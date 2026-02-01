हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक के बाद एक 4 नई कारें लॉन्च करेगी Hyundai, 2026 में दिखेगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की झलक

Hyundai 2026 में भारत में चार नई कारें लॉन्च करने की तैयारी में है. Verna और Exter फेसलिफ्ट से लेकर नई Ioniq 5 EV और एक बिल्कुल नई SUV आने वाली है, आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Feb 2026 04:32 PM (IST)
Hyundai ने 2025 में कई नए मॉडल लॉन्च करने के बाद अब 2026 के लिए भी बड़ा रोडमैप तैयार कर लिया है. कंपनी अगले साल बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक कुल चार नई कारों को भारतीय बाजार में उतार सकती है. इन अपकमिंग कारों में दो पॉपुलर मॉडल्स के फेसलिफ्ट, एक अपडेटेड इलेक्ट्रिक कार और एक बिल्कुल नई SUV शामिल होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक Hyundai का पहला लॉन्च 2026 की दूसरी तिमाही में देखने को मिल सकता है.

Verna Facelift में मिलेगा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक

  • Hyundai 2026 की शुरुआत Verna फेसलिफ्ट के साथ कर सकती है. मौजूदा 6th जेनरेशन Verna को मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था और अब कंपनी अपने प्रोडक्ट साइकल के अनुसार अप्रैल 2026 में इसका अपडेटेड वर्जन पेश कर सकती है. नई Verna का फ्रंट डिजाइन लेटेस्ट Hyundai Sonata से इंस्पायर्ड होगा, जिससे इसका लुक ज्यादा शार्प और मॉडर्न नजर आएगा. केबिन में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करेगा. इंजन ऑप्शन मौजूदा मॉडल जैसे ही रह सकते हैं.

Hyundai Exter Facelift 

  • 2026 की दूसरी तिमाही में Hyundai Exter का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया जा सकता है. इस अपडेट में Exter को बड़ा 12.9-इंच टचस्क्रीन और 9.9-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की संभावना है. इसके अलावा फ्रंट बंपर, हेडलैंप और टेललैंप में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. नई डिजाइन वाले 15-इंच अलॉय व्हील्स इसे ज्यादा फ्रेश लुक देंगे, हालांकि इंजन और ट्रांसमिशन में बदलाव की उम्मीद कम है.

नई Ioniq 5 EV और Venue से ऊपर नई SUV

  • जून या जुलाई 2026 में Hyundai अपनी Ioniq 5 EV का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च कर सकती है. इसमें नए डिजाइन एलिमेंट्स, रियर वाइपर, डिजिटल की 2 और 84kWh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है, जिससे इसकी रेंज पहले से बेहतर होगी. वहीं फेस्टिव सीजन के आसपास Hyundai Venue से ऊपर पोजीशन की जाने वाली एक नई SUV लॉन्च कर सकती है, जिसे Bayon कहा जा रहा है. कुल मिलाकर 2026 Hyundai के लिए बेहद अहम साल साबित हो सकता है. नए फीचर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अलग-अलग सेगमेंट में नई कारों के साथ कंपनी भारतीय बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है.

Tata Altroz से लेकर Kia Sonet Diesel तक, ये हैं देश की सस्ती डीजल कारें, कीमत 10 लाख से कम 

Published at : 01 Feb 2026 04:32 PM (IST)
