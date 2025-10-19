Toyota पेश करने जा रही Mini Fortuner! कितनी होगी कीमत? यहां जानिए डिटेल्स

टोयोटा मोटर कंपनी आखिरकार Mini Fortuner लॉन्च करने जा रही है. दरअसल, जापानी मैगजीन मैगएक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस गाड़ी को 21 अक्टूबर को पेश किया जा सकता है, जिसे 2025 के जापान मोबिलिटी शो से पहले प्रोलॉग इवेंट में पेश किया जा सकता है. आइए इस गाड़ी की डिटेल्स जान लेते हैं.

टोयोटा FJ क्रूजर की एक्स-शोरूम कीमत भारत में 20 लाख से 27 लाख के बीच हो सकती है, जिससे यह SUV सीधे तौर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो-N, टाटा सफारी, जीप कंपास और महिंद्रा थार RWD या रॉक्स जैसे मॉडल्स को टक्कर दे सकती है. यह सेगमेंट में उन ग्राहकों के लिए एक मजबूत विकल्प बनेगी जो फॉर्च्यूनर जैसे स्टाइल और ऑफ-रोडिंग क्षमता को कम बजट में चाहते हैं. वहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात की जाए तो भारतीय बाजार में टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत 33.64 लाख रुपये से शुरू होती है.

कैसा है Toyota Mini Fortuner का डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो FJ क्रूजर का लुक रफ-टफ और बॉक्सी होगा, जिसकी पुष्टि 2023 में जारी एक टीजर इमेज से होती है. इस SUV में मॉडर्न LED हेडलैम्प्स और DRLs, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, चंकी टायर्स और टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील जैसे फीचर्स दिए जाएंगे, जो इसे एक क्लासिक और मजबूत SUV लुक देगे. साथ ही, इसका 4WD सिस्टम इसे कठिन रास्तों पर भी ड्राइव के लिए सक्षम बनाता है.

गाड़ी की परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के मामले में FJ क्रूजर के भारतीय वर्जन में 2.7 लीटर 2TR-FE नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 161 बीएचपी की पावर और 246 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा. इस इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा और यह फुल-टाइम 4WD सिस्टम के साथ आएगा. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए टोयोटा इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प भी शामिल कर सकती है, जो बेहतर माइलेज और पर्यावरण के अनुकूल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा.

