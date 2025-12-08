भारतीय सड़कों पर दिखी Honda Civic Type R, जानें कब हो सकती है लॉन्च

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोभारतीय सड़कों पर दिखी Honda Civic Type R, जानें कब हो सकती है लॉन्च

होंडा सिविक टाइप आर को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके लॉन्च की अटकले बढ़ गई हैं. उम्मीद है कि इसे 2026 में लिमिटेड यूनिट्स में लॉन्च किया जाएगा. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Dec 2025 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

होंडा कई देशों में अपनी Civic Type R बेचती है और यह कंपनी की सबसे स्पोर्टी कारों में से एक मानी जाती है. ताजा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस कार को भारत की सड़कों पर चलते हुए देखा गया है. इसके बाद माना जा रहा है कि Honda भारत में भी इस कार को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. हालांकि कंपनी ने अभी किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया है. आइए विस्तार से इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं.

पावरफुल इंजन

  • Honda Civic Type R में 2.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. ये इंजन टर्बोचार्ज के साथ आता है, जिससे कार को 315 हॉर्सपावर और 310 Nm टॉर्क मिलता है. इतने पावर के साथ Civic Type R बेहद तेज और स्पोर्टी ड्राइव देती है. ये इंजन होंडा के अब तक के सबसे दमदार VTEC टर्बो इंजनों में से एक माना जा रहा है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है.

स्पोर्टी लुक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी

  • इस कार में स्पोर्टी डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स का बढ़िया सेट दिया जा सकता है. इसमें 19-इंच अलॉय व्हील्स, LED लाइट्स, बड़ा रियर स्पॉयलर, ब्लैक फ्रंट ग्रिल और ट्रिपल एग्जॉस्ट मिल सकते हैं. अंदर की तरफ लाल और काले रंग का स्पोर्टी इंटीरियर दिया जा सकता है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.2-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, बोस के 12 स्पीकर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के फीचर्स मिल सकते हैं. सुरक्षा में ADAS, ABS, EBD और पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स शामिल हैं, जिससे यह कार सुरक्षित और टेक्नोलॉजी से भरी हुई लगती है.

भारत में लॉन्च की उम्मीद

  • अभी Honda ने भारत में Civic Type R की लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि कंपनी इसे CBU (यानि विदेश से सीधे इंपोर्ट) मॉडल के रूप में 2026 में भारत में ला सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह कार सीमित संख्या में भारत में बेची जाएगी.

किन कारों से होगा मुकाबला?

  • अगर Civic Type R भारत में लॉन्च होती है, तो इसका मुकाबला Skoda Octavia RS और Volkswagen Golf GTI जैसी हाई-परफॉर्मेंस कारों से हो सकता. यह कार उन लोगों को पसंद आएगी जो स्पीड, स्टाइल और स्पोर्टी ड्राइविंग का मजा लेना चाहते हैं.

Published at : 08 Dec 2025 04:49 PM (IST)
Honda Civic Type R India Honda Civic Type R Launch Civic Type R Engine Honda Type R India News
