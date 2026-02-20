मारुति और टाटा की टेंशन बढ़ाने आ रही हुंडई की 3 नई गाड़ियां, यहां देखें पूरी लिस्ट

हुंडई भारत में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है. पिछले साल कंपनी ने अपनी पॉपुलर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी Venue को अपडेट किया था. अब 2026 में हुंडई तीन बड़े लॉन्च की योजना बना रही है. इनमें नई Hyundai Exter फेसलिफ्ट, Hyundai Verna फेसलिफ्ट और एक बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर शामिल है. इन नई गाड़ियों के आने से मारुति और टाटा जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिल सकती है.

नई Hyundai Exter 2026 फेसलिफ्ट

Hyundai Exter फेसलिफ्ट में बाहर और अंदर हल्के जरूरी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सामने की तरफ नई डिजाइन की ग्रिल, बदला हुआ बंपर और H-शेप डीआरएल दिए जा सकते हैं. इससे गाड़ी का लुक और अट्रैक्टिव हो जाएगा. पीछे की ओर नई टेलगेट, नए टेललैंप और रियर बंपर भी मिल सकता है. अंदर की बात करें तो बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है. साथ ही नए ट्रिम और सीट कवरिंग भी जोड़ी जा सकती है. इंजन में बदलाव की उम्मीद नहीं है. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो करीब 82 बीएचपी की पावर देगा. इसके साथ CNG का विकल्प भी रहेगा.

नई Hyundai Verna 2026 फेसलिफ्ट

Hyundai Verna फेसलिफ्ट में बड़ा ड्यूल स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है. इसमें नया स्टीयरिंग व्हील और ड्यूल टोन इंटीरियर देखने को मिल सकता है. फीचर्स ज्यादातर मौजूदा मॉडल जैसे ही रहेंगे, लेकिन लुक और टेक्नोलॉजी में सुधार होगा. इंजन विकल्प में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 160 बीएचपी और 253 न्यूटन मीटर टॉर्क देगा. इसके अलावा 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिलेगा जो 115 बीएचपी की पावर देगा. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प रहेगा.

नई Hyundai कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर भी होगी लॉन्च

हुंडई की नई कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर ग्लोबल मॉडल Hyundai Bayon पर बेस्ड हो सकती है. भारत में आने वाला मॉडल 4 मीटर से छोटा होगा. इसे 2026 की तीसरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है. इसमें नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो आगे चलकर हाइब्रिड तकनीक के लिए तैयार होगा. इसके अलावा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया जा सकता है, जो Venue में मिलता है.

