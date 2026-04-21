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हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra Bolero, Tata Altroz या Kia Sonet, कौन-सी गाड़ी है देश की सबसे सस्ती डीजल SUV?

Mahindra Bolero, Tata Altroz या Kia Sonet, कौन-सी गाड़ी है देश की सबसे सस्ती डीजल SUV?

Cheapest Diesel SUV: अगर आप सस्ती डीजल कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी SUV आपके लिए किफायती ऑप्शन हो सकती है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 21 Apr 2026 05:34 PM (IST)
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आज के समय में कार खरीदने वाले लोगों के सामने एक बड़ा सवाल यही होता है कि क्या डीजल कार लेना सही रहेगा, क्योंकि धीरे-धीरे बाजार में डीजल गाड़ियों के ऑप्शन कम होते जा रहे हैं. अगर आपका बजट कम है और आप ज्यादा माइलेज, लंबी दूरी और बेहतर परफॉर्मेंस और मजबूत इंजन चाहते हैं, तो यहां हम आपको कुछ किफायती डीजल कारों के बारे में बताने जा रहे हैं.

भारत में इस समय कुछ चुनिंदा सस्ती डीजल गाड़ियां ही बची हैं, जिनमें इन सभी गाड़ियों की अपनी-अपनी खासियत है, जिससे अलग-अलग जरूरत वाले ग्राहकों को ऑप्शन मिल जाते हैं. आइए जानते हैं कि Tata Altroz, Mahindra Bolero और Kia Sonet में से कौन-सी डीजल SUV सबसे सस्ती है?

Mahindra Bolero 

महिंद्रा बोलेरो ही देश की सबसे सस्ती डीजल SUV है, जो सालों से अपनी मजबूती और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. यह खासकर गांवों, खराब सड़कों और कटीले रास्तों में इस्तेमाल के लिए बहुत पॉपुलर है. इसका डिजाइन भले ही साधारण हो, लेकिन इसकी टिकाऊ बॉडी और कम मेंटेनेंस इसे उन लोगों के लिए बढ़िया बनाते हैं जिन्हें दिखावे से ज्यादा काम की जरूरत होती है. इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख रुपये से 9.9 लाख रुपये के बीच है.

Tata Altroz

अगला नाम Tata Altroz का है, जिसे सस्ती डीजल हैचबैक के तौर पर जाना जाता है. यह उन लोगों के लिए अच्छी है जो शहर में चलाने के लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें डीजल का बेहतर माइलेज भी चाहिए. इसकी ड्राइविंग आरामदायक है और सुरक्षा के मामले में भी यह मजबूत मानी जाती है, इसलिए छोटे परिवारों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है. इस गाड़ी की कीमत की बात की जाए तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.15 लाख रुपये से शुरू होकर 10.27 लाख रुपये तक जाती है. 

Kia Sonet 

अगर आप ज्यादा फीचर्स और प्रीमियम अनुभव चाहते हैं, तो Kia Sonet एक अच्छा विकल्प है. यह कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आती है और इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी, शानदार इंटीरियर और आरामदायक ड्राइविंग का अनुभव मिलता है. इस कार को डीजल-ऑटोमैटिक कॉंबिनेशन की कैटेगरी में सबसे बेस्ट माना जाता है. गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 9 लाख रुपए से लेकर 14.17 लाख तक है.

ये गाड़ियां भी खरीद सकते हैं

इसके अलावा Mahindra Bolero Neo को भी आप डीजल SUV के तौर पर खरीद सकते हैं. यह उन ग्राहकों के लिए सही है जो SUV चाहते हैं, लेकिन थोड़ी आधुनिक सुविधाएं और बेहतर ड्राइविंग अनुभव भी चाहते हैं. वहीं आप Mahindra XUV 3XO भी खरीद सकते हैं, जो परफॉर्मेंस और सेफ्टी के मामले में काफी मजबूत मानी जाती है. इसका इंजन दमदार है, जिससे हाईवे पर ड्राइविंग आसान और स्मूद रहती है. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 21 Apr 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Kia Sonet Tata Altroz Mahindra Bolero Cheapest Diesel SUV
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