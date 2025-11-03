हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 77 हजार में मिल रही Splendor और Platina को टक्कर देने वाली ये बाइक, जानें माइलेज

सिर्फ 77 हजार में मिल रही Splendor और Platina को टक्कर देने वाली ये बाइक, जानें माइलेज

Honda Livo 2025 में 109.51cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है, जो BS6 Phase 2B और OBD-2D कंप्लायंट है. यह इंजन डेली यूज के लिए परफेक्ट है. आइए डिटेल्स जानते हैं

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 03 Nov 2025 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

Honda की पॉपुलर Livo बाइक 110cc सेगमेंट में कंपनी की स्टाइलिश और माइलेज फ्रेंडली बाइक है, जो गांव और शहर दोनों में चलाने के लिए बेस्ट ऑप्शन में से एक मानी जाती है. इस बाइक को कम बजट में प्रीमियम लुक और कम मेंटेनेंस वाली इंजन टेक्नोलॉजी के कारण काफी पसंद किया जाता है. खासतौर पर जीएसटी कटौती के बाद यह बाइक और किफायती हो गई है.

Honda Livo 2025 की एक्स-शोरूम कीमत ड्रम ब्रेक वेरिएंट के लिए 77 हजार 492 और डिस्क ब्रेक वेरिएंट के लिए 80 हजार 59 रुपये है. इसकी ऑन-रोड कीमत शहरों और वेरिएंट के आधार पर अलग हो सकता है.

Honda Livo 2025 का पावरट्रेन

Honda Livo 2025 में 109.51cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है, जो BS6 Phase 2B और OBD-2D कंप्लायंट है. यह इंजन डेली यूज के लिए परफेक्ट है. इसका पावर आउटपुट 8.7 bhp और 9.3 Nm है. बाइक में ट्रांसमिशन के लिए 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. यह इंजन साइलेंट स्टार्ट ACG मोटर के साथ आती है, जो वाइब्रेशन्स को मिनिमाइज करता है.

Honda Livo का माइलेज रियल ड्राइविंग कंडीशन में 60 से 65 kmpl तक आसानी से मिल जाता है. Honda Livo का ARAI सर्टिफाइड माइलेज 60 kmpl है. 9 लीटर फ्यूल टैंक के साथ यह एक बार फुल होने पर करीब 600 KM से ज्यादा की रेंज देती है. eSP टेक्नोलॉजी की वजह से यह बाइक फ्यूल इंजेक्शन को ऑप्टिमाइज करती है, जो लॉन्ग राइड्स के लिए बेहतरीन है.

कैसे हैं Honda Livo 2025 के फीचर्स?

Honda Livo 2025 को अपडेटेड फीचर्स से लैस किया गया है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलस्टर के साथ रियल टाइम माइलेज मिलता है. इसमें ECO इंडिकेटर, डिस्टेंस-टू-एंप्टी, सर्विस ड्यू इंडिकेटर और गियर पोजिशन डिस्प्ले, फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक के साथ CBS और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसी सुविधाएं हैं. यह बाइक गांव-शहर दोनों में डेली रनिंग को किफायती बनाती है.

यह भी पढ़ें:-

EICMA 2025: इटली के मिलान में लगेगा मोटरसाइकिलों का मेला, दिखेंगी ये 5 नई सुपरबाइक्स, जानें पूरी डिटेल 

Published at : 03 Nov 2025 11:01 AM (IST)
Tags :
Honda 2 Wheelers Honda Livo Honda Livo 2025 Honda Livo Mileage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
विश्व
ICC Women World Cup Final: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

Women World Cup: टीम इंडिया बनी विश्व विजेता, PM Modi और Amit Shah ने ऐसे दी बधाई | Breaking
Women World Cup: टीम इंडिया की जीत पर Deepti Sharma की मां का भावुक बयान | India vs South Africa
इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
विश्व
ICC Women World Cup Final: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
हेल्थ
बच्चे को हद से ज्यादा पसीना आए तो न करें इग्नोर, ये छोटा सा लक्षण हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत
बच्चे को हद से ज्यादा पसीना आए तो न करें इग्नोर, ये छोटा सा लक्षण हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत
जनरल नॉलेज
मतदाता स्याही का चुनावी कनेक्शन, कब से हो रहा इसका इस्तेमाल; जानें इंडेलिबल इंक की पूरी कहानी
मतदाता स्याही का चुनावी कनेक्शन, कब से हो रहा इसका इस्तेमाल; जानें इंडेलिबल इंक की पूरी कहानी
ट्रैवल
Best places for Travel: 30 हजार सैलरी वाले सिर्फ 5000 में घूम सकते हैं ये जगहें, दिल लूट लेगा हर पॉइंट
30 हजार सैलरी वाले सिर्फ 5000 में घूम सकते हैं ये जगहें, दिल लूट लेगा हर पॉइंट
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget