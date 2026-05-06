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हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai ने चुपके से बंद कर दिए Creta के ये 2 वेरिएंट्स, जानिए क्यों लिया ये फैसला?

Hyundai ने चुपके से बंद कर दिए Creta के ये 2 वेरिएंट्स, जानिए क्यों लिया ये फैसला?

Hyundai Creta Variants: हुंडई ने Creta के दो वेरिएंट SX(O) और SX Tech को बंद कर दिया है. SX(O) पहले इस SUV का टॉप वेरिएंट माना जाता था, जिसमें लगभग सभी प्रीमियम फीचर्स मिलते थे.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 06 May 2026 09:52 AM (IST)
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भारतीय बाजार में पॉपुलर Hyundai Creta को लेकर कंपनी ने एक बड़ा बदलाव किया है, जो सीधे तौर पर ग्राहकों की पसंद और बजट पर असर डाल सकता है. भारत में यह SUV पहले से ही काफी पॉपुलर रही है और अलग-अलग वेरिएंट्स के जरिए कंपनी हर तरह के ग्राहकों को टारगेट करती है. लेकिन अब Hyundai ने अपनी रणनीति बदलते हुए कुछ वेरिएंट्स को बंद कर दिया है ताकि पूरी लाइन-अप को ज्यादा आसान बनाया जा सके.

क्यों लिया गया ये फैसला?

Hyundai ने Creta के दो वेरिएंट SX(O) और SX Tech को बंद कर दिया है. SX(O) पहले इस SUV का टॉप वेरिएंट माना जाता था, जिसमें लगभग सभी प्रीमियम फीचर्स मिलते थे. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और लग्जरी इंटीरियर जैसे फीचर्स मिलते थे. लेकिन बाद में कंपनी ने इससे भी ज्यादा फीचर्स वाला नया टॉप वेरिएंट King एडिशन लॉन्च किया, जिसके बाद SX(O) की अहमियत कम हो गई. 

वहीं दूसरी ओर SX Tech वेरिएंट खास इसलिए था क्योंकि इसमें ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) जैसे आधुनिक सेफ्टी फीचर्स कम कीमत में मिल जाते थे. यानी जो ग्राहक ज्यादा पैसा खर्च किए बिना एडवांस टेक्नोलॉजी चाहते थे, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प था. अब इस वेरिएंट के बंद होने से ऐसे ग्राहकों को या तो कम फीचर्स से समझौता करना पड़ेगा या फिर ज्यादा महंगा वेरिएंट खरीदना होगा. 

Creta का लाइन-अप पहले से छोटा

इन दोनों वेरिएंट्स के हटने के बाद अब Creta का लाइन-अप पहले से छोटा हो गया है. अब यह SUV कुल 7 वेरिएंट्स में उपलब्ध रहेगी—E, EX, EX(O), S(O), SX, SX Premium और King. कंपनी का कहना है कि इससे ग्राहकों को सही वेरिएंट चुनने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा विकल्प होने पर कन्फ्यूजन भी बढ़ जाती है. 

इस बदलाव का एक नेगेटिव पहलू भी है. पहले SX Tech जैसे वेरिएंट में जो एडवांस फीचर्स कम कीमत में मिल जाते थे, अब वे केवल महंगे वेरिएंट्स में ही मौजूद होंगे. इसका मतलब है कि अगर कोई ग्राहक ADAS या अन्य हाई-एंड फीचर्स चाहता है तो उसे अब ज्यादा बजट रखना पड़ेगा.

ऐसे में कहा जा सकता है कि Hyundai ने Creta के वेरिएंट्स को कम करके अपनी रेंज को ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की है.लेकिन इससे कुछ ग्राहकों के लिए विकल्प सीमित हो गए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कम कीमत में ज्यादा फीचर्स चाहते थे. 

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Published at : 06 May 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Hyundai Motors Hyundai Creta Rivals Hyundai Creta Variants
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