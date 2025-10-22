सिर्फ 5 हजार डाउन पेमेंट पर Honda Activa खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानें राइवल्स और माइलेज

अगर आप भी डेली अप-डाउन के लिए किसी किफायती स्कूटर की तलाश में हैं तो यहां हम आपको Honda Activa के बारे में बताने जा रहे हैं. खासतौर पर जीएसटी कटौती के बाद ये स्कूटर सस्ता हो गया है. आप इस स्कूटर को 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट देकर Activa को घर ला सकते हैं. आइए इस स्कूटर की कीमत, EMI और माइलेज डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

कितनी EMI पर मिल जाएगा स्कूटर?

Honda Activa 6G के बेस मॉडल की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 74 हजार 369 रुपये है. इसकी ऑन-रोड कीमत आरटीओ, इंश्योरेंस मिलाकर 88 हजार रुपये हो जाती है. अगर आप एक्टिवा को 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदते हैं तो आपको 83 हजार रुपये का बैंक से लोन लेना होगा. उदाहरण के तौर पर अगर आप 10 फीसदी की ब्याज दर से 3 साल के लिए लेते हैं तो EMI लगभग 3 हजार बनेगी.

Honda Activa 6G का पावरट्रेन

Honda Activa 6G में 109.51cc का सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है, जो 7.8 bhp की पावर और 9.05 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. माइलेज के लिहाज से यह स्कूटर क्लेम्ड 55 किलोमीटर प्रति लीटर का प्रदर्शन करता है. इसमें 5 लीटर का फ्यूल टैंक है, जिसे फुल टैंक भरवाने पर यह स्कूटर 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकता है.

एक्टिवा 6G के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Activa 110 में 4.2 इंच का TFT डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट करता है. इसके अलावा, इसमें USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और Honda RoadSync ऐप के जरिए कॉल व SMS अलर्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं. Honda Activa मुख्यतौर पर TVS Jupiter, Suzuki Access 125, और Destini 125 जैसे स्कूटर को टक्कर देता है. इसके अलावा Yamaha Fascino 125 और TVS Ntorq 125 भी इस स्कूटर के राइवल्स हैं.

