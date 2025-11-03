हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Activa या Suzuki Access, डेली अप-डाउन के लिए कौन-सा स्कूटर खरीदना बेहतर? जानिए डिटेल्स

Honda Activa या Suzuki Access, डेली अप-डाउन के लिए कौन-सा स्कूटर खरीदना बेहतर? जानिए डिटेल्स

Honda Activa vs Suzuki Access: अगर आप डेली अप-डाउन के लिए होंडा एक्टिवा और सुजुकी एक्सेस में से किसी एक स्कूटर को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 03 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में लोगों को ऐसे स्कूटर की तलाश रहती है, जो किफायती कीमत के साथ ही अच्छा माइलेज भी दे. आपके लिए Honda Activa 125 और Suzuki Access 125 बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं. अगर आप एक नया स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन-सा स्कूटर ज्यादा स्मार्ट और बेहतर है? आइए जानते हैं कि फीचर्स, डिस्प्ले और टेक्नोलॉजी के लिहाज से इन दोनों स्कूटर में कौन आगे है? 

दोनों स्कूटर के फीचर्स और कीमत

Honda Activa 125 के बेस वेरिएंट DLX की कीमत 88 हजार 339 रुपये से शुरू होती है. वहीं Suzuki Access के Standard वेरिएंट की कीमत 77 हजार 284 रुपये है. दोनों स्कूटर में मॉडर्न लुक के साथ 4.2-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है. इनमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर दिया गया है, जिससे कॉल/SMS अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन देखे जा सकते हैं. 

Honda Activa 125 का डिस्प्ले थोड़ा एडवांस माना जा सकता है क्योंकि इसमें RPM गेज (टैकोमीटर) भी शामिल है. यह फीचर राइडिंग के दौरान इंजन रेव्स को मॉनिटर करने में मदद करता है, जो Access 125 में नहीं मिलता. वहीं, Suzuki Access 125 इस सेक्शन में अपनी जगह बनाए रखता है. Activa 125 में एक और खासियत है, इसमें 5-वे जॉयस्टिक कंट्रोलर दिया गया है, जिससे मेन्यू नेविगेशन आसान हो जाता है. 

कौन है ज्यादा हाई-टेक?

Honda Activa 125 का H-Smart वेरिएंट फीचर्स के मामले में सबसे एडवांस्ड है. इसमें कीलेस ऑपरेशन सिस्टम दिया गया है, जो अब तक स्कूटर सेगमेंट में बहुत कम मॉडल्स में देखने को मिलता है. इसका स्मार्ट की फॉब स्कूटर को बिना चाबी लगाए स्टार्ट करने की सुविधा देता है. साथ ही इसमें “लोकेट माई स्कूटरफीचर भी मिलता है, जिससे भीड़भाड़ वाले पार्किंग एरिया में स्कूटर को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है.

दूसरी ओर, Suzuki Access 125 हाई-टेक फीचर्स से ज्यादा सिंपल और प्रैक्टिकल डिजाइन पर फोकस करता है. इसका फायदा यह है कि यह स्कूटर उपयोग में आसान, मेंटेनेंस में सस्ता और हर उम्र के राइडर्स के लिए सुविधाजनक है.

यह भी पढ़ें:-

सिर्फ 77 हजार में मिल रही Splendor और Platina को टक्कर देने वाली ये बाइक, जानें माइलेज

Published at : 03 Nov 2025 03:07 PM (IST)
Tags :
Honda Activa Suzuki Access GST Reforms 2025 Honda Activa Vs Suzuki Access
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
इंडिया
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
Advertisement

वीडियोज

King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
इंडिया
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
हेल्थ
Signs of cancer in men: ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर
ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget