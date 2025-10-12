हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 3 हजार की EMI पर मिल जाएगी Hero Passion Plus, जानिए किन बाइक्स को देती है टक्कर?

सिर्फ 3 हजार की EMI पर मिल जाएगी Hero Passion Plus, जानिए किन बाइक्स को देती है टक्कर?

Hero Passion Plus में 97.2 cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड OBD2B इंजन दिया गया है, जो 7.91 bhp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 12 Oct 2025 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप आने वाले समय में किसी किफायती और अच्छी बाइक की तलाश में हैं तो Hero Passion Plus आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. जीएसटी कटौती के बाद कंपनी ने इस बाइक की कीमत में कमी की है. इससे यह मिडिल क्लास के लिए और भी किफायती ऑप्शन बन गई है. अब आप इसे सिर्फ 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर घर ला सकते हैं. आइए इस बाइक की ऑन-रोड कीमत और EMI कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं. 

Hero Passion Plus की एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में 76 हजार 691 रुपये है. इसकी ऑन-रोड कीमत में RTO और इंश्योरेंस अमाउंट शामिल है. अब कुल मिलाकर 91 हजार 383 रुपये चुकाने होंगे. यह ऑन-रोड कीमत शहरों और डीलरशिप के आधार पर अलग हो सकती है. 

Hero Passion Plus के लिए अगर आप 5,000 रुपये की डाउन पेमेंट कर सकते हैं. इसके बाद 86,383 का बाइक लोन अगर 10 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज दर 3 साल के मिलता है, तो EMI लगभग 3,119 रुपये बनेगी. 

Hero Passion Plus का पावरट्रेन

Hero Passion Plus में 97.2 cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड OBD2B इंजन दिया गया है, जो 7.91 bhp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है और इसकी टॉप स्पीड 85 kmph है. यह बाइक 70 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम्ड माइलेज देती है और 11 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह एक बार फुल टैंक में करीब 750 किमी तक की दूरी तय कर सकती है, जो कि डेली ट्रैवल करने वालों के लिए एक शानदार आंकड़ा है.

Hero Passion Plus के फीचर्स

Hero Passion Plus में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो रोजाना इस्तेमाल के लिए बहुत प्रैक्टिकल और काम के हैं. इसमें i3S टेक्नोलॉजी, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, USB चार्जिंग पोर्ट, और साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे फीचर्स शामिल हैं. सुरक्षा के लिहाज से इसमें फ्रंट और रियर दोनों पहियों में 130mm ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, जो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम (IBS) के साथ आते हैं. यह ब्रेकिंग सिस्टम बाइक को और ज्यादा सेफ बनाता है.

किन बाइक्स को देती है टक्कर?

Hero Passion Plus मुख्य तौर पर होंडा शाइन 100 (Honda Shine 100) जैसी 100cc सेगमेंट की बाइक्स को सीधी टक्कर देती है. साथ ही यह टीवीएस रेडियन (TVS Radeon) और बजाज प्लेटिना (Bajaj Platina) जैसी बाइक को भी टक्कर देती है. यह एक किफायती और फ्यूल एफिशिएंट कम्यूटर बाइक है, जिसे आरामदायक सवारी और बेहतरीन हैंडलिंग के लिए पसंद किया जाता है.

यह भी पढ़ें:-

पहले GST ने घटाई कारों की कीमत, अब दिवाली ऑफर्स से मिलेगी राहत! जानें क्यों बढ़ रही डीलरशिप पर बुकिंग

Published at : 12 Oct 2025 10:50 AM (IST)
Tags :
Hero Motocorp Hero Passion Plus Hero Passion Plus Price Cut
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मय्यत के घर को दावतगाह मत बनाओ', मौलाना इसहाक गोरा ने मुसलमानों को क्यों दी नसीहत?
'मय्यत के घर को दावतगाह मत बनाओ', मौलाना इसहाक गोरा ने मुसलमानों को क्यों दी नसीहत?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Infiltration Row: 'घुसपैठियों' पर Amit Shah का बड़ा बयान, कहा- 'आप भी नहीं बचोगे'
SHOCKING VIDEO: ऑटो में सवारियों के पीछे बैठा था विशाल अजगर, देखते ही उड़े होश!
Toxic Syrup: मध्य प्रदेश में ज़हरीले सिरप का क़हर, सिस्टम की नींद में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मय्यत के घर को दावतगाह मत बनाओ', मौलाना इसहाक गोरा ने मुसलमानों को क्यों दी नसीहत?
'मय्यत के घर को दावतगाह मत बनाओ', मौलाना इसहाक गोरा ने मुसलमानों को क्यों दी नसीहत?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
विश्व
ट्रंप की धमकी बेअसर! हमास ने नहीं किए गाजा प्लान पर हस्ताक्षर, प्रस्तावों को बता दिया बेतुका
ट्रंप की धमकी बेअसर! हमास ने नहीं किए गाजा प्लान पर हस्ताक्षर, प्रस्तावों को बता दिया बेतुका
जनरल नॉलेज
Baby In Womb: गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?
गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget