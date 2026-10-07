'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता

आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, इस दौरान उन्होंने 'वोट चोर' और 'गद्दार' जैसे नारे लगाए. यहीं नहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया. इस दौरान घर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के बुजुर्ग माता-पिता भी मौजूद थे. जिसके बाद उन्होंने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि जिन्होंने घर पर इस तरह का माहौल बनाया भगवान उनकी बुद्धि का शुद्धिकरण करें.

ज्ञानेश कुमार का आगरा के विजयनगर में पैतृक आवास है. कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध में यहां प्रदर्शन किया था और उनके आवास पर कालिख पोतने के साथ कुछ आपत्तिजनक शब्द भी लिखे गए थे. इस मामले में पुलिस ने छह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, हालांकि बाद में सभी को जमानत मिल गई.

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वैश्य समाज ने किया घर का शुद्धिकरण

इस घटना के विरोध में अखिल भारत माथुर वैश्य समाज की महिलाओं ने विजयनगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर से कांग्रेस के ख़िलाफ़ मार्च निकाला और बड़ी संख्या में महिलाएं मार्च करते हुए ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास तक पहुंचीं. जिसके बाद इन महिलाओं ने पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर शुद्धिकरण किया और भजन-कीर्तन करते हुए शंखनाद किया. समाज के लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ज्ञानेश कुमार से कोई आपत्ति है तो वे दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाकर प्रदर्शन करें. उनके बुजुर्ग माता-पिता के आवास पर प्रदर्शन करना उचित नहीं है.

दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त के ख़िलाफ़ सपा-कांग्रेस द्वारा अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं. आगरा में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान उनके पैतृक आवास पर ‘वोट चोर’ और ‘गद्दार’ जैसे आपत्तिजनक शब्द लिखे गए थे. माथुर वैश्य समाज के लोगों ने इसी घटना के विरोध में यह शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित किया.

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कांग्रेस के प्रदर्शन पर माता-पिता ने जताया दुख

समाज के लोगों ने कांग्रेस के प्रदर्शन को जायज नहीं बताया और कहा कि बुजुर्ग माता-पिता के घर पर इस तरह का माहौल बनाया जाना उचित नहीं है. वहीं ज्ञानेश कुमार के पिता सुबोध गुप्ता ने भी इस दुख जताया और कहा कि ज्ञानेश कुमार की ओर से चलाई जा रही SIR प्रक्रिया को लेकर तमाम आपत्तियां की जा रही हैं. SIR जैसी प्रक्रिया इसलिए होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को वोटिंग राइट मिल सके और इसकी सत्यता सामने आ सके.

ज्ञानेश कुमार के पिता सुबोध गुप्ता ने ये भी कहा है कि जब दक्षिण में वोटिंग होती है और ये पार्टियां जीतती हैं, तो तब तो किसी को दिक्कत या आपत्ति नहीं होती. वहीं उनकी माता सत्यवती देवी ने कहा कि उनके घर पर जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसी को लेकर शुद्धिकरण कार्यक्रम कराया गया है. घर में गंगाजल का छिड़काव किया गया. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बुद्धि के साथ-साथ उन लोगों की भी बुद्धि शुद्ध हो, जिन्होंने घर पर आकर इस तरह का माहौल बनाया था.