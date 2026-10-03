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हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 21K में बुक हो रही Honda की यह SUV, फीचर्स भी बेहद दमदार

सिर्फ 21K में बुक हो रही Honda की यह SUV, फीचर्स भी बेहद दमदार

Honda Elevate facelift की बुकिंग ₹21,000 में शुरू हो गई है. SUV को 6 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और इसमें नए डिजाइन के साथ कई दमदार फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Oct 2026 12:25 PM (IST)
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Honda Cars India ने अपनी लोकप्रिय मिड-साइज SUV Elevate के नए अपडेटेड मॉडल की प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है. ग्राहक देशभर में Honda की अधिकृत डीलरशिप पर सिर्फ ₹21,000 की बुकिंग राशि देकर नई Elevate को बुक कर सकते हैं. कंपनी ने SUV का पहला टीजर भी जारी कर दिया है, जिसमें इसके एक्सटीरियर और केबिन में होने वाले कुछ बदलाव दिखाई दिए हैं. 

नई Honda Elevate को भारत में 6 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. खास बात यह है कि भारत इस अपडेटेड SUV को पाने वाला पहला बाजार होगा. Honda ने बताया है कि नई Elevate में ज्यादा बोल्ड डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और पहले से ज्यादा प्रीमियम केबिन दिया जाएगा. हालांकि, इसकी पूरी कीमत और वेरिएंट की जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी.

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नए डिजाइन के साथ आएगी Honda Elevate

टीजर में नई Elevate के फ्रंट डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. SUV में नया ग्रिल डिजाइन और सेगमेंटेड LED लाइट बार मिलने की उम्मीद है. Honda का लोगो भी मौजूदा मॉडल की तरह ग्रिल पर नहीं, बल्कि बोनट के ऊपरी हिस्से में दिखाई दे रहा है. पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल-लैंप सेटअप भी देखने को मिला है. इसके अलावा बंपर और अलॉय व्हील के डिजाइन में बदलाव किए जाने की उम्मीद है. केबिन की बात करें तो नई Elevate में अपडेटेड डैशबोर्ड, नई अपहोल्स्ट्री और एम्बिएंट लाइटिंग मिलने की संभावना है. Honda ने अभी सभी फीचर्स की पूरी जानकारी जारी नहीं की है, इसलिए इनमें से कुछ बदलावों की आधिकारिक पुष्टि लॉन्च के समय होगी.

360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीटें मिल सकती हैं

नई Honda Elevate को मौजूदा मॉडल से ज्यादा फीचर-लोडेड बनाने की तैयारी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें फैक्ट्री-फिटेड 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. फिलहाल ये सुविधाएं Elevate में एक्सेसरीज के तौर पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा बड़े 10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की उपलब्धता को भी ज्यादा वेरिएंट तक बढ़ाया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में पावर्ड को-ड्राइवर सीट, रेन-सेंसिंग वाइपर और बेहतर केबिन फिनिश जैसे फीचर्स की भी चर्चा है. हालांकि, इन सभी फीचर्स की वेरिएंट-वाइज जानकारी Honda ने अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताई है. इसलिए इन्हें फिलहाल संभावित फीचर्स के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद कम

नई Elevate facelift में मौजूदा 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को जारी रखने की उम्मीद है. मौजूदा मॉडल में यह इंजन करीब 121hp की पावर और 145Nm का टॉर्क देता है और इसे 6-स्पीड मैनुअल तथा CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाता है. फेसलिफ्ट में भी यही पावरट्रेन जारी रहने की रिपोर्ट है. Honda City का हाइब्रिड पावरट्रेन Elevate में आने को लेकर पहले चर्चा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. नई Elevate का मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq जैसी SUVs से होगा. इसकी कीमत की आधिकारिक घोषणा 6 अक्टूबर को की जाएगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Oct 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
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