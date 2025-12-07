एक्सप्लोरर
Hero Splendor Plus vs Hero HF Deluxe: डेली यूज के लिए कौन-सी बाइक है बेहतर? खरीदने से पहले जान लें डिटेल्स
Hero Splendor Plus और Hero HF Deluxe भारत की सबसे पॉपुलर कम्यूटर बाइक्स हैं. आइए जानें कौन-सी बाइक डेली रनिंग, माइलेज, कीमत और मेंटेनेंस के हिसाब से बेहतर है.
Hero Splendor Plus और Hero HF Deluxe भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कम्यूटर बाइक्स में गिनी जाती हैं. दोनों ही रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भरोसेमंद और किफायती विकल्प हैं. अगर आप ऑफिस, कॉलेज या रोज के काम के लिए बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये दोनों मॉडल आपके लिए सही विकल्प हो सकते हैं. लेकिन इनके बीच का फर्क जानकर फैसला करना और आसान हो जाता है.
कीमत में कौन सी बाइक ज्यादा किफायती है?
- कीमत हर ग्राहक के लिए बड़ा फैक्टर होता है. Hero HF Deluxe पूरी तरह बजट फ्रेंडली बाइक है और इसकी कीमत Splendor Plus की तुलना में लगभग 15,000 कम है. यही वजह है कि इसे एंट्री-लेवल बायर्स ज्यादा पसंद करते हैं. वहीं Splendor Plus थोड़ी प्रीमियम फील देती है, उसके ग्राफिक्स और बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ा बेहतर है. अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, तो Splendor Plus बेहतर ऑप्शन बन जाती है.
इंजन और परफॉर्मेंस में कितना फर्क है?
- इंजन के मामले में दोनों बाइक्स लगभग एक जैसी हैं. दोनों में 97.2cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो करीब 7.9 bhp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क देता है. डेली राइडिंग में दोनों ही आसानी से 0-60 kmph की स्पीड पकड़ लेती हैं. इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई खास फर्क महसूस नहीं होगा.
माइलेज में कौन आगे है?
- माइलेज दोनों बाइक्स की सबसे बड़ी ताकत है. Hero Splendor Plus और HF Deluxe दोनों ही 65 से 70 kmpl का माइलेज देती हैं. दोनों में i3S (Idle Start-Stop) फीचर मिलता है, जिससे ट्रैफिक में फ्यूल की बचत होती है. अगर आपकी रोजाना 50-100 किलोमीटर की रनिंग है, तो साल में 5,000 से 7,000 रुपये तक की बचत हो सकती है.
डिजाइन में किसका लुक ज्यादा अच्छा है?
- Hero Splendor Plus का लुक ज्यादा प्रीमियम और क्लासिक लगता है. इसके कलर ऑप्शन, स्टिकर्स और बॉडी फिनिश HF Deluxe की तुलना में थोड़े बेहतर हैं. वहीं HF Deluxe का डिजाइन साधारण रखा गया है और इसे पूरी तरह एक सादी और किफायती बाइक के रूप में बनाया गया है.
कम्फर्ट और बिल्ड क्वालिटी में किसे बढ़त?
- दोनों ही बाइक्स रोजाना के इस्तेमाल के लिए आरामदायक हैं, लेकिन Splendor Plus की सीट और सस्पेंशन का सेटअप थोड़ा बेहतर माना जाता है. खराब या टूटी सड़कों पर Splendor ज्यादा बैलेंस्ड चलती है और वाइब्रेशन भी कम महसूस होते हैं.
मेंटेनेंस किसका कम है और रीसेल वैल्यू किसकी बेहतर?
- Hero की बाइक्स कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती हैं. HF Deluxe और Splendor दोनों के स्पेयर पार्ट्स और सर्विस सेंटर हर जगह आसानी से मिल जाते हैं. हालांकि, Splendor Plus की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है और इसकी रीसेल वैल्यू HF Deluxe से थोड़ी बेहतर मानी जाती है.
किस बाइक को खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा?
- अगर आपका बजट सीमित है और आप सिर्फ भरोसेमंद, किफायती डेली रनिंग बाइक चाहते हैं -Hero HF Deluxe आपके लिए बेस्ट है. अगर आप थोड़ी स्टाइलिश, ज्यादा कम्फर्ट वाली और लंबे समय तक चलने वाली प्रीमियम फील वाली बाइक चाहते हैं तो Hero Splendor Plus बेहतर चॉइस है. दोनों ही बाइक्स 70 kmpl माइलेज देकर डेली रनिंग को बेहद सस्ता बना देती हैं.
यह भी पढ़ें
Pulsar की खरीद पर 15 हजार रुपये से ज्यादा की बचत! Bajaj के ऑफर ने बढ़ाई Hero-Yamaha की टेंशन
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL