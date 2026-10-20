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हिंदी न्यूज़ऑटोकितने साल में खराब हो जाते हैं कार के सस्पेंशन, कब बदल लेने चाहिए

कितने साल में खराब हो जाते हैं कार के सस्पेंशन, कब बदल लेने चाहिए

क्या आपको भी नहीं पता कि कार के सस्पेंशन कितने साल में खराब हो जाते हैं? आमतौर पर इनकी उम्र सिर्फ सालों से तय नहीं होती. सड़क, ड्राइविंग स्टाइल और इस्तेमाल के आधार पर सस्पेंशन बदलना जरूरी होता है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Oct 2026 06:34 PM (IST)
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कार के सस्पेंशन सिस्टम का काम सिर्फ सफर को आरामदायक बनाना नहीं है, बल्कि यह गाड़ी के टायरों को सड़क के संपर्क में बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है. खराब या कमजोर सस्पेंशन का असर कार की राइड क्वालिटी से लेकर ब्रेकिंग और हैंडलिंग तक पर पड़ता है. यही वजह है कि सस्पेंशन को ऐसी चीज नहीं समझना चाहिए जिसे केवल खराब होने के बाद ही देखा जाए.

आमतौर पर कार के सस्पेंशन पार्ट्स की कोई एक तय उम्र नहीं होती. सामान्य इस्तेमाल और अच्छी सड़कों पर चलने वाली कार में शॉकर या स्ट्रट जैसे प्रमुख पार्ट्स लगभग 60,000 से 1,00,000 किलोमीटर तक चल सकते हैं. हालांकि सड़कों पर गड्ढे, स्पीड ब्रेकर और खराब रोड कंडीशन के कारण इनकी उम्र इससे कम भी हो सकती है. इसलिए केवल कार की उम्र देखकर सस्पेंशन बदलने का फैसला करना सही नहीं है.

कितने साल में सस्पेंशन बदलना चाहिए?

अगर सालों की बात करें तो कई कारों में सस्पेंशन से जुड़े प्रमुख पार्ट्स 5 से 8 साल या उससे ज्यादा भी चल सकते हैं. लेकिन यह कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है. जिस कार का इस्तेमाल रोजाना खराब सड़कों पर ज्यादा होता है, उसके सस्पेंशन पार्ट्स जल्दी घिस सकते हैं. वहीं कम चलने वाली और बेहतर सड़कों पर इस्तेमाल होने वाली कार में यही पार्ट्स लंबे समय तक चल सकते हैं.

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गाड़ी ज्यादा उछलने लगे तो समझें संकेत

अगर गाड़ी किसी गड्ढे या स्पीड ब्रेकर से गुजरने के बाद सामान्य से ज्यादा उछलती रहती है, तो यह शॉकर कमजोर होने का संकेत हो सकता है. सामान्य स्थिति में सस्पेंशन को कार बॉडी के उछाल को नियंत्रित करना चाहिए. अगर कार बार-बार ऊपर-नीचे होती रहे, तो सस्पेंशन की जांच करवाना बेहतर है. इसी तरह खराब सड़क पर गाड़ी चलाते समय पहले के मुकाबले ज्यादा झटके महसूस होना भी सस्पेंशन में समस्या का संकेत हो सकता है.

टायर का असमान घिसना भी बड़ा संकेत

अगर टायर का ट्रेड एक तरफ ज्यादा घिस रहा है या टायर पर असमान पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह व्हील अलाइनमेंट के साथ-साथ सस्पेंशन से जुड़ी समस्या भी हो सकती है. खराब सस्पेंशन कार के पहियों पर पड़ने वाले दबाव और सड़क से उनके संपर्क को प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा तेज मोड़ पर कार का ज्यादा झुकना, ब्रेक लगाने पर आगे का हिस्सा जरूरत से ज्यादा नीचे जाना या हाई-स्पीड पर गाड़ी का अस्थिर महसूस होना भी जांच की वजह है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 20 Oct 2026 06:34 PM (IST)
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