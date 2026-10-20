Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोचलती कार में इंजन स्टॉप बटन तब जाए तो क्या होगा, जान लें?

चलती कार में इंजन स्टॉप बटन तब जाए तो क्या होगा, जान लें?

क्या आपने कभी सोचा है कि यदि चलती कार में गलती से Engine Start-Stop बटन दब जाए तो क्या होगा? ऐसे में घबराने की बजाय कुछ आसान कदम और सावधानी रख कर आप सुरक्षित रह सकते हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Oct 2026 02:37 PM (IST)
Preferred Sources

आज की आधुनिक कारों में Engine Start-Stop Button एक आम फीचर बन चुका है. चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट करने के बजाय अब सिर्फ एक बटन दबाकर कार को स्टार्ट और बंद किया जा सकता है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर कार तेज रफ्तार से सड़क पर चल रही हो और गलती से यह बटन दब जाए, तो क्या इंजन तुरंत बंद हो जाएगा? आइए जानते हैं इसके बारे में.

ज्यादातर आधुनिक कारों में इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा सिस्टम दिए जाते हैं. चलती कार में एक बार Start-Stop बटन दबाने से आमतौर पर इंजन तुरंत बंद नहीं होता. कई कारों में सिस्टम इसे accidental press मानकर नजरअंदाज कर देता है. हालांकि, अलग-अलग कंपनियों और मॉडल में इसका इस्तेमाल का तरीका अलग हो सकता है.

बटन दबाने पर क्या होता है?

अगर ड्राइविंग के दौरान गलती से इंजन स्टॉप बटन दब गया, तो आमतौर पर कार का इंजन तुरंत बंद नहीं होता. आधुनिक कारों में बटन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि accidental touch से गंभीर स्थिति पैदा न हो. वहीं कुछ कारों में इंजन बंद करने के लिए बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना पड़ता है. कुछ कारों में ब्रेक या अन्य शर्त भी जरूरी हो सकती है. इसलिए सिर्फ हल्के से बटन दब जाने पर घबराने की जरूरत नहीं है.

इंजन बंद होने पर क्या करें?

अगर किसी वजह से चलती कार में इंजन बंद हो जाता है, तो घबराने की बजाय कुछ सावधानी रखने से आप सुरक्षित रह सकते हैं. इंजन बंद होने के बाद कार कुछ समय तक अपनी गति से चलती रहती है, लेकिन पावर स्टीयरिंग और ब्रेक असिस्ट पर असर पड़ सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि स्टीयरिंग या ब्रेक पूरी तरह काम करना बंद कर देंगे. हालांकि उन्हें चलाने में सामान्य से ज्यादा मेहनत जरूर लग सकती है. ऐसे में ड्राइवर को कार पर बैलेंस बनाए रखते हुए धीरे-धीरे सुरक्षित स्थान की ओर ले जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: जिस BMW में बैठे थे टाइगर श्रॉफ वह कितनी मजबूत, कितने में बनती है बुलेटप्रूफ?

घबराने के बजाय के कदम उठाएं

अगर गलती से बटन दब जाए और कार सामान्य तरीके से चल रही हो, तो बटन को दोबारा दबाने या किसी दूसरे कंट्रोल के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है. ऐस में सड़क पर ध्यान बनाए रखें और सुरक्षित तरीके से ड्राइव जारी रखें. वहीं अगर इंजन बंद हो जाए, तो कार को बैलेंस रखते हुए एक्सेलरेटर से पैर हटाएं और धीरे-धीरे स्पीड कम करें. कोशिश कर के सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर कार रोकें और Hazard Lights चालू करें.

हर मॉडल में एक जैसा फिचर नहीं

यह ध्यान में रखना भी बेहद जरूरी है कि हर कार का Start-Stop System एक जैसा नहीं होता. पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों में सिस्टम अलग हो सकता है. कुछ कारों में इंजन बंद करने के लिए लंबे समय तक बटन दबाना पड़ सकता है, जबकि कुछ मॉडल अलग सुरक्षा प्रोसेस अपनाते हैं. इसलिए अपनी कार के Owner's Manual में Start-Stop Button से जुड़ी जानकारी पढ़ना सबसे बेहतर है.

यह भी पढ़ें: पहाड़ों पर कितनी सक्सेस हैं इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल-डीजल के मुकाबले कहां?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 20 Oct 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Auto
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कार के AC में बाहर की हवा लें या अंदर की, कब कौन सा मोड बेहतर?
कार के AC में बाहर की हवा लें या अंदर की, कब कौन सा मोड बेहतर?
ऑटो
बिना Down Payment घर लाएं Jawa या Yezdi बाइक, मिल रहा खास ऑफर
बिना Down Payment घर लाएं Jawa या Yezdi बाइक, मिल रहा खास ऑफर
ऑटो
Mahindra XUV 3XO ZNG की बुकिंग आज से शुरू, कीमत 9.99 लाख
Mahindra XUV 3XO ZNG की बुकिंग आज से शुरू, कीमत 9.99 लाख
ऑटो
Tata Nexon EV को मिलेगा नया अवतार, जानें कब होगी लॉन्च?
Tata Nexon EV को मिलेगा नया अवतार, जानें कब होगी लॉन्च?
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्या फिर बिल...?' परिसीमन को लेकर जयराम रमेश का केंद्र पर तंज, पूछे 3 सवाल
'क्या फिर बिल...?' परिसीमन को लेकर जयराम रमेश का केंद्र पर तंज, पूछे 3 सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी की रैली का इफेक्ट! अखिलेश जाएंगे रामपुर, जेल में आजम खान से होगी मुलाकात
ओवैसी की रैली का इफेक्ट! अखिलेश जाएंगे रामपुर, जेल में आजम खान से होगी मुलाकात
इंडिया
विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत
विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत
क्रिकेट
भारतीय खिलाड़ी पर सख्त हुआ ICC, गुस्से में आकर की थी ये हरकत
भारतीय खिलाड़ी पर सख्त हुआ ICC, गुस्से में आकर की थी ये हरकत
बॉलीवुड
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड किए गए तैनात
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड तैनात
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
इंडिया
Explained: मक्का में बांग्लादेशी जोड़े को फांसी, सऊदी न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों पर उठते 10 बड़े सवाल
Explained: मक्का में बांग्लादेशी जोड़े को फांसी, सऊदी न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों पर उठते 10 बड़े सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2024 से सबक... अमित शाह लेंगे अहम फैसले! कई टिकट बदलने की तैयारी
2024 से सबक... अमित शाह लेंगे अहम फैसले! कई टिकट बदलने की तैयारी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget