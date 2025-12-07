हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHero Splendor Plus vs Hero HF Deluxe: डेली यूज के लिए कौन-सी बाइक है बेहतर? खरीदने से पहले जान लें डिटेल्स

Hero Splendor Plus vs Hero HF Deluxe: डेली यूज के लिए कौन-सी बाइक है बेहतर? खरीदने से पहले जान लें डिटेल्स

Hero Splendor Plus और Hero HF Deluxe भारत की सबसे पॉपुलर कम्यूटर बाइक्स हैं. आइए जानें कौन-सी बाइक डेली रनिंग, माइलेज, कीमत और मेंटेनेंस के हिसाब से बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Dec 2025 11:36 AM (IST)
Hero Splendor Plus और Hero HF Deluxe भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कम्यूटर बाइक्स में गिनी जाती हैं. दोनों ही रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भरोसेमंद और किफायती विकल्प हैं. अगर आप ऑफिस, कॉलेज या रोज के काम के लिए बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये दोनों मॉडल आपके लिए सही विकल्प हो सकते हैं. लेकिन इनके बीच का फर्क जानकर फैसला करना और आसान हो जाता है.

कीमत में कौन सी बाइक ज्यादा किफायती है?

  • कीमत हर ग्राहक के लिए बड़ा फैक्टर होता है. Hero HF Deluxe पूरी तरह बजट फ्रेंडली बाइक है और इसकी कीमत Splendor Plus की तुलना में लगभग 15,000 कम है. यही वजह है कि इसे एंट्री-लेवल बायर्स ज्यादा पसंद करते हैं. वहीं Splendor Plus थोड़ी प्रीमियम फील देती है, उसके ग्राफिक्स और बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ा बेहतर है. अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, तो Splendor Plus बेहतर ऑप्शन बन जाती है.

इंजन और परफॉर्मेंस में कितना फर्क है?

  • इंजन के मामले में दोनों बाइक्स लगभग एक जैसी हैं. दोनों में 97.2cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो करीब 7.9 bhp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क देता है. डेली राइडिंग में दोनों ही आसानी से 0-60 kmph की स्पीड पकड़ लेती हैं. इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई खास फर्क महसूस नहीं होगा.

माइलेज में कौन आगे है?

  • माइलेज दोनों बाइक्स की सबसे बड़ी ताकत है. Hero Splendor Plus और HF Deluxe दोनों ही 65 से 70 kmpl का माइलेज देती हैं. दोनों में i3S (Idle Start-Stop) फीचर मिलता है, जिससे ट्रैफिक में फ्यूल की बचत होती है. अगर आपकी रोजाना 50-100 किलोमीटर की रनिंग है, तो साल में 5,000 से 7,000 रुपये तक की बचत हो सकती है.

डिजाइन में किसका लुक ज्यादा अच्छा है?

  • Hero Splendor Plus का लुक ज्यादा प्रीमियम और क्लासिक लगता है. इसके कलर ऑप्शन, स्टिकर्स और बॉडी फिनिश HF Deluxe की तुलना में थोड़े बेहतर हैं. वहीं HF Deluxe का डिजाइन साधारण रखा गया है और इसे पूरी तरह एक सादी और किफायती बाइक के रूप में बनाया गया है.

कम्फर्ट और बिल्ड क्वालिटी में किसे बढ़त?

  • दोनों ही बाइक्स रोजाना के इस्तेमाल के लिए आरामदायक हैं, लेकिन Splendor Plus की सीट और सस्पेंशन का सेटअप थोड़ा बेहतर माना जाता है. खराब या टूटी सड़कों पर Splendor ज्यादा बैलेंस्ड चलती है और वाइब्रेशन भी कम महसूस होते हैं.

मेंटेनेंस किसका कम है और रीसेल वैल्यू किसकी बेहतर?

  • Hero की बाइक्स कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती हैं. HF Deluxe और Splendor दोनों के स्पेयर पार्ट्स और सर्विस सेंटर हर जगह आसानी से मिल जाते हैं. हालांकि, Splendor Plus की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है और इसकी रीसेल वैल्यू HF Deluxe से थोड़ी बेहतर मानी जाती है.

किस बाइक को खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा?

  • अगर आपका बजट सीमित है और आप सिर्फ भरोसेमंद, किफायती डेली रनिंग बाइक चाहते हैं -Hero HF Deluxe आपके लिए बेस्ट है. अगर आप थोड़ी स्टाइलिश, ज्यादा कम्फर्ट वाली और लंबे समय तक चलने वाली प्रीमियम फील वाली बाइक चाहते हैं तो Hero Splendor Plus बेहतर चॉइस है. दोनों ही बाइक्स 70 kmpl माइलेज देकर डेली रनिंग को बेहद सस्ता बना देती हैं.

Pulsar की खरीद पर 15 हजार रुपये से ज्यादा की बचत! Bajaj के ऑफर ने बढ़ाई Hero-Yamaha की टेंशन

Published at : 07 Dec 2025 11:30 AM (IST)
विश्व
Justin Trudeau-Katy Perry Relationship: कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Goa Nightclub Fire: ABP News पर बोले गोवा के सीएम, नाइट क्लब में हुई घटना की गहनता से होगी जांच
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, मृतकों के परिवार को सरकार देगी 2 लाखका मुआल्
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, बढ़ा हादसे में मरने वालों की संख्या
Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
