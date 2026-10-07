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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी से हुई हाथापाई तो परेशान हुए शशि थरूर, बोले- सरकार का...

राहुल गांधी से हुई हाथापाई तो परेशान हुए शशि थरूर, बोले- सरकार का...

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षाबलों ने डिटेन कर लिया. इस पर शशि थरूर ने अहम प्रतिक्रिया दी है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 07 Oct 2026 07:25 AM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के मामले पर पार्टी के सांसद शशि थरूर ने अहम प्रतिक्रिया दी. थरूर इस वक्त बर्लिन में हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ हुई हाथापाई से परेशान हूं. थरूर ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक हरकत है. राहुल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. उनके साथ प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के कई सांसद भी थे.

शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, 'नई दिल्ली से सामने आई तस्वीरों में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की और उन्हें घसीटकर हिरासत में लिए जाते देखकर बहुत परेशान हूं. ऐसे समय में जब 13 करोड़ मतदाताओं का वोट देने का अधिकार छीनकर भारतीय लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. सरकार का यह रवैया बेहद शर्मनाक है.'

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उन्होंने कहा, 'चार महीने पहले बर्लिन में एक सम्मेलन में जाने की प्रतिबद्धता के कारण मैं केवल दूर से अपनी एकजुटता व्यक्त कर सकता हूं. लेकिन मेरा दिल नयी दिल्ली में है. न्याय जरूर मिलेगा!'

राहुल-प्रियंका को देर रात किया गया डिटेन

गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च रखा था. गठबंधन के सांसद संसद भवन परिसर से निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक के लिए रवाना हुए, लेकिन सुरक्षाबलों ने रोक लिया. राहुल और प्रियंका जब चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर नहीं जा पाए तो आकाशवाणी भवन में बैठ गए. यहां वे घंटों बैठे रहे. इसके बाद पुलिस डिटेन करके किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइन ले गई. राहुल और प्रियंका के साथ बाकी सांसदों को देर रात डिटेन किया गया था.

यह भी पढ़ें : 9 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा और 2 घंटे की हिरासत..., दिनभर चले राहुल के प्रदर्शन में क्या-क्या हुआ?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 07 Oct 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Shashi Tharoor Rahul Gandhi INDIA Gyanesh Kumar CONGRESS
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