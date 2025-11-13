तीन साल के लोन पर Activa खरीदने के लिए हर महीने कितनी EMI भरनी होगी? जानिए डिटेल्स

Honda Activa Down Payment And EMI: होंडा एक्टिवा बेहतर माइलेज देने वाला स्कूटर है. इस टू-व्हीलर के स्टैंडर्ड मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस 74,619 रुपये है. इसके DLX मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 84,272 रुपये है. वहीं इसके एक्टिवा के स्मार्ट वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 87,944 रुपये है. इसके स्टैंडर्ड और डीएलएक्स मॉडल में सेल्फ और किक दोनों स्कूटर स्टार्ट करने के ऑप्शन मिलते हैं. वहीं स्मार्ट वेरिएंट में केवल सेल्फ का फीचर दिया गया है.

EMI पर खरीदने के लिए क्या करना होगा?

होंडा एक्टिवा डीएलएक्स (Honda Activa DLX) की एक्स-शोरूम प्राइस 84,272 रुपये है. इस स्कूटर को खरीदने के लिए 75,845 रुपये का लोन मिल सकता है. इस स्कूटर को खरीदने के लिए आप 9,000 रुपये की डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं. अगर आप इससे ज्यादा अमाउंट की डाउन पेमेंट करते हैं, तब आपकी हर महीने जमा होने वाली किस्त की अमाउंट कम हो जाएगी. अब जानते हैं कि अगर आप 9,000 रुपये की ही डाउन पेमेंट करते हैं, तब हर महीने कितनी EMI जमा करनी होगी.

होंडा एक्टिवा को अगर आप एक साल का ही लोन लेकर खरीदते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से आपको हर महीने 6,583 रुपये की EMI भरनी होगी. इससे आप एक साल में ब्याज के 3,720 रुपये ज्यादा देंगे.

अगर आप एक्टिवा खरीदने के लिए दो साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 3,439 रुपये की किस्त जमा करनी होगी, जिससे दो साल में ब्याज के 7,259 रुपये ज्यादा जाएंगे.

एक्टिवा खरीदने के लिए अगर तीन साल के लिए लोन लिया जाता है, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 2,394 रुपये की EMI भरनी होगी. इससे आप तीन साल में 10,899 रुपये की ब्याज लोन पर भरेंगे.

अगर आप हर महीने और भी कम की किस्त बनवाना चाहते हैं, तब आप चार साल के लिए भी लोन ले सकते हैं. इससे आपको 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 1,873 रुपये की EMI भरनी होगी. चार साल में इस लोन पर ब्याज के 14,639 रुपये जमा करेंगे.

होंडा एक्टिवा खरीदने के लिए लोन लेते वक्त सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बैंकों की पॉलिसी के अलग होने से इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

