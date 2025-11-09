Honda Activa vs TVS Jupiter: माइलेज और कीमत के लिहाज से कौन-सा स्कूटर खरीदना रहेगा बेहतर? जानें डिटेल्स
Honda Activa vs TVS Jupiter: अगर आप इन दोनों स्कूटर में से किसी एक को खरीदने का मन बना रहे हैं तो यहां हम आपको दोनों की कीमत और फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें.
भारतीय बाजार में डेली अप-डाउन के लिए एक से बढ़कर एक स्कूटर मौजूद हैं, लेकिन लोग ज्यादातर ऐसे स्कूटर लेना पसंद करते हैं जिनका माइलेज बेहतर होने के साथ ही कीमत भी किफायती हो. होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर, दोनों ही मोस्ट सेलिंग स्कूटर हैं.
अगर आप इन दोनों स्कूटर में से किसी एक को खरीदने का मन बना रहे हैं तो यहां हम आपको दोनों की कीमत और फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कौन-सा स्कूटर सही रहेगा?
Honda Activa vs TVS Jupiter
होंडा एक्टिवा एक बेहतर माइलेज देने वाला टू-व्हीलर है. इस स्कूटर में 4-स्ट्रोक, SI इंजन लगा है. इस स्कूटर के इंजन के साथ ऑटोमेटिक (V-matic) ट्रांसमिशन भी जुड़ा है. एक्टिवा में लगे इस इंजन से 5.77 kW की पावर मिलती है और 8.90 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. होंडा के इस स्कूटर में 1260 mm का व्हीलबेस और 162 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया है.
होंडा एक्टिवा 51.23 kmpl माइलेज देने का दावा करता है. इस स्कूटर के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 5.3 लीटर की है, जिससे एक बार टंकी फुल कराने पर ये स्कूटर करीब 270 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है. होंडा के इस स्कूटर की नोएडा में एक्स-शोरूम प्राइस 75 हजार 368 रुपये है. देश के बाकी शहरों में इस कीमत में अंतर देखने को मिल सकता है.
TVS Jupiter
टीवीएस जुपिटर के इंजन की बात करें तो इसमें सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक इंजन लगा है. स्कूटर में लगे इस इंजन से 6,500 rpm पर 5.9 kW की पावर मिलती है और 5,000 rpm पर 9.8 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस स्कूटर में CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगा है. इस टू-व्हीलर के फ्रंट में 220 mm के डिस्क ब्रेक और रियर में 130 mm के ड्रम ब्रेक लगे हैं.
स्कूटर का माइलेज और कीमत
टीवीएस जुपिटर की ARAI सर्टिफाइड माइलेज 53 kmpl है. ये स्कूटर 5.1 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, जिससे एक बार टंकी फुल कराने पर इसे भी करीब 270 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है. टीवीएस जुपिटर की एक्स-शोरूम प्राइस 72,400 रुपये एक्स-शोरूम है.
है.
कौन सा स्कूटर है बेहतर?
होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर, इन दोनों ही स्कूटर के माइलेज पर नजर डालें तो दोनों ही टू-व्हीलर की माइलेज 50 kmpl के करीब है. इसके साथ ही दोनों स्कूटर की कीमत में भी ज्यादा फर्क नहीं है. स्कूटर के लुक और कलर को देखते हुए दोनों में से किसी भी मॉडल को खरीदा जा सकता है.
यह भी पढ़ें:-
लॉन्चिंग से पहले Tata Sierra की झलक आई सामने, कीमत से फीचर्स तक पहले ही जानें सब
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL