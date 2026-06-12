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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में सफेद रंग की कारें ही क्यों बिकती हैं सबसे ज्यादा? वजह है बेहद दिलचस्प

भारत में सफेद रंग की कारें ही क्यों बिकती हैं सबसे ज्यादा? वजह है बेहद दिलचस्प

White Car Sales: भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों का रंग सफेद है. कम गर्मी, आसान रखरखाव और बेहतर रीसेल वैल्यू जैसे कई कारण हैं जिसके चलते यह रंग ग्राहकों की पहली पसंद है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 04:23 PM (IST)
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White Car Sales: अगर आपने कभी सड़कों पर ध्यान दिया हो तो एक बात जरूर नोट की होगी कि ज्यादातर कारें सफेद रंग की दिखाई देती हैं. चाहे छोटी हैचबैक हो, फैमिली एसयूवी हो या फिर लग्जरी कार, सफेद रंग का दबदबा हर जगह नजर आता है. दिलचस्प बात यह है कि भारत में हर साल बिकने वाली कारों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी सफेद रंग की होती है. कई लोग इसे सिर्फ पसंद का मामला मानते हैं, लेकिन इसके पीछे कई कारण भी हैं. 

भारतीय मौसम, रखरखाव की सुविधा, रीसेल वैल्यू और ग्राहकों की सोच जैसे कई फैक्टर इस ट्रेंड को मजबूत बनाते हैं. यही वजह है कि ऑटो कंपनियां भी ज्यादातर मॉडल्स में सफेद रंग को सबसे प्रमुख विकल्प के रूप में पेश करती हैं. अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानना दिलचस्प होगा कि आखिर सफेद रंग की कारें भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद क्यों बन जाती हैं.

गर्म मौसम और आसान रखरखाव बनाता है सफेद रंग को खास

भारत के ज्यादातर हिस्सों में सालभर गर्म मौसम रहता है. ऐसे में सफेद रंग की कारें धूप को कम अवशोषित करती हैं और अन्य गहरे रंगों की तुलना में कम गर्म होती हैं. यही कारण है कि कई लोग गर्मी से बचने के लिए सफेद रंग की कार चुनते हैं. इसके अलावा सफेद कारों पर धूल और हल्की खरोंच भी कम दिखाई देती है. रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए यह एक बड़ा फायदा माना जाता है. 

कार को बार-बार साफ करने की जरूरत भी कम महसूस होती है. यही वजह है कि टैक्सी ऑपरेटर, कारोबारी और फैमिली खरीदार बड़ी संख्या में सफेद रंग को प्राथमिकता देते हैं. आसान रखरखाव और साफ सुथरा लुक इसे लंबे समय तक आकर्षक बनाए रखते हैं. यही कारण है कि यह रंग सालों से बाजार में अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है.

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रीसेल वैल्यू और ग्राहकों की पसंद भी निभाती है बड़ी भूमिका

सफेद रंग की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी बेहतर रीसेल वैल्यू भी है. जब कोई व्यक्ति पुरानी कार बेचता है, तो सफेद रंग की कारों के लिए खरीदार आसानी से मिल जाते हैं. क्योंकि यह रंग लगभग हर उम्र और हर वर्ग के लोगों को पसंद आता है. दूसरी तरफ लाल, पीला या कुछ अन्य चमकीले रंग सीमित ग्राहकों को ही आकर्षित करते हैं. सफेद रंग को कई लोग प्रीमियम और क्लासिक लुक से भी जोड़ते हैं. 

सरकारी वाहनों से लेकर लग्जरी कारों तक में इसका इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है. यही कारण है कि ग्राहकों के मन में इसकी एक मजबूत छवि बनी हुई है. आज भी नई कार खरीदने वाले बड़ी संख्या में लोग किसी दूसरे रंग की बजाय सफेद रंग को चुनते हैं. यही वजह है कि भारतीय कार बाजार में सफेद रंग की बादशाहत लगातार कायम है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 12 Jun 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
White Cars Car Color Preference India Car Market White Car Sales
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