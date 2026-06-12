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हिंदी न्यूज़ऑटोकरोड़ों की Ferrari-Lamborghini भी नहीं दे पातीं ये फीचर्स, बजट कारें हैं इन फीचर्स में आगे

करोड़ों की Ferrari-Lamborghini भी नहीं दे पातीं ये फीचर्स, बजट कारें हैं इन फीचर्स में आगे

Luxury Cars vs Budget Cars Features: Ferrari और Lamborghini जैसी सुपरकारें भी कुछ ऐसे फीचर्स नहीं देतीं, जो आज कई बजट कारों में मिल जाते हैं. जानिए आखिर क्यों महंगी कारें हर मामले में आगे नहीं होतीं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 02:35 PM (IST)
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Luxury Cars vs Budget Cars Features: जब भी दुनिया की सबसे महंगी और शानदार कारों की बात होती है, तो Ferrari और Lamborghini जैसे नाम सबसे पहले सामने आते हैं. इन कारों की कीमत करोड़ों रुपये में होती है और इन्हें स्पीड, परफॉर्मेंस और एक्सक्लूसिव डिजाइन के लिए जाना जाता है. ज्यादातर लोगों को लगता है कि इतनी महंगी कारों में हर वह सुविधा होगी जो एक कार में मिल सकती है. लेकिन सच यह है कि आज भारत में बिकने वाली कई बजट और मिड रेंज कारें कुछ ऐसे फीचर्स ऑफर कर रही हैं, जो कई सुपरकारों में देखने को नहीं मिलते. 

सुनने में यह बात हैरान कर सकती है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री में यह एक आम बात है. दरअसल अलग-अलग कार कंपनियों का फोकस अलग होता है. जहां सुपरकार कंपनियां ड्राइविंग अनुभव और परफॉर्मेंस पर ध्यान देती हैं, वहीं आम कार निर्माता ग्राहकों को ज्यादा सुविधाएं देने पर जोर देते हैं. यही वजह है कि फीचर्स की लड़ाई में कई सस्ती कारें आगे निकल जाती हैं.

ये आधुनिक फीचर्स सुपरकारों में भी नहीं मिलते

आज भारतीय बाजार में मौजूद कई बजट एसयूवी और फैमिली कारों में 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस ADAS जैसे फीचर्स मिल रहे हैं. लेकिन Ferrari और Lamborghini जैसी कई सुपरकारों में इनमें से कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सुपरकार कंपनियां कार का वजन कम रखना चाहती हैं ताकि परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहे. 

इसके अलावा उनका पूरा ध्यान इंजन, स्पीड, एयरोडायनामिक्स और ड्राइविंग कंट्रोल पर रहता है. दूसरी तरफ आम ग्राहकों को रोजमर्रा के इस्तेमाल में सुविधा देने के लिए बजट कार कंपनियां लगातार नए फीचर्स जोड़ रही हैं. यही कारण है कि फीचर लिस्ट देखने पर कई बार कम कीमत वाली कारें ज्यादा आकर्षक दिखाई देती हैं. ग्राहकों की बदलती पसंद ने इस ट्रेंड को और मजबूत किया है.

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महंगी कार का मतलब हर बार ज्यादा फीचर्स नहीं होता

किसी भी कार की कीमत केवल उसके फीचर्स से तय नहीं होती. Ferrari और Lamborghini जैसी सुपरकारों की कीमत उनके हाई परफॉर्मेंस इंजन, बेहतरीन इंजीनियरिंग, सीमित उत्पादन और ब्रांड वैल्यू की वजह से बहुत ज्यादा होती है. वहीं बजट कारों का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना होता है, इसलिए उनमें आराम और सुविधा से जुड़े फीचर्स भरपूर दिए जाते हैं. 

अगर कोई ग्राहक रोजाना इस्तेमाल के लिए कार खरीद रहा है, तो उसके लिए वेंटिलेटेड सीट या 360 कैमरा जैसे फीचर्स ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं. दूसरी तरफ सुपरकार खरीदने वाला ग्राहक स्पीड और एक्सक्लूसिव अनुभव को प्राथमिकता देता है. इसलिए कार खरीदते समय केवल कीमत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. आज के समय में कई बजट कारें शानदार टेक्नोलॉजी और सुविधाओं के दम पर ग्राहकों का ध्यान तेजी से अपनी ओर खींच रही हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 12 Jun 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Ferrari Lamborghini Luxury Cars Budget Cars
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