नए अवतार में आ रही Honda City को टक्कर देने वाली ये कार, जानें क्या होंगे बड़े बदलाव

भारतीय कार बाजार में मिडसाइज सेडान सेगमेंट की बात करें तो Honda City और Hyundai Verna का नाम सबसे पहले आता है. भले ही बिक्री के मामले में Verna हमेशा नंबर वन न रही हो, लेकिन इसके स्टाइल और लुक्स को लोग काफी पसंद करते हैं. अब Hyundai अपनी इस पॉपुलर सेडान को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 Hyundai Verna Facelift पर काम चल रहा है और इसका टेस्ट मॉडल विदेश में देखा गया है, जिससे इसके नए बदलावों का अंदाजा लगाया जा रहा है.

नया लुक देगा कार को ज्यादा स्टाइलिश पहचान

Hyundai Verna Facelift के डिजाइन में कुछ जरूरी और साफ नजर आने वाले बदलाव किए जा सकते हैं. कार के फ्रंट हिस्से में नई ग्रिल और पहले से ज्यादा शार्प बंपर देखने को मिल सकता है, जिससे इसका लुक और भी दमदार लगेगा. हेडलाइट्स के डिजाइन में हल्का बदलाव हो सकता है, लेकिन मौजूदा स्प्लिट हेडलैंप सेटअप को बरकरार रखा जाएगा. इसके अलावा बोनट और रियर डिजाइन में भी छोटे लेकिन असरदार बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि कार ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न दिखे.

केबिन में मिलेंगे नए फीचर्स

नई Verna Facelift में अंदर का डिजाइन पूरी तरह बदलने के बजाय मौजूदा लेआउट को ही बेहतर किया जाएगा. ड्यूल-स्क्रीन डैशबोर्ड पहले जैसा ही रह सकता है, लेकिन इसमें नए और ज्यादा काम के फीचर्स जोड़े जाएंगे. बेहतर सीट मटीरियल, नया ट्रिम फिनिश और अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से अपडेटेड फीचर लिस्ट ग्राहकों को पसंद आ सकती है. कंपनी का फोकस केबिन को ज्यादा आरामदायक और यूजर-फ्रेंडली बनाने पर होगा.

इंजन