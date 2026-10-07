राहुल गांधी से हुई हाथापाई तो परेशान हुए शशि थरूर, बोले- सरकार का...

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के मामले पर पार्टी के सांसद शशि थरूर ने अहम प्रतिक्रिया दी. थरूर इस वक्त बर्लिन में हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ हुई हाथापाई से परेशान हूं. थरूर ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक हरकत है. राहुल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. उनके साथ प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के कई सांसद भी थे.

शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, 'नई दिल्ली से सामने आई तस्वीरों में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की और उन्हें घसीटकर हिरासत में लिए जाते देखकर बहुत परेशान हूं. ऐसे समय में जब 13 करोड़ मतदाताओं का वोट देने का अधिकार छीनकर भारतीय लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. सरकार का यह रवैया बेहद शर्मनाक है.'

Horrified to see the images from New Delhi of the LoP, @rahulgandhi, being manhandled and dragged off to detention. At a time when Indian democracy is being ravaged by the disenfranchisement of 130 million voters, to protest is to stand with every citizen whose constitutional rights are being violated. The government’s reaction is disgraceful. Because of a commitment made to a conference in Berlin four months ago, I can only express my solidarity from afar. But this 👍🏼is where my heart is. Justice will prevail!! — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 6, 2026

उन्होंने कहा, 'चार महीने पहले बर्लिन में एक सम्मेलन में जाने की प्रतिबद्धता के कारण मैं केवल दूर से अपनी एकजुटता व्यक्त कर सकता हूं. लेकिन मेरा दिल नयी दिल्ली में है. न्याय जरूर मिलेगा!'

राहुल-प्रियंका को देर रात किया गया डिटेन

गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च रखा था. गठबंधन के सांसद संसद भवन परिसर से निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक के लिए रवाना हुए, लेकिन सुरक्षाबलों ने रोक लिया. राहुल और प्रियंका जब चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर नहीं जा पाए तो आकाशवाणी भवन में बैठ गए. यहां वे घंटों बैठे रहे. इसके बाद पुलिस डिटेन करके किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइन ले गई. राहुल और प्रियंका के साथ बाकी सांसदों को देर रात डिटेन किया गया था.

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