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हिंदी न्यूज़ऑटोकितनी तेज टक्कर पर खुलते हैं एयरबैग, कैसे करते हैं काम?

कितनी तेज टक्कर पर खुलते हैं एयरबैग, कैसे करते हैं काम?

एयरबैग खुलना गाड़ी की रफ्तार पर नहीं, टक्कर की तीव्रता पर निर्भर करता है. जानिए, आखिर कितने झटके पर यह खुलता है, पलक झपकने से भी तेज कैसे फूलता है और किन हालात में नहीं खुलता.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Oct 2026 04:47 PM (IST)
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कार में एयरबैग हमारी जान बचाने वाला सबसे अहम सुरक्षा सिस्टम माना जाता है. लेकिन कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि हल्की टक्कर में यह क्यों नहीं खुला या खुलने के लिए कितनी तेज टक्कर चाहिए. असल में यह पूरा सिस्टम सेंसर, कंप्यूटर और गैस के तालमेल से चलता है. इसे जानना, कार चलाने और कार में बैठने वाले, हर इंसान के लिए जरूरी है. आइए समझें कि एयरबैग कब खुलता है और कैसे काम करता है.

कितनी तेज टक्कर पर खुलता है एयरबैग

सबसे पहले यह समझें कि एयरबैग का खुलना गाड़ी की रफ्तार से ज्यादा टक्कर के झटके पर निर्भर करता है. आमतौर पर आगे के एयरबैग तब खुलते हैं, जब टक्कर इतनी तेज हो जैसे कार किसी ठोस दीवार से 8 से 14 मील प्रति घंटे यानी करीब 13 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराई हो. कुछ कंपनियां यह सीमा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रखती हैं. यह सीमा हर गाड़ी में अलग होती है. अगर कार खड़ी कार से टकराए, तो उसे खुलने के लिए इससे कहीं ज्यादा रफ्तार चाहिए होती है.

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एयरबैग कैसे करता है काम

गाड़ी के आगे और जरूरी हिस्सों में सेंसर लगे होते हैं. टक्कर होते ही ये सेंसर झटके और उसकी तीव्रता को नापते हैं. यह जानकारी तुरंत एयरबैग कंट्रोल यूनिट यानी ECU को भेजी जाती है. अगर टक्कर तय सीमा से ज्यादा गंभीर हो, तो ECU एयरबैग खोलने का आदेश देता है. इसके बाद इनफ्लेटर में रासायनिक प्रक्रिया होती है और नाइट्रोजन गैस बनती है. यह गैस एयरबैग को गुब्बारे की तरह फुला देती है. यह सब लगभग 20 से 30 सेकंड में हो जाता है. एयरबैग में छोटे छेद होते हैं. शरीर के टकराते ही इनसे हवा निकल जाती है, ताकि दबाव न पड़े.

कब नहीं खुलता एयरबैग

कई बार टक्कर बड़ी लगती है, फिर भी एयरबैग नहीं खुलता. इसकी वजह यह है कि आगे के एयरबैग खास तौर पर सामने या हल्के तिरछे आगे वाले झटकों के लिए बने होते हैं. पीछे से टक्कर, गाड़ी पलटने या ज्यादातर साइड टक्कर में इनके खुलने की उम्मीद नहीं की जाती. अगर सिस्टम में खराबी हो और डैशबोर्ड पर एयरबैग की लाइट जल रही हो, तो भी एयरबैग काम नहीं करता.

एयरबैग के साथ इन बातों का रखें ध्यान

एयरबैग सीट बेल्ट का विकल्प नहीं है, बल्कि उसके साथ काम करने वाला अतिरिक्त सुरक्षा सिस्टम है. इसलिए गाड़ी चलाते समय और पीछे बैठे लोग भी बेल्ट जरूर लगाएं. डैशबोर्ड पर एयरबैग की चेतावनी लाइट जले, तो गाड़ी को जल्दी सर्विस सेंटर में दिखाएं. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Oct 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Auto News
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