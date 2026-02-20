हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोमारुति और टाटा की टेंशन बढ़ाने आ रही हुंडई की 3 नई गाड़ियां, यहां देखें पूरी लिस्ट

मारुति और टाटा की टेंशन बढ़ाने आ रही हुंडई की 3 नई गाड़ियां, यहां देखें पूरी लिस्ट

Upcoming Cars In India: हुंडई 2026 में 2 फेसलिफ्ट और नई कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर लॉन्च करने की तैयारी में है. आइए इन कारों के फीचर्स, इंजन और संभावित लॉन्च टाइमलाइन पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

हुंडई भारत में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है. पिछले साल कंपनी ने अपनी पॉपुलर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी Venue को अपडेट किया था. अब 2026 में हुंडई तीन बड़े लॉन्च की योजना बना रही है. इनमें नई Hyundai Exter फेसलिफ्ट, Hyundai Verna फेसलिफ्ट और एक बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर शामिल है. इन नई गाड़ियों के आने से मारुति और टाटा जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिल सकती है.

नई Hyundai Exter 2026 फेसलिफ्ट 

Hyundai Exter फेसलिफ्ट में बाहर और अंदर हल्के जरूरी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सामने की तरफ नई डिजाइन की ग्रिल, बदला हुआ बंपर और H-शेप डीआरएल दिए जा सकते हैं. इससे गाड़ी का लुक और अट्रैक्टिव हो जाएगा. पीछे की ओर नई टेलगेट, नए टेललैंप और रियर बंपर भी मिल सकता है. अंदर की बात करें तो बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है. साथ ही नए ट्रिम और सीट कवरिंग भी जोड़ी जा सकती है. इंजन में बदलाव की उम्मीद नहीं है. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो करीब 82 बीएचपी की पावर देगा. इसके साथ CNG का विकल्प भी रहेगा.

नई Hyundai Verna 2026 फेसलिफ्ट

Hyundai Verna फेसलिफ्ट में बड़ा ड्यूल स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है. इसमें नया स्टीयरिंग व्हील और ड्यूल टोन इंटीरियर देखने को मिल सकता है. फीचर्स ज्यादातर मौजूदा मॉडल जैसे ही रहेंगे, लेकिन लुक और टेक्नोलॉजी में सुधार होगा. इंजन विकल्प में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 160 बीएचपी और 253 न्यूटन मीटर टॉर्क देगा. इसके अलावा 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिलेगा जो 115 बीएचपी की पावर देगा. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प रहेगा.

नई Hyundai कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर भी होगी लॉन्च

हुंडई की नई कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर ग्लोबल मॉडल Hyundai Bayon पर बेस्ड हो सकती है. भारत में आने वाला मॉडल 4 मीटर से छोटा होगा. इसे 2026 की तीसरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है. इसमें नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो आगे चलकर हाइब्रिड तकनीक के लिए तैयार होगा. इसके अलावा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया जा सकता है, जो Venue में मिलता है.

ये भी पढ़ें: सिर्फ 4 लाख रुपये में आ रही नई इलेक्ट्रिक कार, Comet और Tiago EV को देगी टक्कर

Published at : 20 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Hyundai Verna Facelift Hyundai Exter Facelift 2026 Hyundai Compact Crossover Hyundai New Cars 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
मारुति और टाटा की टेंशन बढ़ाने आ रही हुंडई की 3 नई गाड़ियां, यहां देखें पूरी लिस्ट
मारुति और टाटा की टेंशन बढ़ाने आ रही हुंडई की 3 नई गाड़ियां, यहां देखें पूरी लिस्ट
ऑटो
Norton Atlas GT की टेस्टिंग जारी, क्या भारतीय बाजार में देगी दस्तक?
Norton Atlas GT की टेस्टिंग जारी, क्या भारतीय बाजार में देगी दस्तक?
ऑटो
टेस्टिंग के दौरान फिर नजर आई Mahindra Scorpio N Facelift, जानें कब तक होगी लॉन्च
टेस्टिंग के दौरान फिर नजर आई Mahindra Scorpio N Facelift, जानें कब तक होगी लॉन्च
ऑटो
आज होगी Tata Punch EV Facelift की एंट्री, लॉन्च के साथ मिलेगा नया लुक, जानें फीचर्स
आज होगी Tata Punch EV Facelift की एंट्री, लॉन्च के साथ मिलेगा नया लुक, जानें फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | AI Summit 2026 | PM Modi | Shankaracharya | Congress | Nitin Nabin
Namaste Bharat: नाले में गिरने से मासूम की मौत, जिम्मेदार कौन? | UP News | Gorakhpur Train News |ABP
News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा की नई चाल! विधानसभा में कर दी बड़ी मांग, फंस गई BJP?
यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा की नई चाल! विधानसभा में कर दी बड़ी मांग, फंस गई BJP?
विश्व
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
ट्रेंडिंग
स्कूल से लौट रही छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, यूजर्स बोले- प्रॉब्लम सॉल्व; देखें वीडियो
स्कूल से लौट रही छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, यूजर्स बोले- प्रॉब्लम सॉल्व; देखें वीडियो
हेल्थ
Cancer Types in India: भारत में तेजी से पांव पसार रहे हैं ये 5 कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट से जानें कैसे खराब लाइफस्टाइल बढ़ा रही है खतरा
भारत में तेजी से पांव पसार रहे हैं ये 5 कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट से जानें कैसे खराब लाइफस्टाइल बढ़ा रही है खतरा
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Embed widget