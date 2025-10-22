हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 5 हजार डाउन पेमेंट पर Honda Activa खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानें राइवल्स और माइलेज

सिर्फ 5 हजार डाउन पेमेंट पर Honda Activa खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानें राइवल्स और माइलेज

Honda Activa 6G on EMI: अगर आप होंडा एक्टिवा को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इसे फुल पेमेंट पर खरीदा जाए, आप इस स्कूटर को डाउन पेमेंट और EMI पर बी खरीद सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 22 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी डेली अप-डाउन के लिए किसी किफायती स्कूटर की तलाश में हैं तो यहां हम आपको Honda Activa के बारे में बताने जा रहे हैं. खासतौर पर जीएसटी कटौती के बाद ये स्कूटर सस्ता हो गया है. आप इस स्कूटर को 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट देकर Activa को घर ला सकते हैं. आइए इस स्कूटर की कीमत, EMI और माइलेज डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

कितनी EMI पर मिल जाएगा स्कूटर?

Honda Activa 6G के बेस मॉडल की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 74 हजार 369 रुपये है. इसकी ऑन-रोड कीमत आरटीओ, इंश्योरेंस मिलाकर 88 हजार रुपये हो जाती है. अगर आप एक्टिवा को 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदते हैं तो आपको 83 हजार रुपये का बैंक से लोन लेना होगा. उदाहरण के तौर पर अगर आप 10 फीसदी की ब्याज दर से 3 साल के लिए लेते हैं तो EMI लगभग 3 हजार बनेगी.

Honda Activa 6G का पावरट्रेन

Honda Activa 6G में 109.51cc का सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है, जो 7.8 bhp की पावर और 9.05 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. माइलेज के लिहाज से यह स्कूटर क्लेम्ड 55 किलोमीटर प्रति लीटर का प्रदर्शन करता है. इसमें 5 लीटर का फ्यूल टैंक है, जिसे फुल टैंक भरवाने पर यह स्कूटर 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकता है.

एक्टिवा 6G के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Activa 110 में 4.2 इंच का TFT डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट करता है. इसके अलावा, इसमें USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और Honda RoadSync ऐप के जरिए कॉलSMS अलर्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं. Honda Activa मुख्यतौर पर TVS Jupiter, Suzuki Access 125, और Destini 125 जैसे स्कूटर को टक्कर देता है. इसके अलावा Yamaha Fascino 125 और TVS Ntorq 125 भी इस स्कूटर के राइवल्स हैं. 

यह भी पढ़ें:-

Toyota ने पेश किया Land Cruiser का नया मॉडल, जानिए सबसे पहले किस देश में होगी लॉन्च? 

 

 

Published at : 22 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Tags :
Honda Activa Honda Activa 6G On EMI Honda Activa Finance Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
Advertisement

वीडियोज

MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
क्रिकेट
Women's World Cup: पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
शिक्षा
NTA JEE Mains 2026: NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन
NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन
यूटिलिटी
मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget