हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोतीन साल के लोन पर Activa खरीदने के लिए हर महीने कितनी EMI भरनी होगी? जानिए डिटेल्स

तीन साल के लोन पर Activa खरीदने के लिए हर महीने कितनी EMI भरनी होगी? जानिए डिटेल्स

How To Buy Honda Activa On EMI: एक्टिवा बाजार में बिकने वाला मोस्ट पॉपुलर स्कूटर है. इसे खरीदने के लिए जरूरी नहीं कि एक बार में पूरी पेमेंट की जाए, लोन पर भी ये टू-व्हीलर खरीदा जा सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 13 Nov 2025 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

Honda Activa Down Payment And EMI: होंडा एक्टिवा बेहतर माइलेज देने वाला स्कूटर है. इस टू-व्हीलर के स्टैंडर्ड मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस 74,619 रुपये है. इसके DLX मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 84,272 रुपये है. वहीं इसके एक्टिवा के स्मार्ट वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 87,944 रुपये है. इसके स्टैंडर्ड और डीएलएक्स मॉडल में सेल्फ और किक दोनों स्कूटर स्टार्ट करने के ऑप्शन मिलते हैं. वहीं स्मार्ट वेरिएंट में केवल सेल्फ का फीचर दिया गया है.

EMI पर खरीदने के लिए क्या करना होगा?

होंडा एक्टिवा डीएलएक्स (Honda Activa DLX) की एक्स-शोरूम प्राइस 84,272 रुपये है. इस स्कूटर को खरीदने के लिए 75,845 रुपये का लोन मिल सकता है. इस स्कूटर को खरीदने के लिए आप 9,000 रुपये की डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं. अगर आप इससे ज्यादा अमाउंट की डाउन पेमेंट करते हैं, तब आपकी हर महीने जमा होने वाली किस्त की अमाउंट कम हो जाएगी. अब जानते हैं कि अगर आप 9,000 रुपये की ही डाउन पेमेंट करते हैं, तब हर महीने कितनी EMI जमा करनी होगी.

  • होंडा एक्टिवा को अगर आप एक साल का ही लोन लेकर खरीदते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से आपको हर महीने 6,583 रुपये की EMI भरनी होगी. इससे आप एक साल में ब्याज के 3,720 रुपये ज्यादा देंगे.
  • अगर आप एक्टिवा खरीदने के लिए दो साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 3,439 रुपये की किस्त जमा करनी होगी, जिससे दो साल में ब्याज के 7,259 रुपये ज्यादा जाएंगे.
  • एक्टिवा खरीदने के लिए अगर तीन साल के लिए लोन लिया जाता है, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 2,394 रुपये की EMI भरनी होगी. इससे आप तीन साल में 10,899 रुपये की ब्याज लोन पर भरेंगे.
  • अगर आप हर महीने और भी कम की किस्त बनवाना चाहते हैं, तब आप चार साल के लिए भी लोन ले सकते हैं. इससे आपको 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 1,873 रुपये की EMI भरनी होगी. चार साल में इस लोन पर ब्याज के 14,639 रुपये जमा करेंगे.

होंडा एक्टिवा खरीदने के लिए लोन लेते वक्त सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बैंकों की पॉलिसी के अलग होने से इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें

Wagon R से लेकर Hyundai Exter: ये हैं 10 लाख रुपए से कम में टॉप माइलेज वाली कारें, देखें लिस्ट

Published at : 13 Nov 2025 02:34 PM (IST)
Tags :
Honda Scooter Two Wheeler Activa Honda Activa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
जम्मू और कश्मीर
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स...'
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स आतंकी नहीं'
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement

वीडियोज

Gold नहीं, Value Investing ही असली सोना! Warren Buffett का Farewell Message Explained in Hindi|
Delhi Red Fort Blast: लाल किला कार धमाके पर गृह मंत्री और खुफिया विभाग के अधिकारी कर रहे बैठक
IPO Alert: Workmates Core2Cloud IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast: धमाके से कुछ घंटे पहले कनॉट प्लेस में i-20 कार में दिखा था उमर | Breaking
Tata Motors Demerger के बाद धमाकेदार Entry | Tata Motors CV Listing ₹335 पर | 28% Premium पर धूम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
जम्मू और कश्मीर
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स...'
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स आतंकी नहीं'
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Star Cast Fees: अजय देवगन ने वसूली सबसे तगड़ी रकम, जानें- रकुल प्रीत से लेकर आर माधवन तक, पूरी स्टार कास्ट को कितनी मिली फीस?
'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट में किसे मिली कितनी फीस? जानें- सब यहां
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
कार लीज पर लेना ज्यादा फायदेमंद या नई गाड़ी खरीदना, जानें किसमें ज्यादा मुनाफा?
कार लीज पर लेना ज्यादा फायदेमंद या नई गाड़ी खरीदना, जानें किसमें ज्यादा मुनाफा?
हेल्थ
Protein Powder Safety: प्रोटीन पाउडर में गलती से भी नहीं मिलानी चाहिए ये 6 चीजें, वरना बनने की जगह बिगड़ जाएगी सेहत
प्रोटीन पाउडर में गलती से भी नहीं मिलानी चाहिए ये 6 चीजें, वरना बनने की जगह बिगड़ जाएगी सेहत
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget