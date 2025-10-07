हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोGST कट से सस्ती हुई Hero Splendor को टक्कर देने वाली Honda Shine 100 DX, डेली यूज के लिए है बेस्ट

GST कट से सस्ती हुई Hero Splendor को टक्कर देने वाली Honda Shine 100 DX, डेली यूज के लिए है बेस्ट

नई Honda Shine 100 DX अब 69,694 में उपलब्ध है. 65 kmpl माइलेज, टेक्नोलॉजी और बेहतर फीचर्स के साथ ये Hero Splendor को कड़ी टक्कर देती है. आइए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Honda ने अपनी पॉपुलर कम्यूटर बाइक Shine 100 DX की कीमत में कटौती की है. जीएसटी कम होने के बाद अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में सिर्फ 69,694 रह गई है, जबकि पहले यह 74,959 में मिलती थी. लगभग 5,900 सस्ती होने के बाद यह बाइक अब मिडिल क्लास ग्राहकों के लिए और भी बेहतर विकल्प बन गई है. इस प्राइस रेंज में यह सीधे तौर पर Hero Splendor को कड़ी टक्कर देती है. आइए इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Honda Shine 100 DX में 98.98cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है जो BS6 Phase-2 एमिशन नॉर्म्स के अनुसार तैयार किया गया है. यह इंजन 7.38 PS की पावर और 8.04 Nm का टॉर्क देता है. बाइक में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और होंडा की खास eSP (Enhanced Smart Power) टेक्नोलॉजी मिलती है, जो इंजन की परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों को बेहतर बनाती है. 4-स्पीड गियरबॉक्स और मल्टीप्लेट वेट क्लच इसे चलाने में बहुत स्मूद बनाते हैं. इसकी टॉप स्पीड करीब 85 kmph है, जो शहर और हाईवे दोनों जगह बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस देती है.

माइलेज

  • Honda Shine 100 DX की सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. ARAI के अनुसार यह बाइक 65 kmpl तक का माइलेज देती है. 10 लीटर का फ्यूल टैंक लंबे सफर के लिए काफी है, जिससे बार-बार पेट्रोल भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती. eSP टेक्नोलॉजी इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के साथ-साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रखती है.

फीचर्स

  • Shine 100 DX को एक प्रीमियम लुक देने के लिए अपडेटेड ग्राफिक्स और एरोडायनामिक फ्रंट काउल दिया गया है. इसमें पावरफुल हेडलाइट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, क्लॉक और रियल-टाइम माइलेज इंडिकेटर जैसे फीचर्स शामिल हैं. सस्पेंशन के लिए फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक्स दिए गए हैं, जो खराब सड़कों पर भी बेहतरीन कम्फर्ट देता है
  • .
    सेफ्टी की बात करे तो बाइक में CBS (कॉम्बी ब्रेक सिस्टम) के साथ फ्रंट में 130mm और रियर में 110mm ड्रम ब्रेक मिलते हैं. साथ ही साइड स्टैंड इंडिकेटर, इंजन कटऑफ, साड़ी गार्ड, पैसेंजर फुटरेस्ट और इंजन किल स्विच जैसे फीचर्स इसे और भी बेहतर बनाते हैं.

  • बता दें कि अगर आप एक बेहतर, स्टाइलिश और माइलेज वाली बाइक की तलाश में हैं, तो Honda Shine 100 DX आपके लिए सही विकल्प है. जीएसटी के बाद इसकी कीमत में कमी से यह और भी वैल्यू फॉर मनी हो गई है. इसके मजबूत इंजन, बेहतर फीचर्स और होंडा की ब्रांड वैल्यू इसे मिडिल-क्लास परिवारों के लिए परफेक्ट कम्यूटर बाइक बनाती है.

Published at : 07 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Honda Mileage Honda Shine Honda Shine 100 DX Honda Shine Vs Hero Splendor
Embed widget