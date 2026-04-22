सिंगल चार्च में 496 KM रेंज, Hyundai की किफायती इलेक्ट्रिक कार से उठा पर्दा, जानिए फीचर्स

कार निर्माता कंपनी Hyundai ने 2026 के मिलान डिजाइन वीक में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Hyundai Ioniq 3 से पर्दा उठा दिया है. यह कार खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कम कीमत में अच्छी रेंज और आधुनिक फीचर्स वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं. कंपनी ने इसे अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कारों के बीच रखा है और यह आयोनिक सीरीज की सबसे छोटी और सस्ती कार मानी जा रही है. फिलहाल इसे यूरोप के बाजार को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है.

Hyundai Ioniq 3 का डिजाइन काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक है. इसमें पतली लाइट्स और खास पिक्सेल डिजाइन दिया गया है, जिससे यह देखने में अलग और आकर्षक लगती है. कंपनी ने इसे एरो हैच डिजाइन कहा है, जिसका मतलब है कि इसे हवा के प्रेशर को कम करने और बेहतर माइलेज देने के हिसाब से बनाया गया है. छोटा आकार होने के बावजूद अंदर बैठने के लिए अच्छी जगह दी गई है.

गाड़ी की रेंज और परफॉर्मेंस कैसी है?

रेंज की बात करें तो यह कार दो बैटरी ऑप्शन में आएगी. छोटे बैटरी पैक के साथ यह लगभग 344 किमी तक चल सकती है, जबकि बड़े बैटरी वाले मॉडल में एक बार चार्ज करने पर करीब 496 किमी तक की दूरी तय कर सकती है. इसकी टॉप स्पीड लगभग 170 किमी/घंटा है और फास्ट चार्जिंग से यह कार करीब 29 मिनट में 10 फीसदी से 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है.

कार के फीचर्स और सेफ्टी

कार के अंदर भी कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं. कार का इंटीरियर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी लग्जरी रूम में हैं. इसके इंटीरियर को फर्निश्ड स्पेस थीम पर बनाया गया है और एक्स्ट्रा मेगाबॉक्स स्टोरेट भी दिया गया है. इसके सभी फीचर्स ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाते हैं.

इसमें बड़ा बूट स्पेस, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ी स्क्रीन, प्रीमियम साउंड सिस्टम और डिजिटल चाबी जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इसके अलावा सेफ्टी के लिए एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम (ADAS), ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और स्मार्ट पार्किंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाते हैं.

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि Hyundai Ioniq 3 एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जो किफायती कीमत, लंबी रेंज और आधुनिक फीचर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन देती है. हालांकि, अभी कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि इसे भारत में कब लॉन्च किया जाएगा.

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