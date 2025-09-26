हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोGST कटौती से होंडा की ये बाइक हुई 21,000 सस्ती, KTM और Triumph को देती है टक्कर

GST कटौती से होंडा की ये बाइक हुई 21,000 सस्ती, KTM और Triumph को देती है टक्कर

GST 2.0 के बाद Honda CB300R की कीमत 21,000 घट गई है. अब इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 2.19 लाख हो गई है. जिससे ये KTM Duke 250, Triumph Speed 400 और TVS Apache RTR 310 को टक्कर दे रही है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Sep 2025 04:46 PM (IST)
Preferred Sources

Honda Motorcycle & Scooter India ने GST 2.0 के बाद अपनी 350cc से कम कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर्स पर कीमतों में बदलाव किया है. शुरुआत में CB300R इस लिस्ट में शामिल नहीं थी, लेकिन अब कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर नई कीमतें जारी कर दी हैं. Honda CB300R की कीमत 2.40 लाख रुपये से घटकर 2.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. यानी ग्राहकों को इस पर 21,000 का सीधा फायदा मिल रहा है. आइए विस्तार से जानते हैं.

अब किन बाइक्स से होगा मुकाबला?

  • नई कीमत के बाद Honda CB300R अब और भी ज्यादा मजबूत विकल्प बन गई है. यह सीधे KTM 250 Duke ( 2.12 लाख रुपये), Triumph Speed 400 ( 2.50 लाख रुपये) और TVS Apache RTR 310 ( 2.21 लाख रुपये– 2.87 लाख रुपये) जैसी बाइक्स को चुनौती देती है. इसमें 286cc का सिंगल-सिलेंडर, DOHC, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो 31 HP पावर और 27.5 Nm टॉर्क देता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है, जिससे राइड स्मूद और पावरफुल बनती है.

 पहले से अब तक की कीमत

  • Honda CB300R की लॉन्चिंग के समय इसकी कीमत 2.77 लाख रुपये थी. बाद में जब इसका प्रोडक्शन और लोकलाइजेशन भारत में बढ़ा तो इसकी कीमत घटकर 2.40 लाख रुपये हुई. अब GST 2.0 के बाद यह 2.19 लाख रुपये में उपलब्ध है. इस नई कीमत ने इसे और भी वैल्यू-फॉर-मनी बाइक बना दिया है.

डिजाइन और फीचर्स

  • Honda CB300R को Neo Sports Café डिजाइन में तैयार किया गया है. इसके फीचर्स में डुअल-चैनल ABS, असिस्ट और स्लिपर क्लच, फुली-डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट पैनल और अपसाइड-डाउन फ्रंट सस्पेंशन शामिल हैं. इसके हल्के लेकिन मजबूत चेसिस और स्पोर्टी डिजाइन इसे यंग राइडर्स के बीच खास बनाते हैं.

अन्य Honda मॉडल्स पर GST का असर

  • CB300R की कीमत जहां घटाई गई है, वहीं Honda के दूसरे BigWing मॉडल्स जैसे NX500, Rebel 500 और CBR650R की कीमतें GST रिवाइज्ड प्राइसिंग के बाद थोड़ी बढ़ गई हैं. इससे CB300R इस सेगमेंट में सबसे बेहतर वैल्यू देने वाली बाइक बन गई है. बता दें कि GST 2.0 से Honda CB300R उन ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प बन गई, जो स्टाइलिश डिजाइन और पावरफुल इंजन के साथ एक किफायती स्पोर्ट्स बाइक की तलाश में हैं. अब 2.19 लाख रुपये की कीमत पर यह बाइक KTM, Triumph और TVS जैसी दिग्गज कंपनियों की बाइक्स को कड़ी टक्कर देगी.

Published at : 26 Sep 2025 04:46 PM (IST)
