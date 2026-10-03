Maruti Suzuki फिर नंबर-1, एक ही महीने में बेच डालीं 1.81 लाख गाड़ियां.

Maruti Suzuki ने सितंबर 2026 में भारतीय कार बाजार में एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है. कंपनी ने महीने के दौरान घरेलू बाजार में 1,81,838 पैसेंजर व्हीकल बेचे हैं. पिछले साल सितंबर में यह आंकड़ा 1,32,820 यूनिट था. यानी कंपनी की घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री में करीब 36.9 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी हुई है.

इस शानदार प्रदर्शन के साथ Maruti Suzuki ने भारतीय कार बाजार में अपनी नंबर-1 स्थिति बरकरार रखी. हालांकि, यहां यह साफ करना जरूरी है कि 1.81 लाख का आंकड़ा केवल घरेलू पैसेंजर वाहनों की बिक्री का है. कंपनी की कुल बिक्री, जिसमें घरेलू बिक्री, दूसरे वाहन निर्माताओं को बिक्री और एक्सपोर्ट शामिल हैं, सितंबर में 2,36,013 यूनिट रही. पिछले साल यह आंकड़ा 1,89,665 यूनिट था.



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SUV की बिक्री में आया बड़ा उछाल.

Maruti Suzuki की सितंबर बिक्री में SUV और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट का बड़ा योगदान रहा. कंपनी ने इस कैटेगरी में 78,911 यूनिट बेचीं, जबकि सितंबर 2025 में यह संख्या 48,695 यूनिट थी. इस तरह SUV और यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री में करीब 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इस सेगमेंट में Brezza, Ertiga, e Vitara, Fronx, Grand Vitara, Invicto, Jimny, Victoris और XL6 जैसे मॉडल शामिल हैं. वहीं, Alto, Baleno, Celerio, Ciaz, Dzire, Ignis, S-Presso, Swift और WagonR जैसे मिनी, कॉम्पैक्ट और मिड-साइज मॉडल की कुल बिक्री 91,887 यूनिट रही. पिछले साल इसी कैटेगरी में 74,090 यूनिट बिकी थीं.

घरेलू बिक्री के साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ा.

सितंबर में Maruti Suzuki की घरेलू बिक्री में पैसेंजर व्हीकल के अलावा Super Carry जैसे हल्के कमर्शियल वाहन भी शामिल रहे. कंपनी ने सितंबर में Super Carry की 3,414 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल की 2,891 यूनिट से ज्यादा है. इसके साथ घरेलू बिक्री में पैसेंजर व्हीकल और LCV को मिलाकर आंकड़ा 1,85,252 यूनिट रहा. कंपनी ने सितंबर में 44,219 वाहनों का एक्सपोर्ट भी किया, जबकि सितंबर 2025 में 42,204 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं. यानी एक्सपोर्ट में भी करीब 4.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. हालांकि, दूसरे वाहन निर्माताओं को की गई बिक्री 11,750 यूनिट से घटकर 6,542 यूनिट रह गई.

सितंबर में कुल बिक्री 2.36 लाख यूनिट पहुंची.

सभी कैटेगरी को मिलाकर Maruti Suzuki की सितंबर 2026 की कुल बिक्री 2,36,013 यूनिट रही. यह सितंबर 2025 की 1,89,665 यूनिट की तुलना में करीब 24.4 प्रतिशत ज्यादा है. कंपनी के प्रदर्शन में घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री और SUV सेगमेंट की बढ़त की अहम भूमिका रही. सितंबर की बिक्री अगस्त 2026 की तुलना में भी बेहतर रही, जब घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री 1,76,971 यूनिट थी. कंपनी के ताजा आंकड़े यह दिखाते हैं कि Maruti Suzuki की छोटी कारों के साथ-साथ SUV और यूटिलिटी व्हीकल की मांग भी मजबूत बनी हुई है.



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