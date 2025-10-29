हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोस्कूटर के बाद HERO लाएगी इलेक्ट्रिक बाइक, Vida Ubex से बढ़ेगी ओला और बजाज की टेंशन!

स्कूटर के बाद HERO लाएगी इलेक्ट्रिक बाइक, Vida Ubex से बढ़ेगी ओला और बजाज की टेंशन!

Hero MotoCorp जल्द भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Vida Ubex लॉन्च करने जा रही है. आइए इसके लॉन्च डेट, फीचर्स और डिजाइन के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Oct 2025 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी Hero MotoCorp अब अपने इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida के जरिए इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में कदम रखने जा रही है. कंपनी पहले ही Vida V1 सीरीज के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च कर चुकी है, जिन्हें ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अब Hero का अगला बड़ा कदम – एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Vida Ubex लॉन्च करना है, जिसका हाल ही में जारी टीजर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा है.

Vida Ubex: हीरो का नया इलेक्ट्रिक रोडस्टर

  • Vida Ubex हीरो मोटोकॉर्प के Vida Electric Mobility डिवीजन की नई इलेक्ट्रिक बाइक है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इसे EICMA Motor Show 2025 (नवंबर) में पेश करने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि यह एक प्रोडक्शन-रेडी मॉडल होगा, इसमें दमदार और स्पोर्टी लुक के साथ मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलेंगे. इससे पहले Hero ने Lynx और Acro नाम के दो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट पेश किए थे, जिनमें से Lynx एक एडवेंचर ई-बाइक थी, जबकि Acro शुरुआती राइडर्स के लिए हल्की ई-बाइक थी. लेकिन Vida Ubex इन दोनों से पूरी तरह अलग होगी. इसमें बेहतर परफॉर्मेंस, ज्यादा रेंज और प्रैक्टिकल फीचर्स दिए जाएंगे.

डिजाइन और फीचर्स

  • Hero ने अभी तक Vida Ubex की पूरी तस्वीर जारी नहीं की है, लेकिन टीजर से इसके डिजाइन की झलक सामने आ चुकी है. यह बाइक स्पोर्टी और मॉडर्न अपील के साथ आएगी. इसमें सिंगल-पीस सीट दी जाएगी, जो बेहतर राइडिंग पोजिशन और कम्फर्ट देगी. आगे की तरफ USD टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया जाएगा. इसमें पेटल डिस्क ब्रेक्स और अलॉय व्हील्स शामिल होंगे जो बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देंगे. बाइक में मिड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर होगी जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम के जरिए पिछले पहिये को पावर देगी. लॉन्च के बाद यह सीधा Ola Electric, Ather Energy, Bajaj, Oben और Ultraviolette जैसी कंपनियों को टक्कर देगी.

परफॉर्मेंस और बैटरी

  • Hero ने अभी तक Vida Ubex की बैटरी या मोटर की आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें 7 से 10 kW की मिड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी. यह बाइक एक बार चार्ज करने पर 150 से 180 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. कंपनी इसे फास्ट-चार्जिंग सिस्टम के साथ लॉन्च कर सकती है, जिससे बैटरी को 60 मिनट से कम समय में 80% तक चार्ज किया जा सकेगा.

कैसे बढ़ेंगी Ola और Bajaj की मुश्किलें?

  • Vida Ubex का लोकल प्रोडक्शन भारत में ही किया जाएगा, अगर कंपनी इसमें 150+ किमी रेंज, प्रीमियम फीचर्स और अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तो यह बाइक सीधे Ola S1 Pro और Ather 450X जैसे  मॉडलों को कड़ी चुनौती दे सकती है.कंपनी Vida Ubex को EICMA 2025 (नवंबर) में पेश करेगी, जबकि इसकी भारत में बिक्री 2026 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कीमत 1.80 लाख से 2.20 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. 

Published at : 29 Oct 2025 03:40 PM (IST)
Tags :
Hero Motocorp Electric Motorcycle EV ] Vida Ubex
और पढ़ें
