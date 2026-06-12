भारत में सफेद रंग की कारें ही क्यों बिकती हैं सबसे ज्यादा? वजह है बेहद दिलचस्प

White Car Sales: अगर आपने कभी सड़कों पर ध्यान दिया हो तो एक बात जरूर नोट की होगी कि ज्यादातर कारें सफेद रंग की दिखाई देती हैं. चाहे छोटी हैचबैक हो, फैमिली एसयूवी हो या फिर लग्जरी कार, सफेद रंग का दबदबा हर जगह नजर आता है. दिलचस्प बात यह है कि भारत में हर साल बिकने वाली कारों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी सफेद रंग की होती है. कई लोग इसे सिर्फ पसंद का मामला मानते हैं, लेकिन इसके पीछे कई कारण भी हैं.

भारतीय मौसम, रखरखाव की सुविधा, रीसेल वैल्यू और ग्राहकों की सोच जैसे कई फैक्टर इस ट्रेंड को मजबूत बनाते हैं. यही वजह है कि ऑटो कंपनियां भी ज्यादातर मॉडल्स में सफेद रंग को सबसे प्रमुख विकल्प के रूप में पेश करती हैं. अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानना दिलचस्प होगा कि आखिर सफेद रंग की कारें भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद क्यों बन जाती हैं.

गर्म मौसम और आसान रखरखाव बनाता है सफेद रंग को खास

भारत के ज्यादातर हिस्सों में सालभर गर्म मौसम रहता है. ऐसे में सफेद रंग की कारें धूप को कम अवशोषित करती हैं और अन्य गहरे रंगों की तुलना में कम गर्म होती हैं. यही कारण है कि कई लोग गर्मी से बचने के लिए सफेद रंग की कार चुनते हैं. इसके अलावा सफेद कारों पर धूल और हल्की खरोंच भी कम दिखाई देती है. रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए यह एक बड़ा फायदा माना जाता है.

कार को बार-बार साफ करने की जरूरत भी कम महसूस होती है. यही वजह है कि टैक्सी ऑपरेटर, कारोबारी और फैमिली खरीदार बड़ी संख्या में सफेद रंग को प्राथमिकता देते हैं. आसान रखरखाव और साफ सुथरा लुक इसे लंबे समय तक आकर्षक बनाए रखते हैं. यही कारण है कि यह रंग सालों से बाजार में अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है.

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सफेद रंग की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी बेहतर रीसेल वैल्यू भी है. जब कोई व्यक्ति पुरानी कार बेचता है, तो सफेद रंग की कारों के लिए खरीदार आसानी से मिल जाते हैं. क्योंकि यह रंग लगभग हर उम्र और हर वर्ग के लोगों को पसंद आता है. दूसरी तरफ लाल, पीला या कुछ अन्य चमकीले रंग सीमित ग्राहकों को ही आकर्षित करते हैं. सफेद रंग को कई लोग प्रीमियम और क्लासिक लुक से भी जोड़ते हैं.

सरकारी वाहनों से लेकर लग्जरी कारों तक में इसका इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है. यही कारण है कि ग्राहकों के मन में इसकी एक मजबूत छवि बनी हुई है. आज भी नई कार खरीदने वाले बड़ी संख्या में लोग किसी दूसरे रंग की बजाय सफेद रंग को चुनते हैं. यही वजह है कि भारतीय कार बाजार में सफेद रंग की बादशाहत लगातार कायम है.

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