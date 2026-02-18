हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Creta की बादशाहत कायम! Victoris की एंट्री के बाद भी बनी रही नंबर-1, जानें Kia Seltos का हाल

Creta की बादशाहत कायम! Victoris की एंट्री के बाद भी बनी रही नंबर-1, जानें Kia Seltos का हाल

SUV Sales January 2026: जनवरी 2026 में मिड-साइज SUV सेगमेंट में 35% से ज्यादा ग्रोथ दर्ज हुई. आइए जानते हैं कि Creta, Victoris, Seltos, HyRyder और अन्य SUV की कितनी बिक्री हुई.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Feb 2026 10:38 AM (IST)
जनवरी 2026 में 4.2 से 4.5 मीटर की मिड-साइज SUV गाड़ियों की बिक्री में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली. इस सेगमेंट में कुल 74,673 यूनिट की बिक्री हुई, जो पिछले साल जनवरी 2025 के मुकाबले करीब 35 प्रतिशत ज्यादा है. दिसंबर 2025 के मुकाबले भी बिक्री में लगभग 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इससे साफ है कि नए साल की शुरुआत के साथ लोगों का SUV गाड़ियों की ओर रुझान तेजी से बढ़ा है और बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है.

Creta बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV

जनवरी 2026 में Hyundai Creta ने एक बार फिर अपनी नंबर-1 पोजिशन बरकरार रखी. Creta की कुल 17,921 यूनिट बिकीं. हालांकि यह आंकड़ा पिछले साल से थोड़ा कम है, लेकिन दिसंबर के मुकाबले इसकी बिक्री में अच्छा उछाल आया है. बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद Creta की मांग स्थिर बनी हुई है. इसमें मिलने वाले फीचर्स और भरोसेमंद प्रदर्शन की वजह से ग्राहक इसे पसंद कर रहे हैं.

Maruti Victoris की तेज शुरुआत

Maruti Victoris ने बाजार में शानदार एंट्री की है. जनवरी 2026 में इसकी 15,240 यूनिट बिकीं, जो इसे दूसरे नंबर पर ले आई. दिसंबर के मुकाबले इसकी बिक्री में बड़ा उछाल देखने को मिला. वहीं दूसरी ओर Maruti Grand Vitara की बिक्री घटकर 7,030 यूनिट रह गई. इससे लगता है कि कंपनी के ही अलग-अलग मॉडल्स के बीच ग्राहकों का बंटवारा हो रहा है.

Seltos, HyRyder और Tata मॉडल्स का प्रदर्शन

नई जनरेशन Kia Seltos ने भी मजबूत प्रदर्शन किया और 10,639 यूनिट की बिक्री दर्ज की. इसके नए फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन को ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. Toyota HyRyder की 9,156 यूनिट बिकीं और इसे भी हाइब्रिड विकल्प का फायदा मिला. हाल ही में लॉन्च हुई Tata Sierra की बिक्री 7,003 यूनिट रही, जो दिखाती है कि नई गाड़ी को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. Tata Curvv की बिक्री थोड़ी कम रही, लेकिन महीने के हिसाब से इसमें सुधार दिखा.

EV और विदेशी ब्रांड्स की स्थिति

MG ZS EV और Mahindra की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में भी बढ़ोतरी देखी गई. हालांकि कुल संख्या अभी कम है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है. वहीं Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq की बिक्री में गिरावट आई है, जिससे साफ है कि नए मॉडल्स के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है. कुल मिलाकर जनवरी 2026 में मिड-साइज SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया. Creta अब भी बाजार की लीडर है, लेकिन Victoris और Seltos जैसी गाड़ियां कड़ी टक्कर दे रही हैं.

Published at : 18 Feb 2026 10:38 AM (IST)
Kia Seltos Sales Hyundai Creta Sales Maruti Victoris SUV Sales January 2026 Mid Size SUV Sales
Embed widget