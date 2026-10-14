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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारेलवे कर्मचारियों को सौगात, दिव्यांगों को जन्म से पेंशन...मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले

रेलवे कर्मचारियों को सौगात, दिव्यांगों को जन्म से पेंशन...मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले

रेलवे कर्मचारियों को सौगात, दिव्यांगों को जन्म से पेंशन...मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 14 Oct 2026 04:27 PM (IST)
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केंद्र की मोदी सरकार ने देश के लाखों रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने तीन बड़े फैसले लिए हैं. इसके तहत रेलवे के कर्मचारियों के लिए 78 दिन का परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी गई. दीवाली से पहले तकरीबन साढ़े ग्यारह लाख कर्मचारियों को ये बोनस दिया जाएगा, जिसके लिए 2009 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.

दिव्यागों का पहले 80 फीसदी थ्रेशोल्ड था अब उसको आधा करके 40 फीसदी पर ही दिया जाएगा. साथ ही अब जन्म से ही अब दिव्यांगों को पेंशन दिया जाएगा. पहले 18 साल की उम्र से दिया जाता था. सोशल सिक्योरिटी नेट को बढ़ाकर 53428 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, 'सरकार ने आज तीन बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इनमें से पहला फैसला रेलवे के लगभग 11.40 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का है. उन्होंने इसे दिन-रात मेहनत करने वाले रेल कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा बताया, जो त्योहारों के दौरान भी अपने परिवारों से दूर पटरियों, ट्रेनों और वर्कशॉप में लगातार काम करते हैं. इस बोनस के लिए सरकार कुल मिलाकर लगभग 2,009 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 14 Oct 2026 04:14 PM (IST)
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