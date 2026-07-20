नेतन्याहू होंगे गिरफ्तार? ममदानी के बयान पर आया ट्रंप का रिएक्शन, बोले - 'इजरायल के PM को...'

INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेतन्याहू होंगे गिरफ्तार? न्यूयार्क के मेयर ममदानी के बयान पर आया ट्रंप का रिएक्शन, बोले - 'इजरायल के PM को...'

नेतन्याहू होंगे गिरफ्तार? न्यूयार्क के मेयर ममदानी के बयान पर आया ट्रंप का रिएक्शन, बोले - 'इजरायल के PM को...'

बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर मामले ने तूल उस समय पकड़ा था, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने एक इंटरव्यू में इजरायल के प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया था.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 20 Jul 2026 10:56 PM (IST)
Preferred Sources

न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी के इजरायली प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर दिए बयान पर मचे बवाल के बीच अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका में रहते हुए किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट में लिखा,  'इजरायल के प्रधानमंत्री ईरान के इस्लामी गणराज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने हाल ही में 52,000 निर्दोष प्रदर्शनकारियों की हत्या की है और पिछले 47 वर्षों से अमेरिकी सैनिकों और अन्य लोगों को मार रहा है. बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी हाल में अरेस्ट नहीं किया जाएगा. गिरफ्तार होने लायक तो सिर्फ वे लोग हैं जिन्होंने ईरान को मौत और विनाश के इस अभूतपूर्व चक्र में धकेला है, जिससे वर्षों पहले पूर्व राष्ट्रपतियों को निपटना चाहिए था!'

ममदानी के बयान से मचा बवाल

नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर मामले ने तूल उस समय पकड़ा था, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने एक इंटरव्यू में इजरायल के प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया.अमेरिकी और इजरायली मीडिया के मुताबिक, ममदानी ने शनिवार (18 जुलाई) को छपे एक इंटरव्यू में कहा कि उनका मानना ​​है कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए शहर आते हैं तो उन्हें युद्ध अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करने के लिए वे कानूनों में बदलाव करने की कोशिश नहीं करेंगे.

क्या बोले ममदानी?

मेयर ममदानी ने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हेग में रहना चाहिए. वह एक युद्ध अपराधी हैं जिन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आरोप लगाया है. आप पाएंगे कि यह एक ऐसी राय है जो कई लोगों की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों में उनके कामों ने ऐसा किया है.' बता दें, ममदानी ने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा वॉन्टेड नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट लागू करने के लिए भेजने का वादा किया था. इसमें नेतन्याहू और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं.

ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिकी हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों से कहा- तुरंत छोड़ दें देश

इजरायली राजदूत ने किया पलटवार

अमेरिका में इजरायली राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने ममदानी पर पलटवार करते हुए कहा कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की आपकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी. वॉल्ट्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मेयर ममदानी, यूएनजीए के दौरान न्यूयॉर्क में पीएम नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की आपकी धमकी क्यों नहीं पूरी होगी. पहला, अमेरिका रोम स्टैच्यूट का हिस्सा नहीं है, जो आईसीसी के तहत आता है. दूसरा, यूएन हेडक्वार्टर एग्रीमेंट आने वाले सरकार के प्रमुखों को डिप्लोमैटिक सुरक्षा देता है. तीसरा, हेड-ऑफ-स्टेट इम्यूनिटी लागू होती है. चौथा, फेडरल अथॉरिटी किसी भी स्थानीय मेयर की इच्छा से ऊपर है. यह पूरी तरह से राजनीतिक नाटक है.'

शिप एमवी गोल्डेन पर मिसाइल हमले में चार भारतीयों की मौत से हड़कंप, जानिए क्या बोली सरकार

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Benjamin Netanyahu US NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेतन्याहू होंगे गिरफ्तार? न्यूयार्क के मेयर ममदानी के बयान पर आया ट्रंप का रिएक्शन, बोले - 'इजरायल के PM को...'
नेतन्याहू होंगे गिरफ्तार? ममदानी के बयान पर आया ट्रंप का रिएक्शन, बोले - 'इजरायल के PM को...'
विश्व
शिप एमवी गोल्डेन पर मिसाइल हमले में चार भारतीयों की मौत से हड़कंप, जानिए क्या बोली सरकार
शिप एमवी गोल्डेन पर मिसाइल हमले में चार भारतीयों की मौत से हड़कंप, जानिए क्या बोली सरकार
विश्व
Pakistan Politics: PoK चुनाव में बड़ा विवाद! पाक मंत्री की पार्टी ने आतंकी संगठन से जुड़े दल से किया गठबंधन
PoK चुनाव में बड़ा विवाद! पाक मंत्री की पार्टी ने आतंकी संगठन से जुड़े दल से किया गठबंधन
विश्व
Iran Earthquake: भूकंप के तेज झटके से कांपी ईरान की धरती! रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.5 की तीव्रता
भूकंप के तेज झटके से कांपी ईरान की धरती! रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.5 की तीव्रता
Advertisement

वीडियोज

BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती.. अब अभिजीत दीपके करेंगे अनशन! कर दिया बड़ा ऐलान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सड़क से संसद तक उग्र प्रदर्शन और लाठीचार्ज, देखते ही देखते कैसे हिंसक झड़प में बदला CJP का आंदोलन?
सड़क से संसद तक उग्र प्रदर्शन और लाठीचार्ज, देखते ही देखते कैसे हिंसक झड़प में बदला CJP का आंदोलन?
इंडिया
CJP Protest LIVE: सीजेपी आंदोलन के बीच हिरासत में 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल
LIVE: सीजेपी आंदोलन के बीच हिरासत में 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल
बॉलीवुड
'इसका कोई मतलब नहीं है...', CJP के प्रदर्शन पर हेमा मालिनी का बड़ा बयान, स्टूडेंट्स को दी सलाह
'इसका कोई मतलब नहीं है...', CJP के प्रदर्शन पर हेमा मालिनी का बड़ा बयान, स्टूडेंट्स को दी सलाह
बिहार
CJP के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर रोहिणी आचार्य ने कही दिल जीत लेने वाली बात, 'सरकार को…'
CJP के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर रोहिणी आचार्य ने कही दिल जीत लेने वाली बात, 'सरकार को…'
क्रिकेट
शमी और सिराज के समर्थन में आया दिग्गज, गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट को जमकर लताड़ा; जानें क्या कहा
शमी और सिराज के समर्थन में आया दिग्गज, गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट को जमकर लताड़ा
बिहार
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में कूदे सपा नेता! मोहिबुल्लाह से लेकर अखिलेश तक, कैसे बनाया राजनीतिक मुद्दा?
जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में खपे सपा नेता! मोहिबुल्ला से लेकर अखिलेश तक, कैसे बना राजनीतिक मुद्दा
इंडिया
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget