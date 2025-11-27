Most Expensive Number Plate In India: भारत के लोग गाड़ियों के पीछे दीवाने हैं. भारतीय बाजार में हर महीने कई कारें लॉन्च हो रही हैं. लेकिन गाड़ी खरीदने के साथ ही लोगों को कार की नंबर प्लेट से भी काफी लगाव है. हरियाणा के ऑनलाइन ऑक्शन में नंबर प्लेट की बोली लगी, जिसमें 'HR88B8888' नंबर प्लेट के लिए सबसे ज्यादा बोली लगी और ये भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई. बुधवार, 26 नवंबर को हरियाणा में हुए ऑक्शन में इस नंबर प्लेट के लिए 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगी.

भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट

हरियाणा के ऑनलाइन ऑक्शन में 'HR88B8888' नंबर प्लेट के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए. इस नंबर प्लेट को खरीदने में 45 बिडर्स ने दिलचस्पी दिखाई. इस नंबर प्लेट के लिए बोली 50,000 रुपये से शुरू हुई थी, जो कि हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती चली गई और 1.17 करोड़ रुपये की कीमत पर जाकर रुकी. HR88B8888 के 1.17 करोड़ रुपये में बिकने के साथ ही ये भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई.

क्या है HR88B8888 नंबर प्लेट का मतलब?

HR88B8888 एक यूनिक व्हीकल नंबर है, जिसे VIP नंबर भी कह सकते हैं. इसमें HR स्टेट कोड है, जो कि बताता है कि ये व्हीकल हरियाणा में रजिस्टर्ड है. इसके बाद 88 रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के बारे में जानकारी देता है या हरियाणा के उस जिले के बारे में जानकारी देता है, जहां से ये व्हीकल रजिस्टर किया गया है. इसमें B व्हीकल सीरीज कोड बताता है. इसमें बाद आखिर में 8888 एक यूनिक फोर डिजिट नंबर है, जो कि किसी वाहर को मिलता है.

कैसे लगती है नंबर प्लेट की बोली?

हरियाणा में हर हफ्ते VIP और फैंसी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन ऑक्शन होता है. ये ऑक्शन की प्रक्रिया शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक चलती है. इसमें बिडर्स अपनी पसंदीदा नंबर प्लेट के लिए बोली लगाते हैं. इस पूरे प्रोसेस का रिजल्ट बुधवार शाम 5 बजे तक अनाउंस किया जाता है. ये पूरा ऑक्शन fancy.parivahan.gov.in के पोर्टल पर आयोजित होता है.

