैन कम्युनिटी ने किया कमाल! एक साथ 186 लग्जरी कारें खरीदकर बचाए करोड़ों रुपये

गुजरात में जैन समुदाय की एक अनूठी तरह की खरीद हर तरफ चर्चा में है. समुदाय ने एक साथ 186 लग्जरी कारें खरीदीं और इस सामूहिक खरीद के जरिए करीब 21 करोड़ रुपए की बचत की है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 19 Oct 2025 01:47 PM (IST)
गुजरात हमेशा से अपने बिजनेस माइंड और सोच-समझ वाले फैसलों के लिए जाना जाता है. इस बार भी राज्य के लोगों ने दिखा दिया कि पैसे कमाना ही नहीं, उन्हें समझदारी से खर्च करना भी एक कला है. हाल ही में जैन समुदाय की संस्था जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (JITO) ने ऐसा कदम उठाया है, जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं. उन्होंने एक साथ लग्जरी कारें खरीदकर करीब 21 करोड़ रुपए की बचत की है. आइए विस्तार से जानते हैं.

एक साथ खरीदकर बड़ा फायदा

  • JITO के नेतृत्व में देशभर के 186 सदस्यों ने मिलकर Audi, BMW और Mercedes जैसी महंगी कारें खरीदीं. इन गाड़ियों की कीमतें 60 लाख से 1.34 करोड़ रुपए तक थीं. अहमदाबाद और गुजरात के कई शहरों के जैन परिवारों ने इस खरीद में हिस्सा लिया. JITO के वाइस चेयरमैन हिमांशु शाह ने बताया कि जब समुदाय एक साथ बड़ी संख्या में खरीदारी करता है, तो कंपनियों को एक बार में ज्यादा बिक्री मिलती है. इसलिए कंपनियां बड़ी छूट देने के लिए तैयार हो जाती हैं. इससे दोनों को  फायदा होता है- ( कंपनी को विज्ञापन पर खर्च नहीं करना पड़ता और खरीदारों को भारी डिस्काउंट मिल जाता है.)  इस सौदे के तहत कुल 149.54 करोड़ की लग्जरी कारें खरीदी गईं और 21.22 करोड़ रुपए की बचत हुई.

अब दूसरे प्रोडक्ट्स में भी होगी सामूहिक खरीदारी

  • JITO की इस बड़ी सफलता के बाद संगठन ने एक नया विभाग (“कम्युनिटी परचेजिंग”.) बनाया है. इसका मकसद है कि समुदाय के लोग मिलकर बड़ी खरीदारी करें, ताकि सभी को सस्ते दाम पर अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकें. अब यह पहल सिर्फ कारों तक सीमित नहीं रहेगी. JITO जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, दवाइयां और घरेलू सामान की सामूहिक खरीद भी शुरू करने की योजना बना रहा है.

भरवाड़ समुदाय ने भी अपनाया यही तरीका

  • जैन समुदाय के इस मॉडल से प्रेरित होकर गुजरात के भरवाड़ समुदाय ने भी ऐसा ही कदम उठाया. भरवाड़ युवा संगठन गुजरात ने 121 जेसीबी मशीनें एक साथ खरीदीं और हर मशीन पर करीब 3.3 लाख की छूट पाई. इस तरह पूरे समुदाय ने लगभग 4 करोड़ रुपए की बचत की. संगठन के अध्यक्ष दिलीप भरवाड़ ने बताया कि इस पहल का मकसद युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है. जिन युवाओं के पास क्रेडिट स्कोर नहीं था, उन्हें पैन और आधार वेरिफिकेशन के आधार पर जीरो डाउन पेमेंट में मशीन दिलाई गई. 

Published at : 19 Oct 2025 01:43 PM (IST)
Luxury Cars Jain Community Bharwad Community Dhanteras 2025 JITO Gujarat
