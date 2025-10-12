हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोGST कट के बाद अब लखनऊ में कितनी सस्ती मिल रही Hero Splendor? जानिए राइवल बाइक्स

GST कट के बाद अब लखनऊ में कितनी सस्ती मिल रही Hero Splendor? जानिए राइवल बाइक्स

Hero Splendor Plusie: हीरो स्प्लेंडर प्लस में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 12 Oct 2025 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

हीरो स्प्लेंडर प्लस दुनिया की मोस्ट-सेलिंग बाइक मानी जाती है. हर राज्य की तरह इस बाइक को यूपी की राजधानी लखनऊ में भी खूब ज्यादा पसंद किया जाता है. जीएसटी कटौती के बाद अब इस नई स्प्लेंडर बाइक को खरीदना पहले से भी ज्यादा सस्ता हो गया है. आइए इस बाइक की लखनऊ में ऑन-रोड कीमत की डिटेल्स जान लेते हैं. 

लखनऊ में Hero Splendor Plus XTEC डिस्क ब्रेक (OBD 2B) वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 81 हजार 24 रुपये है. इसकी ऑन-रोड कीमत, RTO चार्ज और इंश्यरेंस समेत कुल 97 हजार 225 रुपये चुकाने होंग. यह कीमत नई जीएसटी 2.0 टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार अपडेटेड है. 

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी बाइक?

आप इस बाइक को फुल पेमेंट न करके EMI पर भी खरीद सकते हैं. Hero Splendor Disc के लिए कम से कम 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. इसके बाद बचे हुए 92 हजार 225 रुपये 10 फीसदी ब्याज दर पर 3 साल के लेते हैं तो मासिक EMI लगभग 3 हजार 330 रुपये बनेगी. इसके अलावा कुछ डीलरशिप पर एक्सचेंज बोनस 2 हजार रुपये और कॉर्पोरेट ऑफर 2 हजार 200 रुपये भी दिया जा रहा है. 

Hero Splendor Plus का पावरट्रेन

हीरो स्प्लेंडर प्लस में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. यह बाइक 70–80 kmpl का माइलेज देती है, जिससे यह अब भी भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनी हुई है.

कैसे हैं Hero Splendor के फीचर्स? 

हीरो स्प्लेंडर XTEC एक प्रीमियम कम्यूटर बाइक है, जो कि मॉडर्न फीचर्स से लैस है. डेली रनिंग के लिए ये बाइक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एलसीडी डिस्प्ले दिए गए हैं. इसमें मिस्ड कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट, इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं.

भारतीय बाजार में हीरो स्प्लेंडर बाइक होंडा शाइन और बजाज प्लेटिना जैसी बाइक्स को टक्कर देती है. Hero Splendor Plus का माइलेज कंपनी के अनुसार लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक है. इसके मुकाबले, Bajaj Platina 100 का दावा किया गया माइलेज 70 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर है.

यह भी पढ़ें:-

सिर्फ 3 हजार की EMI पर मिल जाएगी Hero Passion Plus, जानिए किन बाइक्स को देती है टक्कर? 

Published at : 12 Oct 2025 11:46 AM (IST)
Tags :
Hero Splendor Plus GST Reforms 2025 Hero Splendor Plus On EMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच-सूत्र | Breaking | RJD | Congress
Hariyana News: टिंबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर राख ! | Yamuna Nagar | Breaking
Pakistan Afghanistan War News Update : पाक पर अफगानिस्तान ने कर दिया चौंकाने वाला दावा । Shehbaz
Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
विश्व
ट्रंप की धमकी बेअसर! हमास ने नहीं किए गाजा प्लान पर हस्ताक्षर, प्रस्तावों को बता दिया बेतुका
ट्रंप की धमकी बेअसर! हमास ने नहीं किए गाजा प्लान पर हस्ताक्षर, प्रस्तावों को बता दिया बेतुका
जनरल नॉलेज
Baby In Womb: गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?
गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget