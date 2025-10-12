सिर्फ 3 हजार की EMI पर मिल जाएगी Hero Passion Plus, जानिए किन बाइक्स को देती है टक्कर?

अगर आप आने वाले समय में किसी किफायती और अच्छी बाइक की तलाश में हैं तो Hero Passion Plus आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. जीएसटी कटौती के बाद कंपनी ने इस बाइक की कीमत में कमी की है. इससे यह मिडिल क्लास के लिए और भी किफायती ऑप्शन बन गई है. अब आप इसे सिर्फ 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर घर ला सकते हैं. आइए इस बाइक की ऑन-रोड कीमत और EMI कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं.

Hero Passion Plus की एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में 76 हजार 691 रुपये है. इसकी ऑन-रोड कीमत में RTO और इंश्योरेंस अमाउंट शामिल है. अब कुल मिलाकर 91 हजार 383 रुपये चुकाने होंगे. यह ऑन-रोड कीमत शहरों और डीलरशिप के आधार पर अलग हो सकती है.

Hero Passion Plus के लिए अगर आप 5,000 रुपये की डाउन पेमेंट कर सकते हैं. इसके बाद 86,383 का बाइक लोन अगर 10 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज दर 3 साल के मिलता है, तो EMI लगभग 3,119 रुपये बनेगी.

Hero Passion Plus का पावरट्रेन

Hero Passion Plus में 97.2 cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड OBD2B इंजन दिया गया है, जो 7.91 bhp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है और इसकी टॉप स्पीड 85 kmph है. यह बाइक 70 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम्ड माइलेज देती है और 11 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह एक बार फुल टैंक में करीब 750 किमी तक की दूरी तय कर सकती है, जो कि डेली ट्रैवल करने वालों के लिए एक शानदार आंकड़ा है.

Hero Passion Plus के फीचर्स

Hero Passion Plus में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो रोजाना इस्तेमाल के लिए बहुत प्रैक्टिकल और काम के हैं. इसमें i3S टेक्नोलॉजी, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, USB चार्जिंग पोर्ट, और साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे फीचर्स शामिल हैं. सुरक्षा के लिहाज से इसमें फ्रंट और रियर दोनों पहियों में 130mm ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, जो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम (IBS) के साथ आते हैं. यह ब्रेकिंग सिस्टम बाइक को और ज्यादा सेफ बनाता है.

किन बाइक्स को देती है टक्कर?

Hero Passion Plus मुख्य तौर पर होंडा शाइन 100 (Honda Shine 100) जैसी 100cc सेगमेंट की बाइक्स को सीधी टक्कर देती है. साथ ही यह टीवीएस रेडियन (TVS Radeon) और बजाज प्लेटिना (Bajaj Platina) जैसी बाइक को भी टक्कर देती है. यह एक किफायती और फ्यूल एफिशिएंट कम्यूटर बाइक है, जिसे आरामदायक सवारी और बेहतरीन हैंडलिंग के लिए पसंद किया जाता है.

