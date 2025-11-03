भारतीय बाजार में लोगों को ऐसे स्कूटर की तलाश रहती है, जो किफायती कीमत के साथ ही अच्छा माइलेज भी दे. आपके लिए Honda Activa 125 और Suzuki Access 125 बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं. अगर आप एक नया स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन-सा स्कूटर ज्यादा स्मार्ट और बेहतर है? आइए जानते हैं कि फीचर्स, डिस्प्ले और टेक्नोलॉजी के लिहाज से इन दोनों स्कूटर में कौन आगे है?

दोनों स्कूटर के फीचर्स और कीमत

Honda Activa 125 के बेस वेरिएंट DLX की कीमत 88 हजार 339 रुपये से शुरू होती है. वहीं Suzuki Access के Standard वेरिएंट की कीमत 77 हजार 284 रुपये है. दोनों स्कूटर में मॉडर्न लुक के साथ 4.2-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है. इनमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर दिया गया है, जिससे कॉल/SMS अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन देखे जा सकते हैं.

Honda Activa 125 का डिस्प्ले थोड़ा एडवांस माना जा सकता है क्योंकि इसमें RPM गेज (टैकोमीटर) भी शामिल है. यह फीचर राइडिंग के दौरान इंजन रेव्स को मॉनिटर करने में मदद करता है, जो Access 125 में नहीं मिलता. वहीं, Suzuki Access 125 इस सेक्शन में अपनी जगह बनाए रखता है. Activa 125 में एक और खासियत है, इसमें 5-वे जॉयस्टिक कंट्रोलर दिया गया है, जिससे मेन्यू नेविगेशन आसान हो जाता है.

कौन है ज्यादा हाई-टेक ?

Honda Activa 125 का H-Smart वेरिएंट फीचर्स के मामले में सबसे एडवांस्ड है. इसमें कीलेस ऑपरेशन सिस्टम दिया गया है, जो अब तक स्कूटर सेगमेंट में बहुत कम मॉडल्स में देखने को मिलता है. इसका स्मार्ट की फॉब स्कूटर को बिना चाबी लगाए स्टार्ट करने की सुविधा देता है. साथ ही इसमें “लोकेट माई स्कूटर” फीचर भी मिलता है, जिससे भीड़भाड़ वाले पार्किंग एरिया में स्कूटर को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है.

दूसरी ओर, Suzuki Access 125 हाई-टेक फीचर्स से ज्यादा सिंपल और प्रैक्टिकल डिजाइन पर फोकस करता है. इसका फायदा यह है कि यह स्कूटर उपयोग में आसान, मेंटेनेंस में सस्ता और हर उम्र के राइडर्स के लिए सुविधाजनक है.

