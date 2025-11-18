हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पेट्रोल-डीजल से ज्यादा माइलेज देती हैं हाइब्रिड कारें, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

पेट्रोल-डीजल से ज्यादा माइलेज देती हैं हाइब्रिड कारें, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

हाइब्रिड कारें पेट्रोल-डीजल कारों से ज्यादा माइलेज क्यों देती हैं? आइए जानें EV मोड, रीजेन ब्रेकिंग, इंजन लोड और एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे इसे हाई माइलेज कार बनाती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Nov 2025 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में पिछले कुछ सालों में हाइब्रिड कारों की मांग काफी बढ़ी है. लोग अब ऐसी कारें चाहते हैं जो पेट्रोल-डीजल जैसी रेंज दें, लेकिन फ्यूल भी कम खर्च हो. EV खरीदने से पहले कई ग्राहक रेंज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंतित रहते हैं, जबकि CNG कारें भी कई मामलों में प्रैक्टिकल नहीं होतीं. यही कारण है कि हाइब्रिड कारें एक स्मार्ट विकल्प बन गई हैं. ये कारें इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करती हैं, जिससे माइलेज काफी ज्यादा मिलता है.

EV मोड

  • हाइब्रिड कार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कम स्पीड या शहर की ट्रैफिक में कार पूरी तरह EV मोड पर चलती है. इस दौरान न पेट्रोल लगता है और न ही इंजन चलता है. सिर्फ बैटरी और मोटर कार को चलाते हैं, जिससे फ्यूल की बचत होती है. ऑफिस, बाजार या भीड़भाड़ वाले इलाकों में यह फीचर सबसे ज्यादा यूजफुल होता है और यही कारण है कि हाइब्रिड गाड़ियां शहर में बहुत अच्छा माइलेज देती हैं.

ब्रेक लगाने पर होता है बैटरी चार्ज

  • एक दूसरा बड़ा फायदा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है. जब आप ब्रेक लगाते हैं या कार धीमी होती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर की तरह काम करके ऊर्जा को बैटरी में स्टोर कर देती है. सामान्य पेट्रोल-डीजल कारें यह ऊर्जा यूं ही बर्बाद कर देती हैं, लेकिन हाइब्रिड कारें इसे दोबारा इस्तेमाल कर लेती हैं, जिससे इंजन पर बोझ कम पड़ता है और माइलेज बढ़ जाता है.

इलेक्ट्रिक मोटर इंजन को देता है सपोर्ट

  • हाइब्रिड कारों में इलेक्ट्रिक मोटर पेट्रोल इंजन को Extra मदद देती है. इससे इंजन को कम RPM पर चलने की जरूरत नहीं रहती और वह अपनी सबसे कुशल रेंज में काम करता है. जब कार को तेजी चाहिए होती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर साथ देती है, जिससे पेट्रोल इंजन पर दबाव नहीं पड़ता और फ्यूल की बचत होती है.

ट्रैफिक में पेट्रोल की बचत

  • स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम भी माइलेज बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है. ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते ही पेट्रोल/डीजल इंजन अपने आप बंद हो जाता है और कार इलेक्ट्रिक मोटर से चलती रहती है. इससे शहर की ड्राइविंग में खूब पेट्रोल बचता है. हाइब्रिड सिस्टम एसी कंप्रेसर, हीटर और अन्य कई उपकरणों को इलेक्ट्रिक मोटर से चला सकता है. इससे भी इंजन पर लोड कम होता है और कार फ्यूल कम खर्च करती है.

भारत में Popular हाइब्रिड कारें

  • भारत में हाइब्रिड कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. Maruti Victoris, Grand Vitara, Invicto जैसी कारें किफायती विकल्प हैं. Toyota Hyryder और Innova Hycross अपनी भरोसेमंद टेक्नोलॉजी और माइलेज के लिए काफी पॉपुलर हैं. हाइब्रिड कारें EV जैसी फ्यूल सेविंग और पेट्रोल कार जैसी रेंज दोनों देती हैं, इसलिए ये आज के समय में एक बेहतरीन विकल्प बन चुकी हैं.

Published at : 18 Nov 2025 03:34 PM (IST)
