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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Suzuki फिर नंबर-1, एक ही महीने में बेच डालीं 1.81 लाख गाड़ियां.

Maruti Suzuki फिर नंबर-1, एक ही महीने में बेच डालीं 1.81 लाख गाड़ियां.

Maruti Suzuki ने सितंबर 2026 में घरेलू बाजार में 1.81 लाख से ज्यादा पैसेंजर वाहन बेचे. SUV बिक्री में तेज बढ़ोतरी से कंपनी की बिक्री को बड़ा फायदा मिला.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Oct 2026 10:05 AM (IST)
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Maruti Suzuki ने सितंबर 2026 में भारतीय कार बाजार में एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है. कंपनी ने महीने के दौरान घरेलू बाजार में 1,81,838 पैसेंजर व्हीकल बेचे हैं. पिछले साल सितंबर में यह आंकड़ा 1,32,820 यूनिट था. यानी कंपनी की घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री में करीब 36.9 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी हुई है.

इस शानदार प्रदर्शन के साथ Maruti Suzuki ने भारतीय कार बाजार में अपनी नंबर-1 स्थिति बरकरार रखी. हालांकि, यहां यह साफ करना जरूरी है कि 1.81 लाख का आंकड़ा केवल घरेलू पैसेंजर वाहनों की बिक्री का है. कंपनी की कुल बिक्री, जिसमें घरेलू बिक्री, दूसरे वाहन निर्माताओं को बिक्री और एक्सपोर्ट शामिल हैं, सितंबर में 2,36,013 यूनिट रही. पिछले साल यह आंकड़ा 1,89,665 यूनिट था.

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SUV की बिक्री में आया बड़ा उछाल.

Maruti Suzuki की सितंबर बिक्री में SUV और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट का बड़ा योगदान रहा. कंपनी ने इस कैटेगरी में 78,911 यूनिट बेचीं, जबकि सितंबर 2025 में यह संख्या 48,695 यूनिट थी. इस तरह SUV और यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री में करीब 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इस सेगमेंट में Brezza, Ertiga, e Vitara, Fronx, Grand Vitara, Invicto, Jimny, Victoris और XL6 जैसे मॉडल शामिल हैं. वहीं, Alto, Baleno, Celerio, Ciaz, Dzire, Ignis, S-Presso, Swift और WagonR जैसे मिनी, कॉम्पैक्ट और मिड-साइज मॉडल की कुल बिक्री 91,887 यूनिट रही. पिछले साल इसी कैटेगरी में 74,090 यूनिट बिकी थीं.

घरेलू बिक्री के साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ा.

सितंबर में Maruti Suzuki की घरेलू बिक्री में पैसेंजर व्हीकल के अलावा Super Carry जैसे हल्के कमर्शियल वाहन भी शामिल रहे. कंपनी ने सितंबर में Super Carry की 3,414 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल की 2,891 यूनिट से ज्यादा है. इसके साथ घरेलू बिक्री में पैसेंजर व्हीकल और LCV को मिलाकर आंकड़ा 1,85,252 यूनिट रहा. कंपनी ने सितंबर में 44,219 वाहनों का एक्सपोर्ट भी किया, जबकि सितंबर 2025 में 42,204 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं. यानी एक्सपोर्ट में भी करीब 4.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. हालांकि, दूसरे वाहन निर्माताओं को की गई बिक्री 11,750 यूनिट से घटकर 6,542 यूनिट रह गई.

सितंबर में कुल बिक्री 2.36 लाख यूनिट पहुंची.

सभी कैटेगरी को मिलाकर Maruti Suzuki की सितंबर 2026 की कुल बिक्री 2,36,013 यूनिट रही. यह सितंबर 2025 की 1,89,665 यूनिट की तुलना में करीब 24.4 प्रतिशत ज्यादा है. कंपनी के प्रदर्शन में घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री और SUV सेगमेंट की बढ़त की अहम भूमिका रही. सितंबर की बिक्री अगस्त 2026 की तुलना में भी बेहतर रही, जब घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री 1,76,971 यूनिट थी. कंपनी के ताजा आंकड़े यह दिखाते हैं कि Maruti Suzuki की छोटी कारों के साथ-साथ SUV और यूटिलिटी व्हीकल की मांग भी मजबूत बनी हुई है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Oct 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Sale Growth
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