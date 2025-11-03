सिर्फ 77 हजार में मिल रही Splendor और Platina को टक्कर देने वाली ये बाइक, जानें माइलेज

Honda की पॉपुलर Livo बाइक 110cc सेगमेंट में कंपनी की स्टाइलिश और माइलेज फ्रेंडली बाइक है, जो गांव और शहर दोनों में चलाने के लिए बेस्ट ऑप्शन में से एक मानी जाती है. इस बाइक को कम बजट में प्रीमियम लुक और कम मेंटेनेंस वाली इंजन टेक्नोलॉजी के कारण काफी पसंद किया जाता है. खासतौर पर जीएसटी कटौती के बाद यह बाइक और किफायती हो गई है.

Honda Livo 2025 की एक्स-शोरूम कीमत ड्रम ब्रेक वेरिएंट के लिए 77 हजार 492 और डिस्क ब्रेक वेरिएंट के लिए 80 हजार 59 रुपये है. इसकी ऑन-रोड कीमत शहरों और वेरिएंट के आधार पर अलग हो सकता है.

Honda Livo 2025 का पावरट्रेन

Honda Livo 2025 में 109.51cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है, जो BS6 Phase 2B और OBD-2D कंप्लायंट है. यह इंजन डेली यूज के लिए परफेक्ट है. इसका पावर आउटपुट 8.7 bhp और 9.3 Nm है. बाइक में ट्रांसमिशन के लिए 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. यह इंजन साइलेंट स्टार्ट ACG मोटर के साथ आती है, जो वाइब्रेशन्स को मिनिमाइज करता है.

Honda Livo का माइलेज रियल ड्राइविंग कंडीशन में 60 से 65 kmpl तक आसानी से मिल जाता है. Honda Livo का ARAI सर्टिफाइड माइलेज 60 kmpl है. 9 लीटर फ्यूल टैंक के साथ यह एक बार फुल होने पर करीब 600 KM से ज्यादा की रेंज देती है. eSP टेक्नोलॉजी की वजह से यह बाइक फ्यूल इंजेक्शन को ऑप्टिमाइज करती है, जो लॉन्ग राइड्स के लिए बेहतरीन है.

कैसे हैं Honda Livo 2025 के फीचर्स ?

Honda Livo 2025 को अपडेटेड फीचर्स से लैस किया गया है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलस्टर के साथ रियल टाइम माइलेज मिलता है. इसमें ECO इंडिकेटर, डिस्टेंस-टू-एंप्टी, सर्विस ड्यू इंडिकेटर और गियर पोजिशन डिस्प्ले, फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक के साथ CBS और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसी सुविधाएं हैं. यह बाइक गांव-शहर दोनों में डेली रनिंग को किफायती बनाती है.

