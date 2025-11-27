हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Exter VS Tata Punch CNG: माइलेज, पावर और कीमत में कौन है नंबर 1? जानें कौन बनेगी बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी

Hyundai Exter VS Tata Punch CNG: माइलेज, पावर और कीमत में कौन है नंबर 1? जानें कौन बनेगी बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी

Exter और Tata Punch CNG दोनों में हैलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं, लेकिन एक्सटर में एलईडी टेल लैंप्स का फायदा मिलता है. इंटीरियर में दोनों SUVs फैब्रिक सीटें और एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे फीचर देती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 27 Nov 2025 02:27 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में माइक्रो SUV का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और अब लोग CNG कारों को लेकर भी काफी उत्साहित हैं. खासकर 10 लाख रुपये से कम बजट वाले ग्राहक Hyundai Exter CNG और Tata Punch CNG को लेकर काफी कन्फ्यूज दिखाई देते हैं. दोनों ही SUVs अपनी कीमत, फीचर्स, माइलेज और परफॉर्मेंस के कारण बेहद पॉपुलर हो चुकी हैं. आइए जानें ऐसे में कौन-सी SUV चुनना बेहतर रहेगा.

कौन है ज्यादा बजट-फ्रेंडली?

  • Hyundai Exter CNG कई ट्रिम्स में आती है और इसकी शुरुआती कीमत 7.51 लाख है, जबकि टॉप वेरिएंट 8.77 लाख तक जाता है. दूसरी तरफ Tata Punch CNG का बेस मॉडल 6.68 लाख से शुरू होता है, जो एक्सटर की तुलना में काफी सस्ता है. यानी कम बजट वाले ग्राहकों के लिए Punch CNG ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनकर सामने आती है.

डिजाइन और इंटीरियर

  • बाहरी डिजाइन की बात करें तो दोनों गाड़ियों में हैलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं, लेकिन Hyundai Exter LED टेल लैंप्स के साथ ज्यादा मॉडर्न लुक पेश करती है. इंटीरियर में दोनों SUVs फैब्रिक सीटें, फ्रंट पावर विंडो और एडजस्टेबल हेडरेस्ट देती हैं. हालांकि एक्सटर की ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट फीचर इसे थोड़ा एडवांस बनाता है. दूसरी ओर Punch CNG में 90-डिग्री ओपनिंग डोर्स और टिल्ट स्टीयरिंग जैसे फीचर इसे रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं.

 कौन है ज्यादा सुरक्षित?

  • Hyundai Exter CNG का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो सेफ्टी के मामले में इसे मजबूत बनाते हैं. वहीं Tata Punch में अभी 2 एयरबैग्स उपलब्ध हैं. हालांकि Punch में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) दिया गया है, जो एक्सटर में नहीं मिलता. बाकी बेसिक सेफ्टी फीचर्स जैसे ABS+EBD और रियर पार्किंग सेंसर दोनों में समान हैं. कुल मिलाकर एक्सटर ज्यादा सुरक्षित विकल्प साबित होती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Hyundai Exter CNG में 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जबकि Punch CNG में 3-सिलेंडर इंजन दिया गया है. इसके बावजूद Punch पावर में आगे है. यह 72.4 BHP और 103 Nm टॉर्क देती है, जो एक्सटर की 68 BHP और 95.2 Nm से ज्यादा है. परफॉर्मेंस के मामले में Punch CNG ज्यादा दमदार फील होती है.

 कौन है ज्यादा किफायती?

  • Hyundai Exter CNG का माइलेज 27.1 km/kg है, जबकि Tata Punch CNG 26.99 km/kg देती है. अंतर बेहद मामूली है, लेकिन एक्सटर थोड़ा आगे निकल जाती है.

ये भी पढ़ें: Mahindra से लेकर Tata तक! जल्द लॉन्‍च करने वाली है ये 4 नई Electric SUVs, देखें लिस्ट

Published at : 27 Nov 2025 02:27 PM (IST)
Tags :
Hyundai Exter CNG Vs Tata Punch CNG Exter CNG Price Punch CNG Features CNG Micro SUV Comparison
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौनसी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौनसी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
राजस्थान
राजस्थान में BJP की नई कार्यकारिणी की घोषणा, 7 महिलाओं समेत 34 सदस्यों की लिस्ट जारी
राजस्थान में BJP की नई कार्यकारिणी की घोषणा, 7 महिलाओं समेत 34 सदस्यों की लिस्ट जारी
इंडिया
'कांग्रेस के कई सोशल अकाउंट विदेश से चल रहे, वहीं से...', बीजेपी MP संबित पात्रा ने किया चौंकाने वाला दावा
'कांग्रेस के कई सोशल अकाउंट विदेश से चल रहे, वहीं से...', बीजेपी MP संबित पात्रा ने किया चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
BCCI को IPL टीम मालिक का कड़ा संदेश, साउथ अफ्रीका से हार के बाद भड़का गुस्सा
BCCI को IPL टीम मालिक का कड़ा संदेश, साउथ अफ्रीका से हार के बाद भड़का गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: Punjab के Phagwara में AAP के नेता घर पर फायरिंग | Punjab Crime | Firing
Breaking News: Hong Kong में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 55 लोगों की मौत | Fire News
Rohtak Basketball Pole Fell: नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन?
US Capital Shooting:व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, हमलावर रहमानुल्लाह कई अमेरिकी एजेंसियों से जुड़ा था
Rohtak Basketball Pole Fell: Hardik के परिवार से मिलने CM Bhagwant Mann आज जाएंगे रोहतक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौनसी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौनसी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
राजस्थान
राजस्थान में BJP की नई कार्यकारिणी की घोषणा, 7 महिलाओं समेत 34 सदस्यों की लिस्ट जारी
राजस्थान में BJP की नई कार्यकारिणी की घोषणा, 7 महिलाओं समेत 34 सदस्यों की लिस्ट जारी
इंडिया
'कांग्रेस के कई सोशल अकाउंट विदेश से चल रहे, वहीं से...', बीजेपी MP संबित पात्रा ने किया चौंकाने वाला दावा
'कांग्रेस के कई सोशल अकाउंट विदेश से चल रहे, वहीं से...', बीजेपी MP संबित पात्रा ने किया चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
BCCI को IPL टीम मालिक का कड़ा संदेश, साउथ अफ्रीका से हार के बाद भड़का गुस्सा
BCCI को IPL टीम मालिक का कड़ा संदेश, साउथ अफ्रीका से हार के बाद भड़का गुस्सा
बॉलीवुड
'धर्मेंद्र जी की मौत दो-तीन पहले हो गई थी', एक्ट्रेस का गंभीर आरोप, देओल परिवार से पूछे कई सवाल
'धर्मेंद्र जी की मौत दो-तीन पहले हो गई थी', एक्ट्रेस का गंभीर आरोप, देओल परिवार से पूछे कई सवाल
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
ट्रेंडिंग
दो टांगों पर घोड़ा... बरात में दूल्हे के मुंह को आ गया कलेजा, वीडियो देख रोक नहीं पाएंगे हंसी
दो टांगों पर घोड़ा... बरात में दूल्हे के मुंह को आ गया कलेजा, वीडियो देख रोक नहीं पाएंगे हंसी
यूटिलिटी
अब तक नहीं आई है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, कर लें ये काम
अब तक नहीं आई है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, कर लें ये काम
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Embed widget