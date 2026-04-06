हुंडई मोटर इंडिया ने अप्रैल 2026 के लिए अपनी कारों पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर पेश किए हैं. इस महीने कंपनी अपनी हैचबैक, सेडान, एसयूवी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कई तरह के फायदे दे रही है. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और कॉर्पोरेट छूट शामिल हैं, जिससे ग्राहकों को कुल मिलाकर 1.10 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.

दरअसल, ये ऑफर खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छा मौका है जो नई कार खरीदने की सोच रहे हैं. क्योंकि साल के बीच में नए अपडेट आने से पहले पुराने मॉडल्स पर ज्यादा छूट दी जा रही है. इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हुंडई वरना और क्रेटा इलेक्ट्रिक की हो रही है, जिन पर सबसे बड़ी छूट मिल रही है.

Grand i10 Nios, Aura और i20 पर कितनी छूट?

अगर आप बजट में कार खरीदना चाहते हैं तो Hyundai Grand i10 Nios इस महीने एक अच्छा विकल्प बन सकती है. इस पर 68,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और साथ में CNG का विकल्प भी दिया गया है. Hyundai Aura सेडान पर भी इस महीने 20,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है. इसमें भी वही इंजन ऑप्शन मिलता है जो Nios में है, लेकिन इसका बूट स्पेस ज्यादा है. वहीं Hyundai i20 पर 58,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके स्पोर्ट्ज और एस्टा वेरिएंट में सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है. i20 में पेट्रोल इंजन के साथ-साथ N Line वेरिएंट भी आता है.

SUV सेगमेंट में Exter, Venue और Creta के ऑफर

SUV पसंद करने वालों के लिए भी Hyundai ने अच्छे ऑफर दिए हैं. Hyundai Exter पर पुराने स्टॉक के लिए 43,000 रुपये तक की छूट मिल रही है, जबकि नए मॉडल पर यह कम है. इसमें पेट्रोल और CNG दोनों विकल्प मिलते हैं. Hyundai Venue पर इस बार कम छूट दी गई है, जो लगभग 5,000 रुपये तक है. Hyundai Creta पर 55,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है. इसमें पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल तीनों इंजन विकल्प मिलते हैं, जिससे यह मिड-साइज SUV सेगमेंट में मजबूत विकल्प बनी हुई है.

Verna और Creta Electric पर सबसे ज्यादा फायदा

अगर सबसे ज्यादा छूट की बात करें तो Hyundai Verna इस महीने सबसे आगे है. इसके पुराने मॉडल पर 1.10 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. इसमें पावरफुल इंजन और शानदार फीचर्स मिलते हैं. वहीं Hyundai Creta Electric पर भी 1 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है. यह ऑफर उन लोगों के लिए खास है जो पेट्रोल-डीजल से इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं.

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