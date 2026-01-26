CNG कार का माइलेज 10 से 20 फीसदी तक बढ़ जाएगा, अपनाएं ये आसान और असरदार टिप्स

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत में CNG कारें मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे किफायती विकल्प बन चुकी हैं. कम रनिंग कॉस्ट और इको-फ्रेंडली होने की वजह से लोग तेजी से CNG गाड़ियों की ओर बढ़ रहे हैं. हालांकि, कई बार गलत ड्राइविंग स्टाइल और सही मेंटेनेंस न होने के कारण CNG कार उतना माइलेज नहीं दे पाती, जितनी उससे उम्मीद होती है. अच्छी बात ये है कि कुछ आसान Tips अपनाकर आप अपनी CNG कार का माइलेज 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं.

स्मूद ड्राइविंग से बढ़ता है माइलेज

CNG कार चलाते समय तेज एक्सीलेरेशन और बार-बार ब्रेक लगाने से बचना चाहिए. स्मूद और एक समान स्पीड पर गाड़ी चलाने से इंजन पर कम दबाव पड़ता है और गैस की खपत कम होती है. शहर में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड माइलेज के लिहाज से सबसे बेहतर मानी जाती है. ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलने से भी माइलेज घटता है.

टायर प्रेशर और वजन का रखें ध्यान

CNG कार का माइलेज सही टायर प्रेशर पर काफी हद तक निर्भर करता है. अगर टायर में हवा कम होगी तो सड़क पर घर्षण बढ़ेगा और गैस ज्यादा खर्च होगी. इसलिए समय-समय पर टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं और कंपनी की ओर से बताए गए लेवल को मेंटेन रखें. इसके अलावा कार में जरूरत से ज्यादा सामान रखने से वजन बढ़ता है, जिससे माइलेज कम हो जाता है. बूट में रखा फालतू सामान निकाल देना फायदेमंद रहता है.

समय पर सर्विस और सही इंजन ऑयल

रेगुलर सर्विस CNG कार के लिए बहुत जरूरी है. एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग और CNG किट की समय-समय पर जांच और सफाई करवानी चाहिए. गंदा एयर फिल्टर इंजन को ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है, जिससे माइलेज घटता है. CNG इंजन ज्यादा गर्म होते हैं, इसलिए हाई-क्वालिटी सिंथेटिक इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें और हर 5,000 किलोमीटर पर ऑयल बदलवाएं.

AC का कम इस्तेमाल और अच्छी क्वालिटी की CNG