GST कट के बाद अब लखनऊ में कितनी सस्ती मिल रही Hero Splendor? जानिए राइवल बाइक्स

हीरो स्प्लेंडर प्लस दुनिया की मोस्ट-सेलिंग बाइक मानी जाती है. हर राज्य की तरह इस बाइक को यूपी की राजधानी लखनऊ में भी खूब ज्यादा पसंद किया जाता है. जीएसटी कटौती के बाद अब इस नई स्प्लेंडर बाइक को खरीदना पहले से भी ज्यादा सस्ता हो गया है. आइए इस बाइक की लखनऊ में ऑन-रोड कीमत की डिटेल्स जान लेते हैं.

लखनऊ में Hero Splendor Plus XTEC डिस्क ब्रेक (OBD 2B) वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 81 हजार 24 रुपये है. इसकी ऑन-रोड कीमत, RTO चार्ज और इंश्यरेंस समेत कुल 97 हजार 225 रुपये चुकाने होंग. यह कीमत नई जीएसटी 2.0 टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार अपडेटेड है.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी बाइक?

आप इस बाइक को फुल पेमेंट न करके EMI पर भी खरीद सकते हैं. Hero Splendor Disc के लिए कम से कम 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. इसके बाद बचे हुए 92 हजार 225 रुपये 10 फीसदी ब्याज दर पर 3 साल के लेते हैं तो मासिक EMI लगभग 3 हजार 330 रुपये बनेगी. इसके अलावा कुछ डीलरशिप पर एक्सचेंज बोनस 2 हजार रुपये और कॉर्पोरेट ऑफर 2 हजार 200 रुपये भी दिया जा रहा है.

Hero Splendor Plus का पावरट्रेन

हीरो स्प्लेंडर प्लस में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. यह बाइक 70–80 kmpl का माइलेज देती है, जिससे यह अब भी भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनी हुई है.

कैसे हैं Hero Splendor के फीचर्स?

हीरो स्प्लेंडर XTEC एक प्रीमियम कम्यूटर बाइक है, जो कि मॉडर्न फीचर्स से लैस है. डेली रनिंग के लिए ये बाइक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एलसीडी डिस्प्ले दिए गए हैं. इसमें मिस्ड कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट, इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं.

भारतीय बाजार में हीरो स्प्लेंडर बाइक होंडा शाइन और बजाज प्लेटिना जैसी बाइक्स को टक्कर देती है. Hero Splendor Plus का माइलेज कंपनी के अनुसार लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक है. इसके मुकाबले, Bajaj Platina 100 का दावा किया गया माइलेज 70 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर है.

