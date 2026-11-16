बाब अल-मंडेब से पीछे हटी यमन की सेना, हूतियों की बढ़त से अदन पर खतरा

यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रही सरकारी सेनाओं को बड़ा झटका लगा है. यमन की सरकारी सेना ने रविवार को लाल सागर के मुहाने पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के पास के इलाके से पीछे हटने का ऐलान किया. सेना ने कहा कि वह अपने सैनिकों को दोबारा तैनात कर रही है, ताकि दक्षिणी शहर अदन में अपने मुख्य सैन्य ठिकाने की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा सके.

इस फैसले से हूतियों के खिलाफ सऊदी अरब के समर्थन वाले सैन्य अभियान को बड़ा नुकसान पहुंचा है. साथ ही इस अहम समुद्री मार्ग पर हूतियों का प्रभाव बढ़ने की आशंका भी पैदा हो गई है.

सितंबर में शुरू किया था अभियान

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सेना की इस वापसी को लाल सागर के तटीय इलाके पर दोबारा कब्जा करने के लिए चलाए जा रहे छह सप्ताह के जवाबी अभियान का संभावित अंत माना जा रहा है. हूतियों ने सितंबर में तेजी से आगे बढ़ते हुए इस तटीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था. इससे तेल निर्यात पर भी दबाव पड़ा था.

अदन की ओर हूतियों के बढ़ने का खतरा

सरकारी सेना के पीछे हटने से हूती विद्रोहियों के अदन की ओर आगे बढ़ने की आशंका बढ़ गई है. अदन यमन सरकार का प्रमुख सैन्य और राजनीतिक ठिकाना है. वर्ष 2015 में हूतियों के राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद से सरकारी सेनाएं दक्षिणी तट पर स्थित अदन में तैनात हैं.

इस घटनाक्रम ने सऊदी अरब के सामने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सऊदी अरब हूतियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाल के महीनों में विद्रोहियों की बढ़त ने उसकी रणनीति को चुनौती दी है.

छह सप्ताह के अभियान के बाद सेना ने लिया फैसला

दक्षिणी यमन में सरकार की ओर से लड़ रही प्रमुख सैन्य इकाई दक्षिणी सशस्त्र बलों ने बयान जारी कर अपनी वापसी की जानकारी दी. बयान में कहा गया कि ताइज प्रांत के पश्चिम में स्थित धुबाब हवाई अड्डे और बाब अल-मंडेब क्षेत्र से सैनिकों को दूसरी जगह तैनात करने की कार्रवाई की जा रही है.

यह फैसला ऐसे समय आया है, जब यमन में हूतियों की बढ़ती ताकत ने पूरे मध्य पूर्व के संघर्ष को प्रभावित किया है. हाल के महीनों में हूतियों ने सऊदी अरब के ठिकानों और लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले किए हैं.

मध्य पूर्व में ईरान की स्थिति हुई मजबूत

यमन में हूतियों की बढ़त और उनके हमलों से क्षेत्रीय संघर्ष में ईरान की स्थिति मजबूत हुई है. फरवरी में अमेरिका और इजरायल की ओर से शुरू हुए व्यापक मध्य पूर्व संघर्ष के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है. बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और तेल परिवहन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में इस क्षेत्र में हूतियों का प्रभाव बढ़ना लाल सागर से गुजरने वाले समुद्री यातायात और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है.

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